¿Qué sucedió con la polémica arbitral del penalti del Cabecita?

Y aquí voy para tratar de aclarar lo que sucedió con la polémica arbitral del penalti del Cabecita ante Mazatlán.

Ya me contaron que el director de Instrucción de Arbitraje y VAR de la Fede, Arturo Ángeles, mejor conocido como El Bodoque, ya se comunicó por audio de whatsapp con sus silbantes, antes de que se difundiera el análisis en voz de Arturo Brizio, asegurando que no hay evidencia “clara” para considerar un error en la validación del silbante Óscar Macías y el VAR en el gol de Cruz Azul. Según Ángeles, si el toque es simultáneo y no modifica la dirección del balón debe ser gol, peeeeero la situación hubiera cambiado si el segundo impacto cambiará la trayectoria del esférico ocasionado por el primer movimiento. ¿O sea, cómo?

Aunque digan que no se movió con claridad el balón, se da por sentado que sí hay un doble toque de Rodríguez. Entonces ya no entendí a los “expertos” mis Francos que están ajustando el reglamento para no exhibir el gigante error que cometieron el viernes.

Tooooodos los expertos árbitros, excepto el buen Lalo Brizio, hermano del jefe de la Comisión de Arbitraje, no dan crédito a la justificación que se aventó Arturo sobre la decisión de Macías. No cabe duda que queriéndolo acomodar, podrían marcar hasta gol a favor de Mazatlán si querían. Pero siguen sin convencer en qué la acción del árbitro el viernes fue la correcta. Veamos en qué para.

