Tom Brady: Dueño o analista

Hace unos días, cuando se reveló el calendario 2024 de la NFL, la cadena FOX aprovechó el momento para anunciar cuál será el juego en el que Tom Brady debutará como analista. Y yo hubiese hecho lo mismo, después de firmarlo por 10 años y casi 400 millones de dólares.

Nota: Por si te lo perdiste, Brady debutará en el juego Dallas en Cleveland de la Semana 1, el domingo 8 de septiembre a las 2:25 de la tarde. De nada.

En otros espacios he comentado que me gusta la idea de que Brady se haya convertido en analista y que espero mucho de él, pues considero que no se le da el crédito que merece en lo que se refiere a su conocimiento del juego o football IQ, como le llaman.

Tony Romo (CBS) conectó de inmediato con la afición por su carisma, pero especialmente por su habilidad de predecir las jugadas.

Bueno, señor Romo, me temo que tiene competencia.

¿Y los Raiders?

Hay, sin embargo, un pequeño detalle. Resulta que Brady también está en espera de que se apruebe su participación como co-dueño minoritario de Las Vegas Raiders.

La semana pasada, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, reconoció que “se están logrando avances”, pero las partes aún analizan algunos “problemas”. Por ejemplo, el acceso que Brady tendría a otros equipos en las juntas de producción previas a los partidos en FOX.

Absolutamente inadmisible en una liga que se sostiene con pincitas después de los escándalos recientes de los Patriots: un par de spygates, el deflategate y ahora ¿un dueño que platica todas las semanas con jugadores y coaches rivales? Vaya, vaya.

El dueño de los Raiders, Mark Davis, dijo en mayo que él y Brady llegaron a un acuerdo para que el exquarterback de Patriots y Bucs se una al grupo de dueños de la franquicia, pero aún está pendiente la aprobación de la NFL.

Goodell hará lo que vote la mayoría de los dueños y quiero ver cómo le hacen para no entrar en conflicto con uno de sus socios más importantes de la televisión.

No cabe duda que la NFL es entretenida todo el año.

