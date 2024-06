Este cabrón 'sí' juega... ¡Y mucho!

Como lo informó y adelantó RÉCORD hace unos días, el 02 de noviembre de este año volveremos a tener un partido del NBA MÉXICO CITY GAME y en esta ocasión, será Miami Heat frente a Washington Wizards. A reserva de que se haga oficial, como también se mencionó en este “H periódico”, sería como parte de la gira mundial de esta liga y obviamente otra vez, en la Arena Ciudad de México.

Cabe aclarar, que el equipo de la paradisíaca ciudad de La Florida visitaría la capital del país por tercera ocasión.



Ahora bien, el detalle (o detallazo) es que en el Heat juega Jaime Jáquez Jr. el famoso “Triple J”, siendo esto de suma relevancia por sus raíces mexicanas. Y sí, ante la sequía de representantes mexicanos en los deportes más competitivos, aspiracionales y populares del mundo, esto es “oro en polvo”. ¡APLAUSOS PARA LOS ORGANIZADORES!. Por si alguien aún no lo ubica, Jáquez tiene ascendencia mexicana por parte de sus abuelos que se fueron a vivir a Estados Unidos hace casi 100 años. Jaime nació en Irving, California, pero ya representó a México en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el año 2019.



Tras estudiar, jugar y triunfar en la UCLA, fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA de 2023 por el Miami Heat, debutando el 25 de octubre ante Detroit Pistons y anotando 6 puntos. Solo tres días después, el Coach Erik Spoelstra le dio su primera titularidad enfrentando a Minnesota Timberwolves y un mes más tarde, anotó 24 puntos ante los Indiana Pacers, superando muy temprano a su compatriota Juan Toscano-Anderson, quien llegó a anotar 20 puntos en la temporada 2021.

Antes de esto en realidad ya había superado a Toscano-Anderson con 22 unidades, pero lo que intento hacer es no marearnos con tantos números y destacar, más que nada, el rápido ascenso de este mexicoestadounidense que ya triunfa en la mejor liga de básquetbol del mundo.



Bueno, ya me piqué con esto de los números, así que ahora se aguantan… En Navidad, por si faltaba algo, anotó la módica cantidad de 31 puntos frente a los 76ers de Philadelphia siendo esta la MÁXIMA CUOTA CANASTERA de un mexicano, mexicoamericano o como fregado le queramos llamar, en la historia de la NBA.

Toooooodos estos números le sirvieron a Jaime para transformarse en un jugador de cambio confiable en su equipo y “fundamental” para llegar hasta los playoffs, a pesar de ser eliminados en primera ronda por Boston Celtics, el mejor equipo de la temporada y al que seguramente veremos campeón (aquí ya me adelanté gacho, pero estoy seguro de que así será y si no, luego me la recuerdan…).



En fin, este alero de 23 años y 1.98 mts de estatura que promedió 11.9 puntos, 3.8 rebotes y 2.6 asistencias y que en varias ocasiones fue designado rookie del mes, elegido como integrante del mejor quinteto de rookies y que también peleó dentro de los cuatro mejores novatos por ese distinguido premio, SERÁ QUIEN NOS VISITE en unos meses más para deleitarnos con su talento. Este jugador, a diferencia de “otros” que en varias ocasiones anduvieron mendigando por contratos semanales o rasguñando minutos en la duela, tiene larga vida en la NBA y su historia, recién comienza. Pa’ acabar pronto, este cabrón, este cabrón… ESTE CABRÓN “SÍ” JUEGA… ¡Y JUEGA MUCHO!

