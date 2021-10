¿Mundial cada dos años?, solo falta oficializarlo

No dejo de salir del asombro de lo que está planeando mi amigo Infantino y la FIFA con el Mundial: cada dos años. “La reputación de un evento depende de su calidad, no de la frecuencia. Cada año tienes un Super Bowl, Wimbledon o la Champions League, y todos están emocionados y esperando, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años?”, se aventó el pelonchas. ¿Lo puedes creer? Yo no. Peeeeerooooo…

Ya sabes que tengo orejas en todos lados, y platicando del tema, uno de los mejor enterados de lo que sucede en el mundo fifero me adelantó: “¿Porpuesta? Si sólo falta hacerlo oficial; van a ser una votación demoledora a favor”. Increíble. El famoso ‘swiss model’ llegó para quedarse, es decir, el sistema que agranda cada torneo, le suma partidos a la fase de grupos y por tanto, pretende que puede tener mayores ingresos, especialmente por cobrarle más a la televisión y a los patrocinadores. Una locura del futbol profesional, que ahora la FIFA quiere aplicarlo a su gran torneo, el Mundial.

Y es que me cuentan que el Mundial genera algo así como 2 billones de dólares a FIFA, y cree Infantino que este ingreso se mantendrá cada dos años, está aferrado, cuando es claro que no será así.

Con este formato, los grandes perdedores no sólo van a ser los aficionados, pues está claro que sí bajará de nivel con esta frecuencia, sino que en la industria, los que van a salir más dañados son los que hoy mantienen a los futbolistas, es decir, los clubes, en especial los de las grandes Ligas, los que acumulan a la mayoría de las figuras que vemos en cada Copa del Mundo. Van a tener que ceder a sus jugadores en un calendario retacado a más no poder, y todo por hacer un certamen del que no obtienen ingresos.

La clave está en la votación de las federaciones chicas, es decir, como da igual el voto de Alemania que el Surinam, o el de España que el de Angola, Timor Oriental o San Vicente y las Granadinas, la maquinaria de FIFA ya está en marcha para ganar estos votos de la mano de sus principales aliados, Concacaf, África, Asia y la mitad de Europa. La Conmebol y la otra mitad de la UEFA están en contra, pero las autoridades fiferas ya tienen el lobbing hecho para ganar la votación en cuanto se ponga en la mesa.

Así que vete haciendo a la idea: el Mundial será sí o sí cada dos años, y todo apunta que empezará justo después de la edición de Qatar 2022. Que los dioses del estadio nos agarren confesados, hemos creado un monstruo.

ZONA SIN CONTROL

Y ya que estamos metidos en menesteres mundialistas, de lo que nos dejó esta Fecha FIFA en la Eliminatoria concacafkiana es la confirmación del patético control que hay en la zona.

Primero, te platico de lo que le pasó a un puñado de comunicadores mexicanos que se lanzaron a San Salvador a cubrir el partido del Tri, pues a pesar de seguir todos los protocolos a solicitud del departamento de prensa de La Selecta, incluidos los requisitos de vacunación, a unas horas del juego les dijeron que no iban a entrar al Cuscatlán. Así nomás, por los calzones del jefe de prensa de los salvadoreños. La rivalidad mal entendida, llevada al extremo.

Mis colegas se quejaron directamente con la Tía Conca, a la que no le quedó más que meter la mano para impedir semejante atropello. Y así, con presión, finalmente pudieron entrar a hacer su chamba. Una bajeza más en Centroamérica contra los mexicanos, que se pusieron más pilas para evitarla.

HACEN DE TODO SIN CASTIGO

Y luego, una de cómo se las gastan en el partido sin repercusión. Fue otra Fecha FIFA con arbitraje polémico en Concacaf, y le tocó en especial a César Ramos en Panamá, donde hicieron de todo para asegurar la victoria ante Estados Unidos, especialmente en los siete minutos que añadió el silbante al final, en los que invadieron e campo tres espontáneos para interrumpir, mientras que en otro momento un balón fue lanzado intencionalmente para retrasar una jugada, además de jugadas polémicas, como un choque de cabezas con hemorragia.

De la gente que entró al campo, me contaron que era una estrategia planeada por los panameños, pues identificaron que fue gente del estadio Rommel Fernández la que brincó a la cancha quitados de la pena, como si todo fuera fiesta y no un partido oficial. Lo peor es que Julio César Dely Valdés ya lo había advertido, pues días antes reveló en entrevista que este tipo de prácticas las ensayaron para lograr la calificación al Mundial de Brasil 2014. Vaya sinvergüenzada.

Ya de la actuación de pensé que podría tocarle regaño y castigo como el que le dieron tras el Clásico Nacional, pero fue todo lo contrario. Resulta que de las oficinas del arbitraje de la Tía Conca le mandaron un ‘buen trabajo’, a pesar de la polémica. Así se las gastan.

EL MAL EJEMPLO DE LA DIVISIÓN…

Ya en temas de pambol mx, te cuento del Correcaminos, que trae un desastre con la nueva administración que no da una. Ya te he platicado que son el equipo que más dinero recibe de gobierno en la Expansión Em Ex, y que es manejado por la política como ningún otro en nuestro país. Pues el Gober García Cabeza de Vaca eligió que entrara un relevo durante pleno torneo para manejar al equipo de la Autónoma de Tamaulipas, pero le dio en la torre al proyecto existente y ahora van en tobogán al desfiladero.

La anterior dirección del equipo tenía una estructura sólida, al fin con un plan que caminaba, estaban en tercer lugar general y hoy ya son antepenúltimos de la tabla y los más goleados de la Expansión Em Ex, y acaban de correr a Paco Rotllán como técnico. Pues si no son enchiladas, mi Gober. Una pena.

EL BUEN EJEMPLO DE LA DIVISIÓN…

La otra cara de la moneda son los Potros, el único club del circuitos que están listos con el control económico con operación en números negros y sin ayuda de gobierno, mucho menos de una franquicia de Liga MX. Ni un peso del pueblo, todo de inversión privada, como ninguno en la Expansión.

Pues contrario a la información que circuló hace días de que iba a cambiar de dueño el club, el Atlante está más sólido que nunca con Emilio Escalante al comando, y para muestra está una sorpresa que preparan al sur de la Ciudad de México y que harán oficial en unas semanas. No adelanto más para no quemarles la noticia, pero esto demuestra que están para echar ‘raíces’ fuertes en la capital del país.

