Vaya complejidad que se ha convertido el técnico del América, que aunque fue provocada por la falta de palabra del 'Tano' Ortiz para renovar, hoy ya se suman otras circunstancias que no ayudan. Pero ya viene. Las Águilas escucharon la propuesta de Berhalter y gustó mucho por la metodología y flexibilidad que mostró el técnico gringo, incluso por la paternidad que ejerció sobre México en los últimos juegos y su excelente papel en Qatar 2022.

El gran 'pero' fue la situación de violencia intrafamiliar que le costó ser separado del banquillo de las Barras y las Estrellas, pues en el Nido están haciendo todo lo posible por combatir la violencia de género y discriminación y este antecedente no ayudaba a Gregg. Al final, lo que desesperó a la directiva emplumada fue que Berhalter les pidió aguantar un poco más la decisión para saber si Estados Unidos podía reinstaurarlo en su puesto como seleccionador, por lo que en América de inmediato declinaron por el otro candidato que tienen en la mesa.

BUSCAN RELEVO DEL RELEVO

Pues así como mantuvieron en secreto el nombre del técnico gringo, el otro candidato también se lo guardaron con llave, pero te voy a tirar un dato contundente. A pesar de que el brasileño Jardine está armando la pretemporada con el San Luis, mis orejas potosinas me contaron que el Aleti Mexa ya buscó a Jaime Lozano como el posible reemplazo por si André es el elegido del América para entrarle al reto. Ahí te la dejo.

EL CANTO DE LA SIRENA

¿Qué tienen en común los últimos fracasos de juveniles mexicanos en Europa como Lainez, Santi Muñoz y ahora Pizzuto? Además de que sus clubes de origen en México les pidieron esperar a consolidarse mejor en Liga MX para después ayudarles a dar el brinco al charco, hay más. Parece acertijo para Batman, pero la respuesta es muy sencilla: el mismo representante, Alex López, de Pitzgroup.

A los tres, este promotor les endulzó el oído, le vendió espejitos a los padres, los enamoró con la promesa de cumplirles el sueño europeo para que no hicieran caso a sus equipos de origen y se aventuraran en el Viejo Continente, sin importar que la oferta que tenían era carente de una base, de un proyecto real de carrera. Y a los tres los terminó regresando a México tras fracasar muy rápido.

En el caso de Pizzuto, con pasaporte comunitario en mano, Alex López le pidió al padre que no hiciera caso de lo que los Martínez y Grupo Pachuca le ofrecían, luego de que se encargaron de su rehabilitación tras romperse después del brillante Mundial Juvenil que tuvo Euge. No quisieron quedarse y se embarcaron en una travesía que no tenía futuro, a pesar de que era una promesa hueca. Eso sí, con la comisión pertinente para el promotor.

Y se lo ofreció a Tigres, que al saber que quedaba libre tras fracasar en Braga, de inmediato lo quiso para su proyecto de rejuvenecer al campeón. Eso sí, la condición fue una comisión altísima para el representante, similar a la que le tocó con Lainez. Ahora no es de sorprender que Pitzgroup intente colocar a otro que le prometió Europa, pero que no pudo ni cumplirle con el pasaje: Alexis Vega, de quien ya soltó el rumor que también lo quieren en el Volcán, donde López ya encontró un lugar jugoso para sacar sus comisiones.

SE SABE CONFLICTIVO

Otro caso de futbol de estufa que me llamó la atención es el de Pumas, que cómo ha batallado para cerrar lo que pide Toño Mohamed, en especial en las condiciones que ha establecido Universidad en las últimas ventanas de transferencias: sin costo. Sólo el brasileño Nathan Díaz es una gran apuesta de compra, pues necesitan vender para poder gastar más. Y ahí entra lo que hoy te cuento: Pumas buscó por cielo, mar y tierra vender a uno de los extranjeros que más conflicto le ha metido al vestidor, Nico Freire, además de que su rendimiento en la cancha ha ido de más a menos.

Lo ofrecieron por todos lados, pero increíblemente, el prestigio del paraguayo es bien conocido por otros clubes, que respondieron a la directiva auriazul que no querían más tensión en sus vestidores. Así de claro. El 'Turco' deberá arreglar ese problema para poder ver protagonistas a sus Pumas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATOLE CON EL DEDO