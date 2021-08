Rencillas entre Renato y los Chalá, en el olvido

AHORA HASTA BUENA VIBRA LE MANDAN

Ya se dio el oficial y polémico regreso de Renato con el Ame, como te adelantamos en RÉCORD, en especial mi padawan Vic Díaz y mi compadre La Sombra Rodríguez. Pues yo sólo te agrego un poco más del caso.

Primero te cuento que las rencillas entre el jugador y la familia Chalá están enterradas y olvidadas, pues Ibarra ha cumplido con el arreglo al que llegaron y del que ya te di detalles. Hoy, la relación es cordial y puede ver a sus hijos sin broncas. Desde Ecuador me aseguran que el que era el ‘suegro incómodo, Cléver, el papá de Lucely Chalá, es el que ha estado al pendiente de que el americanista no se vuelva a pasar de la raya y que cumpla, y que ahora hasta buena vibra le han mandado para que muestre buen nivel con las Águilas.

HABÍA PRESIÓN DESDE SU SELECCIÓN

Dentro de la aventura que vivió Ibarra tras la acusación de violencia, la selección ecuatoriana ha estado esperando que vuelva a tener registro con América para convocarlo de nuevo, como ya era recurrente. Incluso me contaron que a partir de que salió del Atlas y regresó a entrenar con las Águilas, desde la Fede sudamericana habían estado preguntando cuándo sería inscrito para poder llamarlo de nuevo, pues Gustavo Alfaro lo considera como uno de los valores que les puede ayudar en la complicada eliminatoria rumbo a Qatar.

Le pusieron como condición que necesitaba estar inscrito en Liga MX, así que ahora que ya quedó, veremos a Rena como seleccionado de nueva cuenta para buscar uno de los cuatro lugares que entrega Conmebol para el 2022.

Quién anda feliz de la vida es el Mono Osuna, al que le cambió la vida en un instante cuando creía que se quedaría sin jugar en Liga MX tras no entrar en los planes de Mazatlán.

Me cuenta gente cercana que en cuanto se enteró del interés del América, brincó de felicidad como auténtico mono y no daba crédito a que iba a jugar con ‘el más grande’, cuando su carrera apuntaba a tener vacaciones forzosas por al menos seis meses. Eso sí, Osuna seguía entrenando por su cuenta para no perder la forma.

Fu tan rápido el convenio que aún busca casa en la Ciudad de México y en pleno viaje a Ciudad Juárez fue presentado con el resto del plantel como refuerzo americanista. Ahora, a no defraudar la confianza.

EL LOBO VOLVERÁ CON ‘SOCIO’

Vaya que me dio harto gusto, como dice mi compadre el Doc García, escuchar a Raúl tras su retorno a las canchas en partido oficial, en el relato de cómo la pasó después del golpe con David Luiz y que los médicos le dijeran que fue un ‘milagro’ su recuperación tras la fractura de cráneo. Cómo debe valorar poder pegarle al balón, incluso cabecear, de nueva cuenta. Pues los aficionados mexicanos seguro que valoraremos su regreso a la Selección Mexicana, que pinta para ver innovaciones en el equipo del Tata.

Resulta que con la inminente convocatoria de Jiménez a los partidos del Octagonal de septiembre, el cuerpo técnico del Tri se está planteando algo a lo que no acostumbra en sus sistema tácticos: jugar con dos delanteros, es decir, probar con un 4-4-2 utilizando a Raúl junto a Rogelio Funes Mori, una chulada digo yo.

No me parece descabellado que Martino busque soluciones después de las duras derrotas ante Estados Unidos y el pobre nivel que le ganó tantas críticas. Ojalá que funcione.

EL VERDADERO REPRESENTANTE EN LA NORIA

Por cierto que hace unas semanas publiqué que en La Noria había representante de cabecera, como lo fue por años el ‘Incómodo de Miami’, el ya relegado Carlos Hurtado. Escribí que Álvaro Dávila y sus muchachos habían recuperado la dinámica que hicieron en Morelia con el agente Brian Costa, pero no es así.

Es cierto que el promotor brasileño intentó llevar refuerzos a La Máquina, pero no lo logró y tampoco tuvo qué ver en lo de Otero, quien arriba del brazo del argentino Fernando Felicevich, uno de los representantes más relevantes en el plano internacional; en México trajo al Chupete Suazo y a Edu Vargas, por ejemplo, y en Cruz Azul colocó recientemente a Enzo Roco. Así que aclarado está.

NADA SE MUEVE EN CANTERA

Para cerrar, te cuento de los desgraciados Pumas. Pues no hay desesperación aún por los malos resultados que los traen trapeando el fondo de la tabla y sigue todo igual, a pesar de que hay algunos que ya hasta candidatos lanzaron para ocupar puestos en Cantera.

Me contaron que la directiva del Club Universidad fue a tocar base con el Rector Graue para saber qué pensaba del momento que atraviesan, pero el doctor ni se inmutó, confía que es una mala etapa y que van a salir, así que por ahora “nada se mueve”.

Así que como ya te escribí la semana pasada, se mantiene el plan de darle apoyo a Lillini y no hay búsqueda de su reemplazo, aunque sigan tirando nombres algunos periodistas que quieren hacerla de Nostradamus.

…Y TODAVÍA LE SIGUEN BUSCANDO

Lo que sí es un hecho, es que aunque ya incorporaron a un central al plantel de Liga MX, me cuentan que en Cantera siguen analizando opciones para reforzar la maltrecha defensa que tienen, pero no hay candidatos destacados aún.

Ya viste que se cumplió lo que te adelanto Karla Uzeta en RÉCORD, que el Palermo Ortiz dejaría Tabasco para incorporarse a Pumas, y ya jugó como titular en la goleada ante Necaxa. Arturo es un central regiomontano de 28 años que se formó en Rayados, pero debutó en 2013 con el León y deambuló en la extinta Liga de Ascenso hasta llegar para este torneo a Pumas Tabasco, y apenas con dos partidos con el equipo de la tierra de AMLO, el destino ya le abrió la puerta de nuevo de la máxima división. Mucha suerte, pues con estos Pumas la va a necesitar.

