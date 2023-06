En un abrir y cerrar de ojos, empieza de nuevo la Liga Meme X, ahora con un sui generis Apertura 23, no sólo por su calendario, con gran pausa por la millonaria Leagues Cup en los Yunaited, sino porque arranca afectado por la MoleOro y los seleccionados que se llevó.

Además, la mayoría de equipos están incompletos de refuerzos y llegarán extemporáneos. Complicado panorama para un certamen que había elevado niveles de competencia, audiencia y asistencia.

Te cuento de Cruz Azul, que no termina por cerrar fichajes. A Dueñas le resta arreglar su salida de Juárez y el colombiano Ditta ya viene, dos tremendas adquisiciones. El más importante y que a pesar de que en La Noria mandaron decir a la prensa amiga que ya está cerrado, es el de Peluchín, quien aún no define de las tres ofertas que acercó su representante, Manfredi Caloca.

Pulido tiene la sartén por el mango, con este orden de preferencias: primero Chivas, donde más brilló, pero sin ser lo más alto en lo económico; después está Kansas City, donde al fin encontró pólvora tras la lesión, está asentado y es la segunda en salario; y en tercer lugar está Cruz Azul, pues a pesar de hablar con Tuca y limar asperezas, es la principal en lo monetario, pero la que menos le atrae por la ciudad y el relajo directivo. Me cuentan que las tres ofertas siguen vivas, que esta semana es clave y la siguiente anunciará su decisión. ¿Dónde crees que terminará?

SE BAJA DEL BARCO

Y de futbol de estufa te cuento que América sigue buscando al delantero, y por ahí leí que insisten en que Quiñones va al Nido, pero hay más de 10 millones de problemas de la moneda gringa que necesita Orlegi para que sea Águila. En Coapa no piensan pagar esa cifra.

Ahora, ante la ausencia de Henry por la MoleOro, sería lógico que los juveniles estuvieran a la orden para ir por la suya, pero hay uno que está volado por su representante: Román Arturo Martínez, mejor conocido como Mozumbito, quien se resiste a renovar con América y no ha querido pelear el puesto, está reflexionando mejor en irse al Sporting de Gijón. Esta era la tuya, Mozu, pero por escuchar el canto de las sirenas se te fue.

CASTIGO SI NO VAS

Vaya buenos Franquitos que me contaron de la gala de los Balones de Oro en Los Ángeles. Hoy te comparto unos.

Primero, te platico que todos tenían que ir a la fuerza al evento que organiza Televisa o pagan. Al nominado que faltara, sin justificación deportiva o médica, le toca castigo. Por ejemplo, los seleccionados concentrados podían mandar mensaje si resultaban ganadores, como Henry y Luis Chávez. Kevin Álvarez sí estuvo después de que lo bajaron del Tri; incluso se quedó al domingo para apoyar a sus Tuzos.

Otros como el timonel español del América campeón de la femenil, Ángel Villacampa, tuvo que dejar sus vacaciones en Europa para atender la ceremonia y todo para que increíblemente perdiera como mejor entrenador, a pesar de que es monarca de Liga y llegó a la Final anterior. Pero eso sí, si no asistía tenía pagar por orden de Doña Tele.

AUSENTES Y UN COLADO

Los que de plano casi no asistieron fueron los dueños, hubo pocos, acaso dos socios-propietarios como Manolo Giménez del Puebla y Jacobito Payán del San Luis, así como Santi Tinajero hijo del Necaxa. Los que mandaron a presidentes fueron América, Chivas, Toluca, Tigres, Pachuca, Santos y Atlas. Varios prefirieron que fueran sólo directores deportivos, como Cruz Azul, Juárez o Querétaro. Hasta hubo los que enviaron a directivos de otras áreas, como Pumas al vice o Rayados al director comercial. León y Xolos iban representados por sus hermanos.

El que sorprendió por colarse al evento muy campante fue un representante que no tenía vela en el entierro, Enrique Nieto, cercano a Grupo Pachuca, y quien se estaba paseando como Pedro por su casa, aunque nadie lo había invitado, ni Televisa ni la Liga MX. Incluso en el partido de Campeones se metió hasta la cancha ante la extrañeza de los organizadores. Hay hambre de protagonismo.

UNA RAYITA MÁS

El que se pasó de lanza fue el mandamás para Cemex de los Tigres, Mauricio Doehner, que a pesar de las múltiples peticiones de los organizadores, ventiló la ceremonia en redes sociales. Y es que algunos no lo saben, pero el evento se graba el sábado para transmitirse el domingo, por lo que se cansan de solicitar no publicar nada para crear expectativa. Una práctica común.

Como había algunos nominados del campeón, al directivo regio se le hizo fácil transmitir en vivo en sus redes. El mundo se enteró el sábado en la noche que Nahuel fue el mejor portero gracias a Doehner, quien ventiló el curioso discurso del Patón con Ustari y se hizo viral. La Liga MX se dio cuenta y le tuvo que repetir que eso no se podía. Otra rayita más al Ti-gue-re.

PLEITAZO DE SECUNDARIA

Ahora te cuento otra de mis amigos los Hanan, que volvieron a prender el cerro por sus formas de conducirse. Primero te cuento, por si no tienes contexto, que Pepe papá, empresario y comunicador en Puebla, trae de encargo a La Franja desde hace unos años en los que le quitaron privilegios de los que gozaba con administraciones anteriores.

Hasta en temas legales ya se metió por el puro coraje de que le quitaron sus negocios en el club. Pues el hijo se fue a chambear al Necaxa de los Tinajero.

Resulta que el viernes pasado se enfrentaron San Luis y los Rayos en amistoso, y con el Aleti Mexa está Luis Torres, quien fuera directivo de La Franja hace poco. Pues Pepe Hanan hijo lo reconoció y fue a encararlo, a lo que el potosino le paró el carro recordándole que su papá lo jodió mucho en la Angelópolis, le tiró un “mejor salúdame a tu papá”, a lo que Hanan le respondió con otro, “mejor ve a saludarlo tú”, y luego vino un “no porque le miento la madre”, seguido de un “a ver si te atreves cuando lo tengas de frente”, lo que hizo que escalara a discusión candente que alcanzo un: “no porque te rompo tu madre”, “pues nos la rompemos”, “pues vamos afuera”, y como peleoneros de secundaria se agarraron a la salida.

Los directivos, que traían playeras tipo polo de sus equipos, es decir, bien identificados, se fueron a un rincón y sopas, perico, se agarraron a trompada limpia. Me dicen que el que no supo meter las manos fue Hanan y le fue mal. Pero la realidad es que ambos no se comportaron y gente de la Liga MX se dio cuenta del incidente, así que viene buen castigo.

Es increíble lo que provoca la sed de revancha de un padre que abusa del micrófono contra un equipo sin medir que su hijo intenta abrirse camino en la industria a la que tanto ataca.

