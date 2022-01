¿Para quién era el polémico tuit de Amaury Vergara?

El mensaje que mandó Amaury Vergara en redes causó mucho revuelo y despistó a varios, especialmente a la afición de memoria corta. Estaba dirigido para todos los que estando en Chivas no respetaron los valores que promulga el club, pero especialmente a dos futbolistas.

El primero y más claro era a Pizarro, quien deseaba volver al Rebaño, pero Vergara no olvida lo que le hizo al club, que se originó con aquella protesta que hicieron en 2018 en el marco de la Conca que terminaron ganando y que después derivó en diversas disputas personales al interior del equipo.

El otro no resultó tan evidente, pero estaba clarísimo: era para la Chofis, que tuvo un resurgimiento en el San José de la MLS y pedía regresar, pero el dueño del Rebaño sigue firme en no permitir que aquellos que rompan los códigos, como lo hizo López y otros rojiblancos con aquella fiesta en la que resultó incluso una demanda de violencia de género. Así que aquel que pintaba como el nuevo ‘Messi’ de Chivas no volverá a vestir la histórica del Guadalajara.

El talento sin disciplina ni respeto no está por encima de lo que representa el escudo más tradicional de nuestro balompié. Aunque le arda a varios.

PREPARADOS PARA LOS CONTAGIOS

De una vez para que no se espanten: los positivos en nuestro pambol van al alza, como en el resto del país y del mundo. Las nuevas variantes del bicho son mucho más contagiosas y se reproducen más rápido, pero por fortuna, son menos letales. Así que seguiremos escuchando de positivos que en los equipos de Liga Em Ex. Por lo que me cuentan, nuestro futbol está preparado para detectar, contener y seguir con el show sin descuidar la salud. Suena extraño, pero el plan está trazado.

La idea es que los clubes hagan lo necesario y posible para no parar los partidos, siempre dentro de los límites de la salud y los protocolos, por ejemplo, les pidieron que activaran a juveniles en el primer equipo, para entrar al relevo.

Eso sí, la reprogramación va a estar a la orden del día. Ya tuvimos el primer caso con el duelo entre Tigres y Santos, y hoy se define el de Pumas y Toluca, en el que seguramente habrá polémica, pues los Diablos son los que traen la bronca de más positivos, y si se mueve uno o dos días el juego en CU, los universitarios tienen partido el jueves contra Querétaro, por lo que tendrían que jugar con apenas dos días de descanso, situación injusta.

No estará fácil, pero en las oficinas de Toluca hacen hasta lo imposible para que no se paralice el torneo.

MÁS CHANCE DE CAMBIAR

Pues dentro de las ‘ayudas’ que pone la Liga Em Ex para que en esta época de contagios los equipos no se desmoronen y tengan más oportunidades de fichajes, resulta que ahora un futbolista puede cambiar de club este torneo aunque ya haya jugado en el Clausura. Está en las letras chiquitas del reglamento. Eso sí, el límite sigue siendo el 1 de febrero para la transferencia.

Por ejemplo, lo de Alexis Vega, aunque en Chivas están firmes en que lo van a terminar convenciendo de renovar y que casi casi se retire en el Guadalajara, Rayados seguirá presionando a pesar de que el Gru pise el campo del Clausura con el jersey rojiblanco.

AL RELEVO EN EL HUECO POR DERECHA

Cuando el americanismo pensaba que estaba por solucionarse lo del volante por derecha, nomás no llega el bueno y encima, los contagios empeoran el dolor de cabeza por la posición.

Me contaron que para el debut de mañana ante Puebla, mi Santi Solari piensa utilizar al colombiano Roger Martínez por derecha en el ataque, aprovechando sus condiciones también como extremo, posición que no desconoce. Durante la breve pretemporada se comportó de buena forma y estuvo exento de lesiones o contratiempos.

A Roger aún le restan dos años de contrato y hasta ahora no ha habido ofertas europeas que convengan, a pesar de que ése sigue siendo su sueño, mucho menos está una buena propuesta de Boca Juniors que tanto presumen en Argentina. Martínez está concentrado en volver a brillar con las Águilas.

AÚN PUEDEN SALIR

Y aunque mis compas de RÉCORD publican una nota de que Pumas ya cerró su plantel, sin más refuerzos que el par de jugadores que se trajeron de Tabasco y con la complicada salida de Lira, pero que va a ayudar a sanear las finanzas internas, los aficionados auriazules no pueden estar tranquilos aún …claro, si como quedó el plantel se le puede decir tranquilidad.

Pues para nadie es secreto que del grupo que queda del modestísimo Club Universidad dos lideran en cuanto a valor de mercado: el Comandante Dinenno y Nico Freire, las dos figuras extranjeras; pues ya salió el reporte que desde Brasil, el Palmeiras llamó para preguntar el precio del delantero argentino y hoy te cuento que ya hubo sondeo desde el futbol asiático por el central. Eso sí, no hay ofertas aún, pero para cómo está la situación de Pumas no dudo que con que se acerquen tantito a lo que pide el equipo del Pedregal, ambos saldrán. Veamos.

DESLUMBRAN CON LA PALOMITA

Ya te contó mí padawan Castillo de los nuevos dueños del Cancún FC, encabezados por Jeff Luhnow, el directivo que llevó a los Astros a coronarse en Grandes Ligas y que hoy también tiene una sanción por el caso de robo de señales en el equipo de Houston, aunque él alega que es inocente. Mientras toman posesión total, los Dorantes siguen al mando en la administración.

Pues esta semana hicieron el anuncio de que vestirán Nike, lo que deslumbró a varios, que creyeron que con la llegada de los nuevos propietarios también llegaba el patrocinio de la firma de la palomita, pero tranquilos, que acá hicieron la que Tijuana en su momento, incluso Atlas con Adidas: en lugar de hacer un convenio donde la marca los viste, fueron de shopping, es decir, del catálogo de la firma estadounidense, eligieron los uniformes que les gustaron y les pegaron los escudos. Así cualquiera. Eso sí, apantallan las nuevas prendas.

MUDANZA DE DOÑA TELE

Y ya de salida, te cuento que con el inicio de año vienen más cambios en la estructura de TUDN, que tiene como estrategia seguir bajando costos sin sacrificar la calidad de sus contenidos.

Una de las acciones que están por definir y de la que se escucharán los resultados es reubicar a la gente que sigue trabajando en Miami, de todo tipo, desde talento hasta la de producción, para traerla a la Ciudad de México, donde será mucho más barata la operación. Así como lo lees. Al fin se dieron cuenta que los contenidos se generan en nuestro país y tener la base en el vecino del norte es demasiado costoso, cuando puedes hacer todo desde acá y con una inversión muy inferior.

Veamos cómo lo toman los que ya se acostumbraron a vivir en aquella fantástica ciudad de la Florida; además, también vendrá un recorte. Todo por mantenerse en peleando el liderazgo de las transmisiones deportivas en México y entre los hispanohablantes de EU. Que sea la mejor decisión.

