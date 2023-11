Se hizo el inocente y ganó

Con todo lo que se destapó de Iván Alonso y cómo le intentó ver la cara a los dueños del Pachuca en su brevísimo paso como director deportivo, obviamente, que se sembraron dudas en la directiva de la Cooperativa para ponerlo al mando de La Máquina. Sin embargo, mis orejas me cuentan que el uruguayo pidió exponer su caso.

Primero, te cuento con detalle qué es lo que le cacharon en la Bella Airosa. Resulta que recién llegó Alonso y pidió que contrataran a un compatriota del Peñarol para reforzar a los Tuzos (que dicho sea de paso no lo necesitaban), pero el flamante director deportivo lo exigió: el medio Jesús Trindade.

Llegó a Pachuca en diciembre de 2021, uno de los primeros movimientos ya sin Marco Garcés como directivo. Peeeeeero, el peine salió muy pronto cuando no cuadraron los números y se dieron cuenta de que había 500 mil dólares que se habían desviado en el camino. ¿A dónde? Piensa mal y acertarás. Curiosamente, a Trindade lo acusaron después en Brasil de arreglar partidos en el Curitiba.

Pues Alonso habló con Velázquez y le aseguró que fue un malentendido, que no tuvo la culpa de nada, ni se clavó ni una servilleta con los Tuzos. Lo convenció y hoy me cuentan que estará firmando como el nuevo director deportivo de Cruz Azul. Será por ahí del jueves cuando se haga oficial.

Ya te contaba que al Cone trataron de protegerlo sin decirle lo que pasaba para darle una salida digna del puesto que tenía en La Noria, pero como Alonso filtró con la prensa argentina la noticia, pues se regó como pólvora. Pérez será cortado al interior hasta hoy.

Al tratar de entender qué méritos tiene Alonso para llegar a una institución tan grande como director deportivo, me topé con la ruta de cómo le llegó el CV del exgoleador manejado por el corrupto agente Fernando Pavón, pero ese Franco lo iré desmenuzando en próximas columnas.

POR COSTO NO FUE OPCIÓN

De la mano de Pavón, Alonso ya está moviendo las aguas para traer a futbolistas que le dejen un buen ‘rendimiento’, ¿me explico? Por lo pronto ya tienen amarrado al técnico argentino Martín Anselmi.

Por ahí, la prensa amiga de Argentina aseguró que otro candidato era Almada del Pachuca, pero de nuevo, es trabajo de promotores, pues nunca fue opción. Y no por capacidad, pues me parece que el Guille sigue con tremendo cartel en nuestro país, a pesar de su temperamento conflictivo. En realidad nunca fue real la opción porque la salida del Guille es im-pa-ga-ble.

Nada más para que te des una idea, contratar a Almada sacándolo de Pachuca, donde tiene contrato vigente, cuesta lo mismo que hoy está valorado en el mercado Uriel Antuna. Ahí nomás para que te des un quemón. Ningún club en México pagaría esa cantidad. Ni Rayados ni Tigres. Es una locura. Pusieron su nombre por interés de representantes, ¿entendido?

SE METEN CON EL SUELDO

Ya de cierre, es increíble lo que sucede en Aguas y no me refiero a una de las peores crisis en la historia del pobre y abandonado Necaxa, sino a que ahora están jugando con el sueldo de los futbolistas, que no digo que no lo merezcan, sino que no es legal y seguro que la Liga MX no está ni enterada, porque los patea balones no se atreven a alzar la voz. Como siempre.

Hoy se sabrá si los dueños rojiblancos les cumplen la amenaza. Resulta que faltando cuatro partidos para el final del torneo regular, ya con el agua hasta el cuello y sin respuestas para salir del fondo de la tabla, el hijo del mero patrón, Santi Tinajero, reunió al plantel para lanzarse una advertencia: que pagarles el último mes de salario de fase regular estaría sujeto a sus resultados.

Tinajero les dijo que cada uno de los cuatro partidos representaba 25 por ciento para hacer el total del mes: si ganaban, se pagaba el 25 por ciento completo, pero si empataban, bajaba a 12.5 por ciento y con una derrota, no les pagaba ese cuarto de salario mensual.

La advertencia pareció funcionar: derrotaron a Pumas, pero después fueron goleados por Rayados; en casa humillaron al Mazatlán y en el cierre empataron con Atlas para quedar hundidos como últimos del Apertura, con lo que sumaron 62.5 por ciento del salario según la advertencia.

Justo hoy es día de pago para los jugadores necaxistas y sabremos si los dueños les cumplen la amenaza o era pura baba de perico.

