Quiñones, único natularizado en la mente de Cocca

¿CUÁL CLÁSICO?

Cómo me hizo enojar el Tano Ortiz cuando dijo que contra Cruz Azul no era Clásico para el América, como si no supiera de historia de nuestro pambol. Pero al final, el resultado, la indestructible paternidad de las Águilas sobre La Máquina le dieron la razón. Una pena.

Me contaron que aunque le cayeron críticas al por mayor, de aficionados, exfutbolistas y periodistas, el técnico americanista no se arrepiente de sus declaraciones y mantiene firme su convicción. Ahora que justamente le toca ‘Clásico’ contra Pumas, el Tano sí lo considera un partido con importancia extra.

Pues Ortiz está satisfecho con repetir el once que logró las dos recientes victorias y no piensa moverle frente a los universitarios; la única duda es Henry Martín, que me cuentan que es fatiga muscular, por lo que el descanso sin ir con el Tri al molerísimo Clásico de Concacaf ayuda a que pueda estar en el Azteca ante Universidad. El mejor futbolista de Liga MX, sin duda.

URGE EL ‘KILLER’

Del lado celeste, aún no hay lista de refuerzos en La Noria, pero sí hay una posición en la que al Tuca le urge traer a un elemento de alta categoría: la delantera. Y la búsqueda se intensificó después de confirmar la pobreza de ataque que tienen ante América.

Eso sí, de una vez les aviso: por Dinenno no hay negociación, todo ha sido filtración del representante para tratar de encontrarle mejora en el contrato al goleador de Pumas. Ni de la Cementera han marcado a Cantera preguntando por el Comandante, ni de las instalaciones azul y oro ha salido una llamada para ofrecerlo.

POR EL IMPOSIBLE

Para no dejar temas de Selección Z que está en Phoenix, te cuento que Diego Cocca sólo tiene a un naturalizado en mente: Julián Quiñones, que ni mexicano es. Ni siquiera ha empezado el trámite para acabarla pronto. Me explico.

El atacante colombiano del Atlas es el único al que el técnico del Tri le tiene una fe casi ciega, por lo que ha pedido a la Comisión de Selecciones buscarlo para convencerlo de naturalizarse, ya que cumple los requisitos. Cocca lo ama. Pero para las pulgas de Quiñones, para su vida ajetreada y su personalidad valemadrista, dudo que lo puedan convencer.

Eso sí, como se ha revalorado a base de goles con los Zorros, Julián será pretendido por varios clubes en el verano y no dudo que Cruz Azul sea uno de ellos. No estoy diciendo que sea posibilidad, porque hoy no hay ofertas. Hay que recordar que el año pasado, cuando el América lo quiso para sus filas, el Atlas nada más se dejó pedir 10 melones de los gringows por el angelito. Seguro que volverán a ponerle ese precio. Hasta más. Veamos.

NI LO DEJARON ENFRIAR

No me deja de sorprender la memoria corta del futbol mexicano. Tras el enorme fracaso de Rafita Puente en Pumas, está claro que al Junior le va a costar un mundo volver a colocarse en un equipo de mediano nivel para arriba en Liga MX. Pero los que ya encontraron acomodo fueron sus auxiliares y ni creerías dónde.

El primero, Rodrigo Méndez, el que era reportero de Claro Sports y quien le llevaba el entrenamiento, porque Puente Jr. operaba a la europea: delegaba todo en sus chalanes, ya encontró un huequito en el odiado rival: en el América, así como lo lees, es el técnico de la Sub 13 de las Águilas.

Y el otro auxiliar, Francisco Rotllán, tampoco tardó ni a que acabara el actual torneo en el que los cepillaron de Pumas para acomodarse en otro club importante de Liga MX, pues ahora es asistente de Siboldi en los Ti-gue-res. Eso sí, los único que aparecen registrados son Juninho y Hugo Ayala, pero el ex de Rafita chambea para Robert Dante en su cuerpo técnico. Es más, hasta me sorprendió ver con los felinos del Norte a otro ex, pero de Jaime Lozano, pues Miguel de Jesús Fuentes, quien acompañó al Jimmy en la travesía olímpica por Tokio, también se unió al grupo de San Nicolás de los Garza. Ni dejaron enfriar al muerto estos.

OTRA MILLONADA

Pues a Grupo Caliente se le volvieron a juntar las multas con los Gallos asegurando ser últimos de la tabla de porcentajes. Pero siempre será mejor eso que descender a Expansión Em Ex. Lo único bueno es que ahora Jorgealberto Hank lo podrá vender con porcentaje en cero para el próximo año pambolero.

En las primeras multas por el porcentaje en 2021, San Luis fue el peor y por no descender de categoría tuvo que desembolsar 120 melones nacionales; el penúltimo fue Atlas (70 mdp) y antepenúltimo Juárez (50 mdp). Para el siguiente año, ya con quejas de los hundidos en lo deportivo, Doña Fede aceptó hacerles una rebajota del 33% para que no fuera tan manchado: de nuevo fallaron los Bravos que como últimos apoquinaron 80 millones del águila, seguidos por Tijuana (47 mdp) e increíblemente Toluca (33 mdp).

Este año, Grupo Caliente va a tener que volver a pagar pero ahora por partida doble, con Gallos, últimos, y Xolos, penúltimos, por lo que en dos años serán 174 millones de pechereques nomás de multas. Ahora también le va a tocar al Tío Richie desembolsar por su Mazatlán, que va penúltimo, 33 melones nomás.

