Doña Fede, entre la saña y lo servil

Otra junta de dueños para el olvido, tan intrascendente, tan gris como siempre. Da la impresión de que van con los ojos cerrados, fastidiados, con muy poco tiempo para poner sobre la mesa propuestas para debatir que se debe hacer, y sobre todo que NO hacer para mejorar la industria, para darle credibilidad, certeza legal y financiera.

En síntesis, pareciera que en esas reuniones si 'El Club de Toby' les asegura que el futbol mexicano está a toda madre, lo está y punto. Nada hay que discutir, ni alegar, el crecimiento del futbol mexicano puede seguir esperando a que los dueños del balón tengan tiempo y ganas para meterse a las entrañas de su negocio y que puedan constatar por sí mismos la existencia de los tumores cancerosos, extirparlos, para poder mejorar al enfermo que dicho sea de paso NO goza de cabal salud.

Siguen siendo reuniones a la 'Big Brother', donde los del billete avalan que las reglas pueden seguir cambiándose a conveniencia de algunos sin pensar en la equidad, la justicia y los valores que todo deporte debe enarbolar como un compromiso social que debe ser intrínseco. Pero, a quién le importan semejantes trivialidades cuando lo único importante es el dinero.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Hace dos años, el 3 de diciembre del 2019, 'El Club de Toby' y otros dueños se reunieron y se comprometieron a que habría una reducción de jugadores extranjeros de forma paulatina, y en el acta de la asamblea se acordó que para la temporada 2020-2021 serían 11 registrados y solo nueve en la cancha, en la 2021-2022 10 en la plantilla y ocho en alineación, para llegar al 2022-2023 con nueve registros de extranjeros y siete en alineación.

¿Saben qué pasó en la reunión del lunes pasado? Pues este acuerdo les valió madres y sin dar explicaciones del porqué el cambio de la decisión solo se comunicó que dieron marcha atrás en la reducción de extranjeros acordada. ¿Cuáles fueron los motivos para abortar la decisión pactada? Nadie sabe, nadie supo, porque NO podrían explicar lo inexplicable.

¿Cómo pueden ser empresarios tan brillantes en sus respectivos negocios ancla y tan obtusos en el negocio del futbol que tienen? Dirían en mi pueblo ¡Están viendo y NO ven que el negocio se les cae a pedazos, en audiencias, asistencias y consumo!.

PETARDOS, UN GRAN NEGOCIO

Ayer en su cuenta de Twitter mi querido @ferceballosf en UN solo tuit hizo pedazos cualquier argumento que tuviera 'El Club de Toby' para NO reducir extranjeros y aquí lo replico de manera textual: “Si solamente el 38 por ciento de los futbolistas NO nacidos en México han completado más del 70 por ciento de los minutos totales… No hay ninguna razón para mantener plantillas con 10 extranjeros por equipo en la Liga MX”.

Este porcentaje es bestialmente demoledor, pues en números significa que de cada 10 extranjeros que llegan a la Liga MX seis son unos petardos y poco menos de cuatro rinden y cumplen con la condición de refuerzo con la que llegaron, por lo menos en cuanto a minutos jugador.

Pero algunos vivales aplaudieron la medida, para ellos el mantener 10 extranjeros por plantilla y ocho jugando en la cancha significa que seguirán teniendo manga ancha para hacer negocios oscuros con el dinero de sus patrones, mínimo hasta la temporada 2023-2024 como ayer anunciaron.

FILOSOFÍA DE LA CHIMOLTRUFIA

Pero en Doña Fede eso es natural. Ahí son amantes de la 'Filosofía de Chimoltrufia' porque como dicen una cosa, dicen otra, sin el menor pudor. En el 2015, anunciaron de manera tajante que en dos años ya no existiría la multipropiedad ¿Qué pasó? Nada, no solo continuó, la multipropiedad aumentó: Xolos, Tv Azteca, Orlegi y Grupo Pachuca son la muestra. De hecho, esta semana se vivirá una Final entre multipropietarios.

El día de ayer, anunciaron algo que en lo particular me provocó risa. En Doña Fede afirmaron sobre el posible regreso del ascenso para la temporada 2023-2024, si es que hubiera cuatro equipos certificados. El colmo del ridículo fue la declaración de Mikel Arriola, que sigue pensando que está en la política y puede engañar incautos. Dijo que ya existía un Comité de Certificación de Equipos. ¿Quiénes forman ese comité Mikel, quién los eligió? ¿Ya no será Ernest & Young su “certificadora de confianza” a quien la liga le impone los candados?

