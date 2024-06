¡Disfrutémosla primero, luego analizamos...!

ARRRRRRRRRRANCA al fin la COPA AMÉRICA y con ella, la participación de la Selección Mexicana de futbol que tiene más dudas que certezas. Bueno, sí, hay una “certeza muy cierta”, HENRY MARTÍN no la jugará, jajaja... Ok, ok, ya en serio y superando esa y otras NO CONVOCATORIAS, abordo el tema con seriedad.

Como ya sabrán, la COPA AMÉRICA es la competición oficial más longeva desde que se oficializó el futbol. Data de 1916 y era privativa de Sudamérica o lo que es lo mismo, de la CONMEBOL. Desde entonces, este torneo ha ido evolucionando invitando a selecciones de diferentes “confederaciones”, como ha sido el caso de MÉXICO quien con 10 participaciones es la SELECCIÓN ajena a esa zona futbolística, con mayor cantidad de asistencias llegando en su primera incursión, Ecuador 1993, hasta la gran Final sorprendiendo a propios y extraños con su buen juego individual y colectivo, logrando el subcampeonato (cayó con Argentina 2 a 1).

En la edición del año 2001 en COLOMBIA, México también arribó a la Final, pero en esa ocasión fue derrotado por el combinado local por uno a cero. Así como recordamos las mejores actuaciones nacionales, no debemos olvidar que en dos ocasiones no pasó de la primera fase y recientemente en la edición 2016, en ESTADOS UNIDOS, casualmente, sufrió la triste, dolorosa y recordada derrota por 7 a 0 frente a Chile en Cuartos de Final. Pero bueno, ya me estoy desviando porque el tema central no es el TRICOLOR, sino la COPA en sí.

Enfrente y desde hace una semana, se está jugando la EUROCOPA DE NACIONES (creada, por cierto, en 1960) y desde su inicio, continúa el debate de cuál es la mejor de las dos. Se lee y escucha constantemente que la del otro continente es superior, ya que se trataría de un Mundial sin BRASIL y ARGENTINA, aquí su servilleta le agregaría URUGUAY, que a pesar de tener 74 años sin ganar un Mundial, ha obtenido dos. En fin, las comparaciones a veces son “odiosas”, como decía mi abuelita... pero “necesarias”.

El asunto es que en esta ocasión y para beneplácito de todos los que estamos cerca, el PENTACAMPEÓN del mundo (Brasil) y el actual CAMPEÓN en QATAR 2022 (Argentina), jugarán la COPA AMÉRICA y no la “EURO”. ¡Aguas!, no estoy hablando de números porque si nos vamos a eso, AMÉRICA tiene dos Mundiales menos que EUROPA (10 y 12, respectivamente).

Tampoco me quiero meter con el nivel futbolístico, eso lo analizaremos cuando concluyan ambos torneos. Lo que quiero decir es que debemos gozar de este torneo, “ahora sí continental”, en donde veremos, además de lo que puedan hacer los CONCACAFQUIANOS, por ejemplo, a un BRASIL renovado buscando su cambio generacional (este sí va en serio), una selección URUGUAYA que la está rompiendo en las eliminatorias y a una ARGENTINA que está con todas las ganas de continuar sumando títulos y que además, buscará hacer historia ganando “COPA AMÉRICA-MUNDIAL-COPA AMÉRICA”, algo que ya ha logrado del otro lado, ESPAÑA (Euro-Mundial-Euro).

SÍ, SÍ, damita y caballero, ARRRRRRRANCA al fin la COPA AMÉRICA y la tenemos cerca, muy cerca. ¡DISFRUTÉMOSLA PRIMERO, LUEGO ANALIZAMOS…!

