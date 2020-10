Torrado, con problemas en Dirección de Selecciones Nacionales

LE QUEDA GRANDE LA SILLA

En época de Selecciones, le entro con lo que es la comidilla en los pasillos de Doña Fede y es tema de plática entre dueños y presidentes: ¿Por qué hace tanto ruido la Selección y los técnicos de Liga MX? Y hay una respuesta recurrente: Torrado nomás no puede con el paquete. Con todo y su preparación, que hay que decir que es de los pocos seleccionados nacionales que jugó en Europa, que pudo terminar la licenciatura, no le basta para llenar las exigencias del puesto que tiene como mandamás de la Dirección de Selecciones Nacionales.

Hay que recordar que llegó de rebote, luego de que Memo Cantú decidió bajarse del barco tricolor, por problemas personales, pues su padre estaba delicado de salud (recientemente falleció, que en paz descanse).

Como no había nadie más, el Inge De Luisa no tuvo otra que darle la oportunidad a Torrado; incluso, le llevaron a Nacho Hierro, y como todo era miel sobre hojuelas, pasaron desapercibidas sus carencias para el puesto. Hasta la pandemia. Ahora, hacen la broma de que ¡Cantú era Havelange comparado a Gerardo!

En esta convocatoria de regreso quedó exhibida la poca capacidad de negociación de Torrado y compañía, pues no han podido apagar el fuego amigo contra el Tata Martino, pues no lograron llegar a acuerdos con los clubes y con lo que necesita realmente la Selección Mexicana.

SE PRENDEN EN GRINGOLANDIA

El enojo con Torrado y compañía no sólo está en nuestro país, sino que es internacional, especialmente en la MLS, donde no querían ceder a sus futbolistas y ahora están que truenan con Gerardo.

Primero, te recuerdo lo escrito acá hace unas semanas: los dueños de Liga MX lograron que la Selección les convocara máximo a dos por club, y ante la falta de elementos para la gira por Países Bajos, tuvieron que voltear a ver a los de Estados Unidos.

El problema fue que Torrado ya le había prometido a los clubes gringos que no les llamarían jugadores y de repente, ¡sorprais!

En Los Ángeles no les extrañó que no hayan llamado al apagado Little Pea, como era de esperarse, pero Dennis Te Kloese puso el grito en el cielo cuando le pidieron a Jona Dos Santos. Estaba que echaba lumbre porque su antiguo colega, Torrado, le había asegurado que no había de qué preocuparse. Algo similar sucedió con Diego Alonso, quien tampoco esperaba que le quitaran a Pizarro, pues Gerardo le había anticipado que no pasaría. Total que con todos quedó mal.

PREPOTENCIA EN EL NIDO

Donde tampoco están muy contentos con la forma de actuar de un directivo es en el Nido de Coapa. Te cuento que en días recientes, Pedro Vega y Gabriel Farfán fueron despedidos de las Fuerzas Básicas del América, con formas ‘groseras’ por el nuevo director del área, el español Raúl Herrera, quien me aseguran que olvidó los modales en la Madre Patria y llegó con prepotencia.

Me cuentan que el español les aseguró que no servían para nada y se vivió un momento de mucha tensión, incluso parecía que se iban a ir a los golpes por cómo fueron tratados. Baños apoyó al ibérico, y a pesar de que en discursos previos había prometido continuidad, esta vez se hizo de la vista gorda ante el mal trato.

Anteriormente, la alta plana le dio las gracias de forma intempestiva a más gente que laboraba en inferiores, como Guillermo Huerta y Mario Trejo, y también es conocido que hubo descontento en la afición con la salida de Alfredo Tena. Veamos ahora cómo resuelven el futuro de las inferiores del América, al fin que casi no tienen presión.

ÚLTIMOS REQUISITOS SIN OPCIÓN

Ya que se cumplió todo lo que te adelanté sobre la apertura de los estadios, te actualizo en cómo va el show. De entrada, este lunes hubo una nueva reunión en las oficinas de Doña Liga para seguir ajustando el retorno, y lanzaron la última advertencia para los clubes que quieran abrir: deben mandar los documentos de la implementación del protocolo del regreso del aficionado esta semana con la autorización de la autoridad de su ciudad y de la estatal, de las dos, porque si no lo tienen, no los van a dejar. Así de claro. Y no habrá chance para ninguno que no lo cumpla. No hay de otra.

Además, les reiteraron una básica: no habrá acceso para las porras o barras, nada de grupos de animación, nada de grupos de ningún tipo, así que aquellos equipos que acostumbran todavía a consentir a sus aficionados más intensos, tendrán que hacer una pausa, o la Liga MX le cierra la puerta.

Con todas estas órdenes o requisitos, en las oficinas de Toluca no le ven ningún problema para dejar a los que cumplan que abran ya en la siguiente jornada, en la 14, después del parón por la Fecha FIFA. Así que así va.

EN CDMX TARDARÁN EN VOLVER

Yo te digo de una vez, que para los de la Ciudad de México pinta muy complicada la apertura, pues no sólo ya dijo la Jefa de Gobierno, la doctora Sheinbaum, que no ve pronto que se otorgue el permiso, sino que me contaron que abrir totalmente el Azteca, sobre todo, implica un gasto tan grande que no necesariamente le salen las cuentas a Cruz Azul y América. Para Ciudad Universitaria es algo similar, pero en Pumas no lo ven tan problématico.

Uno de los puntos que exige el protocolo de regreso es que la apertura del estadio será al 100 por ciento, para que exista así espacio suficiente para mantener la sana distancia del aficionado, esto es que la logística será costosa, por la gente que opera la totalidad del inmueble, y no necesariamente recuperarán la inversión con una parcialidad menor a 50 por ciento de la tribuna. Así que si tengo que apostar, yo digo que los de la capital serán los últimos en abrir.

EL JEFE SE TUVO QUE BAJAR

Y de salida, para todos los quejosos porque el Jefe Boy regresó a entrenar en Liga MX, les puedo contar que el veterano entrenador hizo un gran esfuerzo en temas de salario para ocupar el banquillo. La idea de la directiva de los sinaloenses era un técnico que tuviera cierta trayectoria para evitar que se hunda el barco, y que cumpliera otro requisito indispensable: que ganara menos que lo que percibía Palencia, que está lejos de los mejor pagados de Liga MX, de hecho debe ser de los que pelean por trapear la tabla de compensaciones entre los entrenadores. Pues para como están las cosas, no fue fácil encontrar al bueno con experiencia que se animara a entrarle a ese salario, hasta que dieron con el Jefe, un viejo conocido de los exMonarcas, con quienes logró sacar jugo con un equipo limitado. Veamos si lo logra ahora en el puerto.

