Santiago Baños no tiene ultimátum en América

SIN ÚLTIMATUM, SÓLO REGAÑO

Era de esperarse. Con la derrota en la Final de la Conca se prendió el ánimo, y tras caer en el Clásico Joven explotó la parte radical del americanismo para pedir lo que ya se volvió costumbre, la cabeza de Baños. Incluso ya leí a colegas que aseguran que el presidente del América se va si no gana el título de Liga MX en diciembre. Mejor te aclaro el panorama.

De entrada, a pesar de que hay enojo monumental de la alta esfera, en especial de Emilio Azcárraga, y ya hubo algunas palabras hacia Juacho Balcárcel con mensaje a Baños, no hay ultimátum ni amenaza de que su puesto peligre sin la corona del Apertura 2021. Así que por ahora, no inventen.

IMPARTIENDO CATEGORÍA

La clase que lució Solari al regresar a sus muchachos en la ceremonia de premiación de Rayados en Conca acaparó la conversación y tuvo sus consecuencias internas.

Para la directiva, el argentino se ratificó como el timonel indicado por acciones como ésta, sigue los ideales del club. Y es que te cuento que no es la primera vez que sucede en América, es más, pasó contra el mismo rival en otra Final, la del Apertura 2019, cuando las Águilas cayeron en el Azteca ante los regios en penaltis con aquél último tiro de Vangioni que Ochoa ya no pudo parar. Los locales, destrozados tras caer, se enfilaron poco a poco a vestidores para no saber nada.

Hubo alguien que pocos notaron, como su servilleta que estaba cerquita, que hizo regresar a los americanistas, sobre todo para agradecer a la afición el apoyo en el abarrotado Azteca, y no fue el técnico de entonces, sino Azcárraga, el patrón dio la orden que debían volver a dar la cara. Así lo hicieron y casi nadie se dio cuenta.

Ahora que lo hizo Solari, a pesar de los comentarios positivos, hubo varios jugadores a los que no les cayó bien que ‘los exhibiera’ al pedirles volver, lo que provocó malestar en un grupo de futbolistas, increíblemente.

Hay otro tema que causa ‘tensión’ en el plantel, cuerpo técnico y directiva, sobre algunos futbolistas, pero ese te lo cuento en la siguiente columna, hay que parar por hoy el ‘noti Águila’.

SE SALVARON DE LA RESCISIÓN

Para acabar con la Final, vaya pasitos que sacó a relucir el Vasco tras ganar el título de la Conca, los de ‘Payaso de Rodeo’, los mismos que le conocimos cuando rompió el protocolo sanitario para festejar la boda de uno de sus hijos y que le acarreó castigo posterior. No hay que ser genio para darse cuenta que Aguirre aprovechó para mandar un ‘mensajito’ con el baile. Por supuesto que no le van a hacer nada en el club a pesar de la burla; para eso se pintan solos, un título lo justifica todo.

Pues la directiva del Monterrey dejó de sudar con la quinta coronación en la región, y sólo no por levantar un trofeo y calmar las críticas de la afición, sino porque no sabían ya qué hacer con el futuro del Vasco. El tema es que con el terrible torneo que tenía el club más caro del país, era lógico poner ya en el alambre la continuidad de Aguirre; sin embargo, el hecho de ser el timonel mejor pagado en Liga MX, con 3.9 melones gringos al año, hacía casi imposible cepillarlo por la rescisión de contrato, pues ni los millonarios regios estaban dispuestos a soltar tanta lana con la que amarraron a Javier para cortarlo. No había forma de cesarlo. Así que ya con la Conca, ya no importa lo que pase en el certamen local, ya está más que justificada la permanencia del costoso entrenador.

EL MÁS BARATO, YA ELIMINADO

El contraste del caso de sueldos en el banquillo lo encontrarás en el fondo de la tabla de Liga MX, con uno de los dos eliminados ya en el torneo, el Querétaro, que hoy tiene al entrenador que menos cobra en el máximo circuito, Leo Ramos, quien se lleva al mes 10 mil dólares. El Vasco se embolsa 325 mil mensualmente. Ahí la diferencia.

MODELA EN EL BALCONEO

Del otro lado del charco, en Italia, se filtró el jersey con el que la Società Sportiva Calcio Napoli le rendirá homenaje a Maradona el próximo 28 de noviembre, cuando jueguen en casa ante la Lazio, días después del primer aniversario del fallecimiento del Diego. Al modelo al que le tocó el balconeo fue a nuestro Chucky Lozano, quien luce en la sesión de fotos la playera con la cara de Maradona y huella digital, un diseño poco convencional, obra del artista napolitano Giuseppe Klain.

NO VUELVE EN DICIEMBRE

Ya en temas de las Europas, te cuento que mi chaval Jota Jota Macías (pronúnciese con ese acento madrileño tan peculiar) aún no tiene definido su destino con el Getafe, a pesar de la ola de rumores que lo ponen fuera en diciembre para liberar una ficha de extranjero. Eso sí, y ya lo adelantó mi compadre Medrano: el Tata lo tiene en la mira para poder convocarlo para los juegos en Estados Unidos y Canadá.

Lo que es un hecho es que tiene contrato con el club azulón hasta el próximo verano, por lo que para poder ‘liberarlo’ tendrían que plantearle la opción, cosa que no ha pasado. Nadie en Getafe le ha dicho algo similar a lo que se publica en la prensa ibérica, es decir, y de una vez te aseguro: Jay Jay no aceptará salir del club y volver a Chivas por ahora, hará todo lo posible para tener un semestre más en el Viejo Continente y demostrar su talento, que sabemos que hay con queso las quesadillas. Así que no lo esperen de pie en la Perla Tapatía.

AQUÍ SE ROMPIÓ UNA TAZA…

Y por ahora, cada quién se va a su casa. Esta vez, TV Azteca y Televisa no llegaron a un acuerdo para transmitir en simultáneo la pelea del Canelo de este sábado, el histórico pleito contra Plant en el que se unificarán los cuatro grandes cinturones del peso supermedio. A los del Ajusco les cae de perlas, porque celebran los 15 años de ‘Box Azteca’ y van a pasar en exclusiva en abierta la pelea por los canales de la televisora: Azteca Uno, el 7, A+ y hasta ADN 40.

El modelo de compartir la señal estaba diseñado para bajar costos, pues aunque ‘se dividía’ la audiencia, en estos tiempos pagar menos y que cada quien comercializara lo suyo daba mejores rendimientos que aventarse de a solapa la carga de todos los gastos.

Me contaron que en TUDN decidieron dejar pasar las oportunidades del boxeo, no más apostar por ese lado, a pesar de que ya habían mandado al Zar Aguilar a Las Vegas, incluso a Lindsay Casinelli. Eligieron ya no entrarle a las grandes peleas, una por la parte financiera, para enfocar recursos en lo que más les deja, y otra para no competir con Azteca en un ring donde acaban noqueados cada vez que se enfrentaban, a pesar de haberles quitado al narrador más popular de nuestro país, a Carlitos Aguilar.

Veamos cómo resulta esta nueva ecuación; eso sí, me aseguran orejas bien enteradas que los tratos del simulcast en partidos de futbol, no sólo con el Tri sino en la Liga MX, no se altera y seguiremos viendo juegos por Azteca y TUDN. Menos mal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SOLARI, AGUIRRE Y REYNOSO, NOMINADOS A MEJOR DT DEL AÑO POR LA IFFHS.