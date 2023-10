No vieron venir la traición

Pues acá estoy para desenmarañar la polémica llegada de los nuevos fichajes de TUDN, ya oficiales, dos que atacaron a Televisa por años y juraron nunca unirse a sus filas, pero cae más rápido un hablador que un cojo: David Faitelson y André Marín. Del ex ESPN ya se sabía casi todo y se le vio cantando con Katy Perry en el UpFront de su nueva televisora, pero del conductor de Fax Sparts aún queda tela de donde cortar.

Primero, ya te había adelantado que el contrato de Marín con FS acaba en noviembre y que recientemente se aventó todo un discurso en La Última Palabra sobre que seguía chambeando en el canal azul y agradecía a los dueños todo el apoyo, que por cierto, no fue poco, pues nunca dejaron de pagarle durante los meses que estuvo en estado crítico, peleando por su vida. Fox siempre estuvo a su lado. Es más, cuando regresó, cambiaron el formato de LUP para que ya no estuviera parado, pues por su salud ya no puede.

LE CREYERON EL COMPROMISO

Cuando empezaron los rumores de la marcha a Televisa, en Fax Sparts nunca lo creyeron, hablaron con André y siempre les dijo que él seguía comprometido con el canal de Manuel Arroyo y Carlos Martínez. Hasta se aventó el mensaje, aquel en el programa más visto de FS. Pero afuera, crecían los rumores, ya sabíamos (y aquí te lo expuse) que Marín ya estaba en negociaciones con el patrón de la señal de Chapultepec, Bernardo Gómez, y no sólo para el programa de Tercer Grado, sino para fortalecer a TUDN de cara al Mundial 2026.

Marín nunca aceptó en Fox Sports que ya estaba arreglado, por eso, los jefes del canal azul se enteraron hasta que vieron los videos promocionales de Televisa y luego el anuncio oficial en redes de que André llegaba junto a Faitelson.

La sorpresa fue grande y el enojo mayor, pues no había sido claro, y hablar con la verdad era lo mínimo esperado tras apoyarlo todo el camino tras poner su salud en peligro. Pero no fue así.

EL ÚLTIMO CORAJE

Me cuentan que la última vez que sufrieron una traición así, de una salida sorpresiva por ir a otro canal, a pesar de haberlos respaldado contra viento y marea, fue con la Reimers, pues la polémica comunicadora ya tenía pleito con la mayoría del talento en Fox, pero el canal la apoyó, incluso le consiguió transmisiones de la femenil por la que tanto lucha; sin embargo, de buenas a primeras, Marion los botó sin decir ‘agua va’ y se marchó a TNT para narrar La Shampions.

MADRUGUETE EN DESCANSO

Estos días, Marín no estuvo en las transmisiones de LUP, pero porque pidió un descanso, argumentó que se sintió mal de salud de nuevo. Y Televisa los madrugó con el anuncio. Antes de mandar el comunicado con su postura final, en Fox analizaron qué hacer, pues aún tiene contrato, pero al final entendieron que fue decisión de André y a la fuerza, ni los zapatos, ni siquiera cuando le dieron todo el apoyo necesario