Doña Fede se ha modernizado, ha mejorado en muchos aspectos, pero en otros sigue operando como si fuera un cártel protegiendo territorios e intereses muy particulares, como pasaba en el siglo pasado o aún peor. Son absolutamente predecibles, sus modus operandi NO cambian, en su actuar NO existen las coincidencias.

CONDICIONAN APOYO

Se dice que “el prometer NO empobrece, cumplir es lo que aniquila” y hoy el apoyo pactado de 20 millones de pesos anuales que ofreció la liga a los equipos del ascenso para aceptar abolirlo está en la tablita. La mayoría de los equipos de Liga MX ya NO quiere seguir pagando las multas por NO descender y ¿Qué creen? A los equipos de la Liga de Expansión les están condicionando para darles la mensualidad pactada.

Así como lo leyeron. Al final de torneo y en plena Liguilla les avisaron de Doña Fede que NO les darían más apoyo económico. Si NO presentaban una fianza de 10 millones de pesos o daban un terreno de esa cantidad como garantía. ¿NO se supone que ellos auditaban los gastos de ese dinero? ¿Por qué exigir la fianza hasta el final del torneo y NO desde el inicio para poder iniciar?

Como ya no hay ascenso ya no los necesitan a los equipos de Expansión, ya firmaron, si deciden quitarles el apoyo de los 20 millones se los quitaran y listo, ya están muertos. Hace más de un año en mi columna: ''El Club de Toby'; inscripciones abiertas” ya lo había advertido. “¿Quién les va a garantizar que SÍ les van a pagar esos 20 durante cinco años? Lo mismo firman, les pagan un año y luego les dicen que ya no hubo dinero y se quedan con su carta firmada, sin ascenso y sin dinero ¿Cómo creerle a Doña Fede, que hace seis meses les dijo que TODOS los equipos estarían certificados para ascender y a los dos meses les dijeron que siempre NO?”.

SAÑA CONTRA SAN ROMÁN

Pero NO es la única coincidencia, justo el día de la reunión Doña Fede le envió un mail al inhabilitado Fernando San Román Cervantes de Grupo Tecamachalco, para comunicarle que la franquicia de ascenso, ahora Expansión, con la que compitió como Alebrijes, y que por decisión propia y en acuerdo con la FMF decidió congelar, ahora de pronto ya está en inminente peligro de ser desafiliada bajo la coartada de que NO la había usado durante un año.

Era el colmo del descaro, y de la vendetta de 'El Club de Toby' contra la familia San Román. Cual bandoleros ahora parece que pretenden escamotearle el certificado de afiliación SIN darle la oportunidad de recuperar el dinero para venderla, así tratan a un socio de más de 25 años en el organismo, Campeón de todas las divisiones que participó.

Esa franquicia autorizada, se iba a ocupar en el caso de que Irapuato NO hubiera conseguido el ascenso en la cancha, pero aún consiguiéndolo, con artimañas y trampas les impidieron ascender ¿O acaso hubieran aprobado esa franquicia para que jugara el Irapuato? Vaya cinismo, y hoy se preguntan ¿Por qué NO la ha ocupado? ¡De no creerse! San Román Cervantes, NO aparece en el acta constitutiva de Irapuato, aun así, lo desafiliaron como si fuera miembro activo.

Tanta saña contra los San Román parece que NO los dejó satisfechos, ahora buscan escamotearle, 'robarle', o como quiera llamarle una franquicia, dizque en base a reglamentos. ¿De verdad Doña Fede es muy pulcra en sus reglamentos, estatutos y códigos de ética? ¿Se atreverían a aplicarlos con absoluto rigor, aunque se trate del CEO de 'El Club de Toby'? Bueno, pongámoslos a prueba de forma contundente y con documentos.

FRANQUICIA ENLODADA

La franquicia o certificado de afiliación de Tampico Madero, propiedad de Grupo Orlegi, tiene una dudosa procedencia legal y fiscal que debería de ser investigada con seriedad por el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Federación, ya que existen pruebas documentales que la autoridad podría considerar como delitos graves, que aún no prescriben porque sucedieron en el 2016, según nos dice el despacho contable Fabela y Asociados, a quien consultamos.

El 28 de junio del 2016, Grupo Orlegi acuerda con el empresario Amado Yáñez la compra del certificado del equipo 'Delfines de Ciudad del Carmen'. Esa franquicia según la Asamblea General de Clubes de Ascenso MX, celebrada el 25 de mayo del 2016, se encontraba también en depósito, y el certificado de afiliación pertenecía a la empresa AMRH Internacional Soccer S.A. de C.V., donde la esposa de Amado Yáñez aparecía como accionaria.

