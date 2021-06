¿Qué falta para que Funes Mori esté en el Tri?

TODAVÍA FALTA

Ya que quedó la carta de Funes Mori, te explico qué sigue para que se vista de verde. De entrada, no era necesario el documento para meterlo en la prelista. Me cuenta mi oreja tricolor que ya tenían contemplado poner a Rogelio, pues el requisito de la carta de naturalización no era indispensable.

Ahora, eso sí, falta otro paso, no basta con el papel, la FIFA debe autorizar el ‘cambio de elegibilidad’ del jugador, para lo que requiere que la asociación de la selección a la que pertenecía dé su aval, así como la nueva federación ya con el documento gubernamental que acredita la nacionalidad adquirida. Básicamente: que México lo pida y que Argentina le de chance.

Este último proceso no es tan rápido, pues se detiene normalmente en el país que debe soltar al jugador, y especialmente con nuestros amigos ches, que son muy lentos si no es un tema que a ellos les interese. “De dos a tres meses”, me contó un abogado que ya ha participado en procesos como éste con argentinos.

Sin embargo, acá viene una buena de Doña Fede: en las oficinas de Toluca se pusieron las pilas desde que el Tata se los pidió, como te conté la semana pasada. Resulta que entre el repre de Funes Mori y los encargados de asuntos internacionales pidieron desde antes a la AFA que ayudara en el tema y me dicen que va por buen camino, que para antes de que tengan que dar la lista de Copa Oro esté arreglado el papeleo en FIFA y que Rogelio juegue ya como tricolor. Ojalá.

PURA FINTA CON ALGUNOS EN LA PRELISTA

Ahora, vamos a otro tema que causa revuelo y que de una vez hay que poner bien en claro. Que Chicharito esté en la prelista de Copa Oro no quiere decir que piensan convocarlo, por favor, ¡son 60 jugadores! No tenemos tantos.

En realidad, ponen a Hernández como opción a integrar al Tri en el molero torneo de Oro para taparle el ojo al macho, es decir, ante tanta insistencia de que está vetado por la selección, se busca que con esto demuestren que no es así. Así que ya sabes la realidad.

OTRA DEL MIRREY QUE MANCHA A CHIVAS

¿Ya viste la última de mi directivo favorito? Ese que no quiere salir de esta columna por más que ya me cansé de estar exhibiendo sus trampas y abusos: José Luis Higuera, que ahora Chivas tuvo que salir a desmarcarse.

Reveló el Reforma que la SEIDO lo investiga y que el SAT también presentó una denuncia por una red ilegal de flujo financiero de hasta 292 millones de pesos, de los cuales 50 millones habría triangulado en su beneficio. Qué raro, ¿no?

Pues el periodo bajo sospecha, de 2015 a 2018, estaba involucrado con el Rebaño, pero hay que aclarar que Higuera no pudo meterle mano a la canasta rojiblanca porque no podía por la estructura del club, así que no ocupaba dinero del Guadalajara para hacer sus enjuagues. De lo que sí sacaba ventaja estando en Chivas era de presumir su cargo, de charolear como directivo del club para hacer negocios por fuera.

TRAICIONÓ A LOS VERGARA TODO EL TIEMPO

Entre las empresas que investigan por utilizarlas como ‘factureras’, estaban las legalmente constituidas con accionistas o consejeros como Higuera y una de sus grandes socias, la exesposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, de quien nunca se separó el Mirrey de Morelia, a pesar del pleito con el dueño del Rebaño. Te explico.

La llegada de Higuera a Chivas se da precisamente a través de Fuentes, pues ella le acercó a Vergara al asesor financiero para que le ayudara a conseguir un préstamo para construir el estadio. Se logró y a partir de ahí, el Mirrey se le fue metiendo poco a poco a Jorge, sin soltar la estupenda relación con Angélica, ni cuando el divorcio estaba en su punto más agresivo.

Higuera jugó para ambos bandos aunque públicamente chambeaba con Chivas y Omnilife. Se convirtió en CEO del grupo, la familia le había otorgado control de su patrimonio, Jorge le entregó la confianza plena. Pero José Luis la traicionó, como hace con la mayoría de sus socios. Seguía la relación con Fuentes y hoy que sale a la luz la investigación queda exhibida la liga que mantuvo siempre.

LOS VERGARA NO LO PUEDEN NI VER

Amaury se dio cuenta muy tarde. Hace poco, tras la boda de la hija del buen Chucho Martínez, a la que asistieron Vergara e Higuera, José Luis salió a declarar que vio al hijo de Jorge, que se abrazaron, platicaron como grandes amigos, cosa que es mentira. Ambos asistieron al evento, pero el presidente del Rebaño no puede verlo ni en pintura. Es más, a pesar de que el directivo del Morelia hace el tour a todos lados que visita el equipo en Liga de Expansión, nunca fue a Guadalajara con el Tapatío. Tiene miedo a que le escupan en la puerta por la traición al club rojiblanco.

SIN CAMBIOS EN LA PORTERÍA

Vaya bola de nieve que se creó por el supuesto interés del Ame por otro portero, pero de una vez lo pongo claro: no necesitan otro guardameta porque están completos, es decir, Lajud no llega al Nido porque no sale Jiménez.

Este rumor empezó a rodar a partir de un ‘descuido’ del club, que cuando presentó al nuevo técnico de la Femenil mostró una pizarra detrás donde había algunas anotaciones, entre ellas una que apuntaba a Jiménez hacia el Atlético de San Luis. Sin embargo, te explico, esa negociación nunca prosperó, sí hubo contacto y pregunta por Óscar, lo querían a préstamo, incluso el chihuahuense pidió chance de salir para tener más minutos, pero se cayó muy rápido la opción por los problemas administrativos de los potosinos que no lograron mandar una oferta decente a Coapa. Así que, no hay cambios en la meta de las Águilas.

CONTIENEN CONTAGIADERO DE PRETEMPORADA

Los que hicieron buen trabajo para contener los contagios en el retorno a pretemporada fueron los Pumas, bajo el mando del doctor Acevedo, que ya se volvió experto en el proceso. Aunque no lo creas, hoy escribo algo positivo.

Me contaron que entre los primeros que llegaron había un par con sintomas leves de gripa y poco dolor de cabeza, así que decidieron volver a hacerles pruebas rápidas, una vez que detectaron los positivos, aplicaron exámenes al resto y sólo salieron cuatro. El entrenamiento del viernes ya no lo hicieron y se juntó con los días libres que tenían sábado y domingo. Así que los citaron hasta el lunes a pruebas PCR escalonadas y hoy reciben los resultados finales, para que puedan viajar a playa.

Así contuvieron de manera eficiente un contagiadero, se aseguraron que no vayan con positivos y sólo tuvieron que mover un día el traslado a Acapulco, donde estarán a tope con el trabajo físico.

CON TALACHA PELIGROSA

Ya para cerrar, este lunes ventilaba mi Felipe Ramos Rizo a Cesarín Ramos chambeando en la Copa Mariachi en Atlanta, pero yo les traigo otra joyita de un integrante de la Comisión de Brizio.

Pues el silbante Andrés Esquivel se fue a meter a la boca del lobo, es más, yo creo que ni sabía, que se fue a hacer talacha de árbitro sin protocolo de sanidad en Culiacán, con equipos bastante 'calientes'.

Otro caso es el de Yair Miranda, el VAR designado para ir a Juegos Olímpicos, que está de chambitas en Irapuato, en el torneo Christian Zuriel Lemus Ramos. ¿Sabrán esto en Doña Fede? ¿Harán algo o les seguirá valiendo sombrilla nuestro arbitraje?

