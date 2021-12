Viñas solo se va del América si es a Europa

EN MÉXICO, SÓLO EN EL NIDO

La suerte de Federico Viñas en América dio un vuelco gigante al salir el Piojo Herrera del banquillo hace un año. Con Solari recibió pocas oportunidades y el charrúa en varias ocasiones se sintió incómodo, poco valorado, pero eso sí, no ha perdido la intención de sobresalir en Coapa como en sus primeros torneos.

En este mercado invernal, no han faltado clubes que preguntan por sus servicios, eso sí, todos de México; sin embargo, el delantero y su entorno no se ven en otro equipo mexicano que no sean las Águilas y la única posibilidad de que salga es en dirección a Europa. Me contaron que sus ‘agentes internacionales’ ya lo ofrecen por el Viejo Continente, pero aún sin algo claro.

Así que si la directiva de las Águilas trata de mandarlo a otra escuadra de Liga MX, me anticipan que habrá forcejeo. Veamos.

SE PONE COMO SANTA CLAUS

Vaya buena que me enteré ayer, de esas que se dicen poco, que incluso llega a incomodar a algunos, pero que me siento con la responsabilidad de compartir por acá.

Pues ya sabes que Henry Martín vivió un 2021 agridulce, con el bronce en Tokio, pero viviendo las de Caín con el América, sin el título que es obligación para un club de esta jerarquía y con bronca por no lograrlo. Por ello, las Águilas no han tenido un periodo vacacional tras la última eliminación de la Liguilla, pero jugadores como el mismo Henry tratan de mantener el ánimo y renovar energías en los entrenamientos.

Me contaron que al salir de Coapa tras la práctica, el yucateco demostró su enorme dadivosidad y buen humor, pues ayudó con una lanita a un par de pequeños aficionados que se le acercaron a pedir autógrafos, unos niños que se sabe viven cerca en una casa de madera en condiciones precarias, por lo que les dio un billete de 500 del águila a cada uno, iluminando el rostro de inmediato.

SE QUEJAN DE ESPÍA

Por cierto, para mis compadres de la Expansión Em Ex, que tuvieron su asamblea, como sucede siempre después de la de los patrones de Liga Em Ex, vaya que echaban tiros porque hay ‘filtraciones’ de los temas de la división, que publica mi padawan que se las sabe de todas, todas, y termina balconeando lo que sucede dentro del circuito: Luis Castillo.

Resulta que uno de los temas que ocupó más tiempo por increíble que parezca, fue el del colaborador de este tres veces H. diario deportivo RÉCORD, quien al momento estaba contando en Twitter los acuerdos a los que llegaban hasta que uno lo acusó a mitad de la junta y empezaron a hablar de todo lo que ventila Castillo. Para mí, se ganó su estrellita.

REFUERZO AZUL

Se pone cada vez más movido este futbol de estufa. Hoy te escribo de La Máquina, de la que ya hemos reportado hasta el cansancio de las salidas que tendrá por no renovar a elementos clave. La mayoría, como Orbelín, quien ya tiene arreglo en el Celta, deben seguir acudiendo a La Noria hasta que culmine el contrato, hasta el último día de diciembre.

Pero hoy mejor te cuento de lo que están buscando para reforzarse, situación que dista mucho de lo que lo aficionados estaban acostumbrados en tiempos del innombrable (que ahora es Billy Álvarez, no el repre de Miami). Hay tanto rumor, especialmente en Twitter, de jugadores de la Liga Brasileña, que si de la Liga Argentina, o de Europa que saldrían baratos, y te cuento del primero que está a nada de caer, van avanzados en la negociación.

Está en Chivas. Volvió al Rebaño y terminó como titular con Marcelito Michel, pues antes estuvo en otro grande de la capital, a préstamo también, pero no tuvieron lana para retenerlo. Integró selecciones juveniles hace un buen rato, pero se apagó, tiene 24 años y va por izquierda. ¿Te das? Es Alejandro Mayorga, lateral del Guadalajara que interesa a Cruz Azul. El tema es que va de por medio, algún jugador que conoce Peláez. Están en eso.

En esta ventana de transferencias se pone cada vez más complicada la opción de comprar, pues los precios que están poniendo los clubes se dispararon de forma inusual, así que veremos muchos trueques como este que se cocina entre el Rebaño y La Máquina. Veamos si se concreta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFICIONADOS DE AMÉRICA PONEN PANCARTA DE 'FUERA BAÑOS' EN COAPA.