Televisa 'asesora' a nuevos directivos de Cruz Azul

NO HAY NI PIES NI CABEZA EN LA NORIA

Los nuevos encargados de administrar a todo lo que significa Cruz Azul, desde la cementera hasta el equipo de futbol, no tienen idea de qué hacer con el club y están relegando las decisiones. En lo deportivo, la responsabilidad es de Jaime Ordiales, a pesar de que el directivo es muy cercano a Billy Álvarez, de quien supuestamente querían cortar cualquier lazo en los negocios celestes. Por eso no se entiende la incongruencia. Ahora te explico todo lo que pasa alrededor de La Máquina, ¡qué cómo me duele verla así!

LOS AYUDA TELEVISA Y SEGUIRÁN EN EL AZTECA

Ya te conté que nadie de Cruz Azul asistió a la última Asamblea de Liga MX. Primero pensé que era porque les valía sombrilla lo que sucediera con el equipo, y es que realmente están imposibilitados para ingresar y la Liga MX no puede ceder: los únicos representantes autorizados son Billy y su hijo, Robin, pero como el exmandamás cementero está ‘prófugo’, pues obvio que no va.

Para que los nuevos entren deben estar acreditados por la propia Cooperativa como cabezas de la institución cementera, cosa que se resolverá hasta la siguiente asamblea de Cruz Azul, que me dicen ¡será en abril del siguiente año! Una eternidad. Y así seguirán las reuniones de los patrones de nuestro futbol sin un representante de La Máquina. Increíble.

Pues quien ya les está ayudando a meterse al medio, a platicar con otros dueños de Liga MX y les está tendiendo la mano, es Televisa a través de Juacho Balcárcel, el encargado del América para Emilio Azcárraga.

Pero si usted creía que era de ‘a grapa’ esta ayuda, piénselo dos veces. Me contaron que lo que ya logró Televisa al llevarlos de la mano es que ya negoció la renovación del contrato de Cruz Azul en el Estadio Azteca, estoy por confirmar por cuántos años más. Así que vayan olvidando aquello de una casa propia a mediano plazo. El Coloso de Santa Úrsula seguirá como el hogar cementero. Lo que sigue es que la televisora renegocie los derechos de transmisión de los Celestes, pero ahí me aseguran que no hay prisa, pues faltan unos años a ese acuerdo.

SIN PRESIDENTE NI ENTRENADOR

No hay candidato firme a presidente. Ni a entrenador. Los nuevos administradores de Cruz Azul han hablado con muchos candidatos, han escuchado propuestas, pero los jerarcas cementeros siguen al pie de la letra el consejo de la canción: ‘A todos diles que sí pero no les digas cuándo’. No toman decisiones. Creen que con ese impulso La Máquina va a seguir andando. No saben en la que se están metiendo.

El caso de Almeyda aceptaron buscarlo y negociar, pero cuando se enteraron lo que cuesta sacarlo de San José hizo que se congelará la intención. Con Hugo Sánchez también platicaron, pero me contaron que es el ‘Plan Z’, pues lo quieren como mero emblema, yo le llamaría escudo con la afición. Así, ante la incertidumbre que reina en La Noria, el ganón será Poncho Sosa, quien es el elegido por Ordiales para tomar el timón.

Es más, a Jaime lo está asesorando su cuate Armando González, quien se encargó de dirigir a La Máquina en el otro ridículo que hicieron en la Conca. Imagina el grado de falta de liderazgo en La Noria. Mandy pasó de las juveniles, se saltó a los técnicos que tenían tiempo ahí, y ya cuenta su opinión para preparar el siguiente torneo. Imagínate cómo está la cosa.

BAJAN PRESUPUESTO DE SHOPPING NAVIDEÑO

¿Te acuerdas que te platiqué que ya había un tope de lana para los refuerzos en Cruz Azul? Pues la última que comunicaron quienes dirigen el Consejo de la cementera a Ordiales y compañía es que cualquier futbolista que compren no puede pasar de los 2.5 millones de dólares. Si quieren un poco más, debe salir de la venta de jugadores de La Noria. Le cerraron a la llave que por tantos años estuvo abierta para todo el que pusiera una cubeta debajo.

Ya no te platico del desfile de representantes que han hablado no sólo con Ordiales, sino con los nuevos administradores de la Cementera, ofreciendo a destajo, pero con la mayoría han aplicado la misma: las palabras entran por un oído y salen por el otro. No deciden nada.

Te cuento de un caso representativo. Cuando La Máquina se interesó por Carlos González de Pumas, resulta que Universidad estaba dispuesta a venderlo ¡en cuatro melones verdes! Una ganga. Hasta que llegó Tigres y puso la chequera en la mesa: se los vendieron en 5.5 mdd. Aunque los del Pedregal le terminaron perdiendo al paraguayo, que les costó 6.5 millones de dólares de Necaxa, hicieron una gran venta para estos tiempos y La Máquina lo dejó ir a un excelente precio, que habrían pagado sin chistar hasta el torneo anterior bajo la batuta de Billy.

PUMAS LA HACE DE ELEKTRA

Ya que toqué el tema de los Pumas y la venta de Charlie González, te cuento que para que ya lograran la venta, Chucho Ramírez metió la cuchara para convencer a Polo Silva de dejar al goleador en facilidades, como las de Elektra.

Resulta que los pagos chiquitos por Carlos quedaron finalmente en tres partes, una relativamente fuerte ahorita, y el siguiente año a terminar de saldar los 5.5 mdd que costó el romperredes, quien era un deseo ferviente de Tuca que ya le adelantó Santa.

EL DIABLO LA RIEGA EN REDES

Ah, que mis compas del chorizo power, la regaron durísimo al anunciar ayer su bombazo del mercado de transferencias. Resulta que con bombo y platillos avisaron en redes sociales que el chileno Claudio Baeza llegaba como refuerzo …¡pero utilizaron foto de Juanito Delgado! ¿Que no revisarán la mercancía antes de comprar? Abusado, mi Diablo.