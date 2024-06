Dak Prescott es el problema y la solución en Dallas

Hace unos días se reportó que Dak Prescott pretende ganar 60 millones de dólares por temporada, razón por la cual el quarterback y los Dallas Cowboys no han llegado a un acuerdo para una extensión de contrato.

La mala noticia para el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, es que Prescott tiene la sartén por el mango y su valor en el mercado se encarece cada día un poco más. O sea, que Jerry no tiene muchas opciones.

¿Cómo está eso? La reciente extensión de Trevor Lawrence con los Jaguars (cinco años y 275 millones de dólares) lo mandó al primer lugar de la lista de los quarterbacks mejor pagados de la NFL, con un promedio de 55 millones de dólares al año, empatado con Joe Burrow, de los Cincinnati Bengals.

El acuerdo de Lawrence son buenas noticias para Prescott, quien obviamente quiere mover la aguja y presumir ser el mejor pagado de la liga.

Otro que puede ayudarle a Dak es Tua Tagovailoa, quien está en negociaciones con los Miami Dolphins y en una de esas nos sorprende y acapara momentáneamente el primer lugar de la lista.

Jerry tiene que pagar

Así que Jerry Jones no tiene muchas opciones y va a tener que doblar las manos y cumplir las demandas de su quarterback, convirtiéndolo en el primer jugador de la historia de la NFL que gane 60 millones de dólares por temporada.

“Pero si Dak no ha ganado nada”, dirán muchos seguidores de los Cowboys. Y tienen razón, pero hoy los Cowboys no tienen a otro quarterback en el roster con el que puedan competir en la NFC con San Francisco, Philadelphia, Detroit y Green Bay.

Si Dallas y Prescott no se ponen de acuerdo, entonces la campaña 2024 será la última de Dak con los Cowboys y en marzo de 2025 será agente libre.

Pero eso no va a pasar.

Y faltan Lamb y Parsons

Los problemas de Jerry no terminan ahí, pues también tiene que darles nuevos contratos a otras dos de sus estrellas: el receptor CeeDee Lamb y el linebacker Micah Parsons.

El mercado para ambas posiciones podría significar que Lamb y Parsons firmen por 35 millones de dólares cada uno, que sumado al sueldo de Prescott nos da un total de 130 mdd anuales únicamente en tres jugadores. El tope salarial en 2024 es de 255.4 millones de dólares y podría moverse a 281 millones en 2025, pero aún así esos tres salarios representan casi el 50% del salary cap.

En 2024 también vence el contrato del ala defensiva DeMarcus Lawrence, el receptor Brandin Cooks, el guardia Zach Martin, el linebacker Eric Kendricks y el corner Jourdan Lewis, todos titulares.

La ventana se cierra rápidamente para los Cowboys que, de entrada, tienen que apostar por Dak Prescott y darle una última oportunidad para demostrar que es capaz de llevar a Dallas al menos a un Campeonato de la NFC.

Dak será multimillonario, pero nunca campeón de un Super Bowl.