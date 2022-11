Tri y Wolves, con diagnóstico opuesto sobre Raúl Jiménez

CHOQUE DE DIAGNÓSTICO

Yo vi a Raúl en buen estado físico, pero falto de ritmo, y eso en un delantero es letal. Hay mucho por contar aún detrás de la novela del ‘9’ en Selección. Pues me explica mi oreja tricolor que la confianza de Martino y compañía por recuperar a Jiménez no era la misma que la del Wolverhampton porque resulta que ¡no tenían el mismo diagnóstico! Así como lo lees.

A pesar de que los cuerpos médicos de ambos equipos hablaron constantemente, al interior del Tri aseguran que Raúl perdió al menos un mes de rehabilitación en el tiempo que estuvo con los Wolves, pues no sirvió de nada la terapia que le dieron, porque no atacaron el problema y tampoco tenían las herramientas que sí hay en México, no sólo en el CAR sino en Coapa, a donde el delantero acudió regularmente.

Por eso la discrepancia de criterios: mientras desde Inglaterra no veían la recuperación a tiempo para Mundial, y de ahí se entienden las palabras de Lopetegui sobre la recomendación de no ir a Qatar, del otro lado del charco, el Tata se aferraba a que sí terminaría estando a tiempo Jiménez y por eso lo lleva al torneo en Medio Oriente. Vaya lío.

Y será el sereno, pero hoy la duda más grande para el debut contra Polonia es a quién pone de ‘9’. De Raúl, Funes Mori y Henry, ¿tú a quién pondrías?

QUÉ BURROS, PÓNGALES CERO

Luego de que México fue la penúltima selección en hacer pública y entregar oficialmente su lista para Qatar, la FIFA recién entregó ya los documentos de los 26 jugadores por cada una de las 32 escuadras, con sus números y cómo aparecerán designados en las playeras.

Por cierto que ni por ser una falta de ortografía y porque el español es el segundo idioma con más hablantes nativos del planeta llevan acento los apellidos de nuestros futbolistas, a Doña Fede le importó un pepino ponerle el signo sobre las vocales que lo llevan a los nombres y apellidos. Les valió una sombrilla y no llevarán una vez más en un Mundial. Costa Rica, España y Uruguay sí se los pusieron, como debe ser, así como equipos de otras lenguas respetaron sus signos. Tache, México.

El otro detalle que no se ha corregido aún es que de los 26 elegidos por el Tata, en el nombre que registraron para la playera escribieron mal el apellido del lateral del Pachuca, Kevin, al que inscribieron como ALAVREZ. ¿De verdad, en el torneo más importante ni eso pueden hacer bien?

BLOQUEA A DOÑA TELE

Los que siguen sin ver la suya son mis amigos de Chapultepec, pues resulta que hasta Martino los tiene ‘bloqueados’ para hacer todos los contenidos que querían con la selección durante Qatar 2022.

Resulta que la gente de TUDN, para empezar, había planeado hacer algo especial con la lista mundialista y que el Tata la anunciara a través de su señal de forma especial, algo cercano a lo que terminó haciendo Luis Enrique con España, quien por cierto, es todo lo contrario a nuestro entrenador, ya que está metido de lleno en las tendencias de la era digital, al grado que ya tiene su propio canal de streaming que estará activo con contenidos en vivo desde la Copa del Mundo.

Martino no solamente se negó a hacer el show que quería TUDN, sino que también prohibió que tuvieran a un infiltrado de la televisora en la concentración del Tri en las afueras de Doha, para ganarle a la competencia con contenido exclusivo. No quiere decir que Televisa no podrá hacer sus acostumbradas entrevistas con elementos de la selección, pues ya sabemos que quien paga, manda, y sí les darán algunos accesos, pero no hasta la cocina como lo habían planeado, pues el Tata entendió que esta competencia es tan importante como para permitir que Doña Tele los distraiga.

DESAIRAN POR JUSTICIA SOCIAL

Por si no fuera poco el ambiente tenso que se vive en Doha por las protestas a favor de los derechos humanos y contra las políticas de Qatar, el show de la inauguración sufre golpe tras golpe y los organizadores y la FIFA andan nerviosos por lo que realmente veremos el próximo domingo antes del partido entre los anfitriones y Ecuador.

La fiesta está condicionada. Primero fue la británica Dua Lipa la que canceló hasta que en el país se gocen de plenos derechos humanos, y ahora salió Rod Stewart a explicar que también se bajó a pesar de le ofrecieron más de un millón de euros por actuar, especialmente por las intolerantes reglas que tiene Qatar contra la orientación sexual diversa. Pues ahora ya hay reportes de que Shakira es la siguiente que los dejará colgados, justo por el mismo reclamo de justicia social que se hace a la nación musulmana.

El único que queda en pie, y de hecho ya llegó a Doha, es Jungkook, miembro de la famosa banda de K-Pop, BTS, una sensación mundial entre la chaviza. Así que la fiesta de la FIFA ya está manchada y todavía ni empieza.

AL FIN HAY ‘CONTROL’

Y ya de salida, te adelanto que mañana presentará la Liga Meme X al fin el tan buscado Fan ID, para poder ponerlo ya en funcionamiento a partir del siguiente torneo, con el que los aficionados podrán hacer un registro único en línea para tener sus datos bajo el marco legal y que puedan asistir a cualquier estadio.

Eso sí, aunque va a empezar desde Jornada 1, me adelantan que no será obligatorio, sino que irán implementando poco a poco hasta que sea requisito indispensable y que todos los que vayamos a ver pambol mexicano estemos seguros, bajo la protección que se debe en cualquier país.

