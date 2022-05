Pumas, sin ofertas por Dinenno hasta ahora

SIN PRISA EN CU

Mientras los otros grandes están metidos en la Liguilla, Pumas está luchando por mantener a pilares de su plantilla y sondeando de dónde puede traer refuerzos con las tres ‘B’, bueno, al menos con las últimas: buenos, bonitos y baratos, especialmente baratos.

Primero te aclaro la renovación más importante, la de Lillini, que ha sido el tema central entre los aficionados azul y oro: ninguna de las dos partes tiene prisa, pues desde ambos lados saben que con el fin del contrato hasta diciembre, no van a presionarse a estampar la firma ya; es decir, según me cuenta mi oreja, ya con un preacuerdo, hay confianza de directiva y entrenador para arreglarse oficialmente hasta el cierre de 2022.

Ni Lillini tiene oferta de otro club ni Pumas está buscando relevo, y si apareciera alguna oportunidad para desvincularse en el camino, tienen el trato de avisarse. Todo de trato de palabra entre el Ingeniero Silva y el timonel argentino.

LAS SALIDAS DE CANTERA

Mucha especulación de las siguientes bajas de Universidad. Hoy te cuento de la que más preocupa a la afición, y no es la de Talavera, sino la de Dinenno. Ya salieron a inventar que hay ofertas de Cruz Azul y Tigres, pero te lo escribo bien claro: no existen en la mesa de Pumas, sólo en la imaginación de algunos tuiteros. El Comandante no tiene hoy propuesta para emigrar, así que todos tranquilos.

Del que casi no se ha hablado es de la situación del Chispa Velarde, el veterano canterano cuyo contrato finaliza ya y está en pláticas con Mejía Barón para arreglar su continuidad. Está la moneda en el aire, pues en el club no ven mal que puedan darle salida a juveniles y deshacerse de un buen sueldo. Me contaron que el hijo del lateral ya está en las Fuerzas Básicas y por ahí podría acceder a reducir su pago con tal de quedarse a apoyar a su chavo.

LA CHARLA CLAVE

Y para terminar con lo de Talavera, ayer fue un día clave para saber las intenciones del portero con la propuesta de Pumas para renovar. Durante los días previos no hubo mucho contacto, pero me contaron que el Ingeniero Silva y el portero tenían agendada una charla para saber qué sucede en el futuro del cancerbero mundialista.

Según me contaron en Ciudad Juárez, ya se están frotando las manos para tener gratis al guardameta, por eso ayer me aventé a avisar su marcha de CU, pero me frenó mi oreja auriazul al explicarme que esta plática podía cambiar el destino. Lo que es un hecho es que si no se queda Alfredo, Julito González está apuntado para quedarse con la titularidad del arco.

LOS QUE PUDIERON LLEGAR

Viendo el juego entre San Luis y Pachuca, y los elogios que recibía Murillo, de buen momento con el Aleti mexicano, especialmente de algunos americanistas que lo habían pedido desde hace un rato, te cuento que estuvo a nada de hacerse realidad su deseo.

El atacante venezolano ya estaba en la mira de la directiva emplumada y el año pasado, Baños y compañía preguntaron a San Luis para ficharlo, les sorprendió el costo y de inmediato avisaron que lo querían. Era un trato rápido y contrario a lo que sucede normalmente, no se encareció por ser para las Águilas. Sin embargo, cuando le pusieron en la mesa la posibilidad a Solari, el timonel argentino contestó que no le interesaba. Increíble. Así que como es política del Ame no llevar jugadores que el timonel no quiera, dejaron pasar la oportunidad.

Ahora, por ahí me preguntan de qué pasa con jugadores que salieron a préstamo y que podrían volver con el América, como Nico Benedetti, pero de una vez te aviso que por ser una pieza importante para Mazatlán, la directiva del conjunto del Pacífico no quiere desprenderse de él. En el Nido su paso estuvo plagado de lesiones y no hay planes de que regrese, así que continuará en calidad de préstamo con la escuadra de Caballero.

LUZ VERDE A LA OBRA

Y ya de salida, te cuento que los trabajos de remodelación y crecimiento del Estadio Azteca para ponerlo a punto para recibir el Mundial de 2026, por fin tienen luz verde. Tuvo que venir Infantino con mi cabecita de algodón para que se subiera con todo al proyecto de la Copa del Mundo y ya desde presidencia lanzaron la orden de dar el apoyo para lo que necesiten las sedes para ganar su lugar en el torneo de FIFA.

En la Ciudad de México, había una traba absurda con la encargada del medio ambiente, a quien, por cierto, poner obstáculos a las obras del Coloso de Santa Úrsula le costó el puesto y harán oficial su salida en unos días. Hay que recordar que no es oficial, aunque el templo de nuestro futbol, ni el Akron ni el BBVA, son aún oficialmente sedes mundialistas. Es más, me contaron que la mayoría de las ciudades en Estados Unidos están como buitres presionando para que no le den la inauguración al Azteca para quedársela. Pero con el apoyo de gobierno federal, todo pinta para que se quede en casa. Como debe ser.

