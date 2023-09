Chivas quedó exhibido de a doble: primero en la cancha por el Maza, paseo que trajo más abucheos del Akron, y después por la poca clase para buscar ganar en la mesa. Desde el martes en la noche, en Doña Fede ya se sabía del error cometido al no contabilizar cinco tarjetas a Esquivel y permitir que se fuera a la banca, así como ambos equipos y los representantes de Liga MX. Sin embargo, el Rebaño se aventó como gordo en tobogán para ver si así podían sumar de a tres.

Durante el juego, el cuñado de Amaury, Alex Manzo, que ya tiene un estatus importante en el club, a pesar de que el CM del Chiverío lo negaba y se burlaba hace meses, fue quien avisó a Hierro, explicando que el jugador tenía dos tarjetas con Necaxa y tres con los Cañoneros. El español le pidió al dueño ir con la queja, apenas terminado el partido y así se hizo. Amaury dio la autorización para meter la queja, aunque ya se sabía que era error de la Disciplinaria.

Lo peor es que cuando se hizo oficial la resolución (que se aplicará hasta la siguiente jornada la suspensión), el Rebaño insistió en que pelearán por revertir el resultado. No quedó claro que la exhibición en la cancha no se borra con ganarlo en la mesa. Y ahora, además de perder el juego, pierden la clase. Eso sí te digo, en tiempos de mi admirado Don Yorch Vergara jamás se habría aceptado esta bajeza.

El enojo de Amaury era tal que se fue a los vestidores a hablar con el plantel para decirles que le debían respeto a los Chivahermanos del mundo mundial, pero nada más, ni advertencia ni nada por el estilo. Y es que si hay algo que le puede a Amaury es que el Akron se le volteé al equipo. Eso sí, los futbolistas y Pauno van a seguir como si nada. Ya verás.

SIN CASTIGO NI REGAÑO

Otro patrón que está que echa lumbre es Víctor Velázquez con su Cruz Azul que nomás no da una y además se mete en problemas de a grapa. Me contaron que en la reunión de dueños, contaba cómo va mejorando la Cooperativa, que se había metido en broncas, pero va saliendo (que ya te contaré en otra ocasión). También reconocía que lo que le da más en la torre a la imagen de toda la cementera es el paso del equipo, y peor aún, la imagen que dejan sus futbolistas.

Pues ayer, el mandamás de la Cooperativa visitó al equipo en La Noria para hablar sobre esta crisis. No fue un regaño, sino un mensaje de unión, de "juntos se saca esto adelante". Para mí esa política no sirve, porque los futbolistas responden a dos cosas: a hablarles fuerte, advertirlos, y a tocarles el bolsillo. Es común en el pambol profesional.

Me contaron que sobre la pachanga de Salcedo no habrá más repercusión, cero castigos, pues resulta que más de la mitad del equipo estaba metido en la fiesta, así que Velázquez acordó con el 'Conejo' que no se meterían en más problemas con el grupo. Insisto, esa forma de dirigir para mí no la adecuada, menos con profesionales que reciben tanto y dan tan poco a una institución tan grande como Cruz Azul.

LA CULPA DE MODA

Ahora, el relajo que se trae Doña Fede con la Disciplinaria y sus reglamentos. En la columna anterior ya te adelantaba el desorden para impartir justicia basado en lo que está escrito, y por ironía del destino sucedió lo de Chivas-Mazatlán. En esta, el error de nuevo es de la FMF, que nunca le contó las dos tarjetas de Necaxa a Esquivel y falló para reportarlo suspendido, así que los Cañoneros no tienen culpa. Antes, desde las oficinas se culpaba a 'La Secretaria'. Ahora, la moda es culpar a 'El Sistema'. Ya te describí cómo falló el SIID para evitar la duplicación de dorsal con Rayados, para ponerle el cargo de auxiliar al técnico juvenil con Puebla y ahora con Mazatlán para contar amonestaciones. Seré más claro, hay un responsable de que ese sistema funcione, así que ahí se encontrarán respuestas. Y como está de moda correr gente en la actual transformación de Doña Fede, me dicen que están analizando qué cabeza toca cortar por estos ridículos.

NI LAS REGLAS SE SABEN

Para 'echarle más leña a los lobos', como decía mi querido 'Cuau', te cuento un tema que destapó mi padawan Luis Castillo. Resulta que en la Expansión Em Ex se aventaron la puntada de que una vez iniciado el torneo, en plena J10, el gerente de regulación, Fernando Cuétara, le avisó a los clubes que el reglamento tenía fe de erratas, pero no una, dos o tres, ¡sino una carta con 6 mil caracteres de errores y aclaraciones! Había horrores desde "dice que 'el torneo se integra por 1517 Jornadas', pero debe decir 'el torneo se integra por 15'", hasta otros absurdos como la cantidad de equipos con el Play In, pues en el reglamento se lee que "doce clubes califican", ¡cuando sólo son diez! De quinta. ¿Y así quieren que se certifiquen? Si ni siquiera ponen orden. De penita ajena.

SE QUEJAN CON PAPÁ

Y para no dejar, te cuento que Doña Fede mandó a freír espárragos al Puebla con su reclamo por la bajeza que le aplicaron, por lo que La Franja decidió quejarse con el TAS para recuperar lo que por justicia les corresponde: la victoria sobre Xolos. Apenas comienza el reclamo en los juzgados deportivos de Suiza desde México, pero se espera que sea resuelto antes de que acabe el torneo regular, para que la tabla general quede como debe ser.

¿Y EL SPECIAL?

¿Y Mou? ¿A dónde viene a chambear? Quedé de decirte a qué carambas venía José Mourinho a México a trabajar, pero también quedé con el equipo al que viene de no revelar detalles. Bueno, nomás uno: no es para dirigir. Creo que eso era una obviedad, entonces otra pista: sí viene con un 'mandón de la industria'. Se me hace que ya fui muy balcón. En la siguiente te digo más.

