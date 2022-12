Planean Fan Fest para 2026 en las afueras del Azteca

EL NEGOCIO DEL ‘FEST’

Se acabó el Mundial y la fiesta en Qatar. Te cuento que el torneo se jugó todo en Doha y sus alrededores, por lo que el Comité Organizador levantó un gran Fan Fest cerca de la playa de Corniche, con conciertos, enormes pantallas, y lo mejor de todo: el único lugar público donde se vendió chela con alcohol. Ese fue el epicentro de la pachanga como no hubo en el resto de la ciudad. Eso sí, en los ocho estadios también levantaron zonas con la transmisión del juego y música, pero sin chupe.

Pues este es el evento que ahora comercializa el organismo rector del pambol: El FIFA Fan Festival, que ofrece también programa de actividades vinculados al futbol para que cualquier ciudad fuera de los organizadores quiera ‘comprarlo’. Es más negocio. Para Qatar 2022, siete ciudades reservaron lugares para tener una parte de la pachanga oficial: Río de Janeiro, Sao Paulo, Londres, Seúl, Dubái y la Ciudad de México, que se montó patrocinado por Corona en la Plaza de la República, donde está el Monumento a la Revolución.

Acá tocaron varias bandas y para el cierre con la gran Final, el palomazo fue de El Gran Silencio. “Esta va dedicada a toda la comunidad de argentinos que viven en nuestro país, bueno, ahora son Campeones, ahí denos un chance y el próximo Mundial les andamos dando unas patadas, ¡vamos a hacer historia!”, se aventó el vocal Tony Hernández, tras lo que empezó el abucheo y sombrerazos por mamila.

PACHANGÓN A LA MEXICANA

Pues la idea de Televisa como dueño de la sede del Estadio Azteca es montar un enorme Fan Fest en la Copa del 2026, con capacidad para más de 200 mil personas, justo enfrente del Coloso de Santa Úrsula, y es parte de la remodelación y construcción que empieza ya en enero.

La ubicación del lugar es en unos de los terrenos que están exactamente cruzando el circuito que rodea al inmueble, detrás del Hospital Shriners para niños, que está casi frente a lo que por muchos años conocimos como el CECAP.

Así que ya no habrá centro comercial como muchos aún pensaban, ese plan ya se desechó. Tampoco habrá hotel ni nada por el estilo, sino un enorme Fan Festival como lo exige la FIFA, y eso sí, una remodelación al interior del Azteca que va a quedar de rechupete. Ya vi los planes y vienen muchas sorpraises.

CONTINUARÁN EL LEGADO

De todo lo que le van a hacer al templo del futbol mexicano, sólo te adelanto una más, una que me dio harto gusto.

Seguramente sabes que el proyecto de construcción del Estadio Azteca, que inició en 1962 y se inauguró en 1966, fue liderado por el histórico arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, para hospedar el Mundial de 1970, por encargo de don Emilio Azcárraga Milmo, a edificarse en el antiguo ejido de Santa Úrsula y para tener capacidad de al menos 100 mil almas. Un monstruo.

Pues se construyó como quería el patrón y se convirtió en un inmueble legendario, pero lo que quizás no sabías es que aquél proyecto de Ramírez Vázquez no se concluyó por completo como había visualizado el arquitecto, es decir, quedaron aún grandes detalles por agregarle al Coloso de Santa Úrsula.

¿Y qué crees? Pues que para el proyecto actual de remodelación, Televisa habló con la familia del arquitecto para poder revisar aquellos planes originales y tratar de llevarlos a la realidad en la remodelación, 56 años después de su inauguración. Una locura simbólica, y además, me dicen los que saben, funcional y estética, que le dará mucha fuerza al ya histórico templo del futbol mexicano. ¡A darle!

CONCIENCIA ARBITRAL TRANQUILA

Ahora te cuento de los árbitros mexicanos que tuvieron actuaciones polémicas en Qatar. Primero con César Ramos, atacado por la Selección de Marruecos, que se quejó con la FIFA sobre su actuación en la Semifinal ante Francia.

Ya con Cesarín de retache en nuestro país, donde recién festejó su cumple 39 con su familia, me cuentan que el silbante anda con la conciencia tranquila, contento por sus cuatro partidos en el Mundial 2022 como central. Está tan feliz con su actuación que se siente capaz para aspirar a su tercera Copa del Mundo en 2026.

El otro que tuvo polémica participación fue el Cantante Guerrero, quien participó en el VAR en la controvertida Final que Argentina ganó a Francia, cuyo marcador se abrió con un penalti dudoso de Dembelé a Di María.

El silbante polaco Marciniak no dudó en marcar la pena máxima ante la incredulidad del planeta; pues me cuentan que en el VAR revisaron rápidamente las diversas tomas de la jugada y lograron identificar un golpe a la altura del tobillo (con el ángulo por la espalda del argentino), que hizo caer al Fideo, así que no consideraron necesario que el central fuera al monitor. En cabina no hubo dudas, por lo que el Cantante y sus colegas también se sintieron tranquilos con la decisión que causó polémica en el mundo entero.