Las empresas del empresario estaban intervenidas, muchas cuentas congeladas, NO podían comprar o vender por lo mismo. Y si vendía esta franquicia, el pago contable y fiscalmente SOLO podía hacerse a la FMF en su calidad de receptora en resguardo del certificado o bien a AMRH Internacional Soccer S.A. de C.V, la empresa dueña del misma.

La venta del certificado se realiza, pero el pago NO se hace a ninguno de estos. El 28 de junio Orlegi realiza de la cuenta 0444021742 un pago por 12,880,663.20 pesos a la cuenta de Banorte 0213616269, que pertenece a Comercializadora e Innovadora Monterrey S.A. de C.V., que le aparece en el Estado de Cuenta como franquicia TM.

COMPRA EN FERRETERÍA

¿Quién demonios es la Comercializadora e Innovadora Monterrey S.A. de C.V.? Según su acta constitutiva, de la cual tenemos copia, es una empresa cuyo objeto es solo vender, rentar insumos eléctricos, cables, fusibles, etc., en las cuales ni Amado Yáñez, ni su esposa aparecen como socios. En términos coloquiales podríamos decir que Grupo Orlegi compró una franquicia de un equipo de ascenso en una ferretería ¡Imagínese!.

Al día siguiente esa comercializadora empieza a hacer retiros de ese mismo monto de 12 millones a otra comercializadora de nombre Comercializadora y Asesoría J&J Alonso S de RL de CV, también con domicilio de Monterrey (boletinada por evasión fiscal) y al día siguiente esta pasa esos montos similares a otra empresa, esta de nombre Comercializadora y Asesoría San Kalpa, S.A de C.V., ambas en cuentas de Banorte, esto con el fin de triangular los depósitos y difuminarlos, me asegura el despacho contable consultado que es una práctica común de un PLD (Posible Lavado de Dinero) que debería dar vista a las autoridades.

“Si Orlegi pagó a Comercializadora e Innovadora de Monterrey S.A de C.V esta le debió expedir una factura con ese concepto o sería un grave delito. Por su objeto y según el acta constitutiva que me muestras, esta empresa NO puede vender o facturar un certificado de afiliación de un equipo. Sería inaudito. ¡Me encantaría ver esa factura, los conceptos y cómo la registraron, si es que lo hicieron, Es muy grave de lo que me estás hablando Fantasma" –a lo que de inmediato respondí con otra pregunta– ¿Y si Amado Yáñez le indicó a Orlegi a dónde depositar el dinero sería válido? "¡Por supuesto que NO! no se trata de que le diga o no, NO es donde tú quieras que te depositen, es donde debe ser y está permitido, es un tema legal, fiscal y contable MUY PUNTUAL. SI no estamos hablando de un claro acto simulado que NO es un delito menor. Tanto el comprador como el vendedor estarían en problemas si son investigados, NO se pueden llamar compradores o vendedores de buena fe. No pueden fingir demencia o inocencia, es muy burdo” me dijo el consultor, el esquema que te muestro lo deja muy claro.

RECONOCEN PAGOS

Amado Yáñez me reconoció personalmente haber recibido el pago de la franquicia. Orlegi afirma haberla liquidado en los términos que el vendedor le exigió e indicó. Evidentemente algo está podrido desde el inicio, el certificado de afiliación de Tampico Madero de origen, ¿Cómo es que la Liga MX avaló esta compraventa de franquicia en semejantes condiciones, dudas y vericuetos, y movimientos tan sospechosos? ¿Hubieran avalado esa compra si hubiera sido otro dueño comprador? Seguramente NO ¿Qué pensara Raquel Buenrostro del SAT o Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera de este tipo de operaciones? ¿El futbol es intocable o investigarán al respecto?

Los documentos están ahí, seguirán con el verso de que “hay piso parejo” para todos, que son respetuosos con los reglamentos, que NO hay vendettas. Las posturas son muy claras en Doña Fede, son muy valientes con los San Román, muy dóciles y serviles con otros ¿o le quedan dudas? ¿Entonces qué Doña Fede? ¿Quieres que sigamos hablando de la aplicación tan ética de sus reglamentos y estatutos? ¿Investigarás o harás como que no leíste ni te enteraste? Cómo dice el slogan de Doña Tele, ¿Tienes el valor o te vale?.

“Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo”, Víctor Hugo.

