Leaño quiere ser amigo de todos y jefe 'buena onda' en Chivas

Vaya tiempos de cambio que se viven en Chivas. No sólo porque con el nuevo técino llegó una nueva alineación, sino por la dinámica desde los entrenamientos y en la relación entre el entrenador y los jugadores.

De entrada ya te había platicado que Vucetich es un timonel que no se relaciona con todos sus futbolistas, al contrario, es reservado y elige a dos o tres líderes para enviar los mensajes importantes. En cambio, Marcelo Michel quiere ser amigo de todos, trata der ser el jefe buena onda con el grupo y trata de mantener diálogo constante con cuanto puede.

Por eso vimos aquello del saludo de mano a cada uno, aunque Molina lo mandó al cerro, y otras dinámicas. Trata de convencer con el rollo mareador y romántico, por eso ha caído bien con los más chavos y a los veteranos les cambió ya la cara de fastidio al menos. Veamos para qué le alcanza este estilo ‘argentinesco’ con el equipo más mexicano que existe.

POR AHORA NO

Y ya que escibo del banquillo rojiblanco, para todos los que siguen pensando que Tony Mohamed es opción para cuando acabe el interinato de Marcelo Michel, de una vez les voy rompiendo la ilusión, pues el Turco no lo va a querer tomar por ahora, pues está a la espera de otro proyecto ‘más choncho’. Aún no se pueden dar detalles, pero si camina, te darás cuenta en varios meses de qué te escribo.

LE BALCONEARON LA ESTRATEGIA

Pero cuánta bronca traía mi Santi Solari el día previo al Clásico Nacional por que le estaban ventilando la estrategia en video desde el Azteca. Resulta que por el sistema que tiene la mayoría de equipos de Liga MX de poder monitorear sus entrenamientos, y no sólo del plantel estelar, sino de casi todas las categorías, se reveló lo que planeaba el argentino de cara al duelo contra Chivas, volver al 4-3-3 como finalmente lo hizo, con algunas variantes en lo individual.

El sistema se llama SeeUPlay, la empresa líder en nuestro país en ‘automatización de producción de eventos deportivos’; tiene tecnología que ayuda a seguir partidos y prácticas sin necesidad de camarógrafos, por ejemplo, basta con una o varias cámaras especiales montadas en el lugar y con encenderlas y conectarse se puede ver en vivo, incluso desde el celular con la aplicación. Es una tremenda herramienta para que los clubes no pierdan detalle de tantos equipos que tienen. Incluso se utiliza en Ligas amateurs con éxito, pues ya tienen más de 100 canchas, más de 260 mil juegos transmitidos y rebasan los 80 mil usuarios.

Lo que le sucedió a Santi es que desde la plataforma del Citec, en la que los equipos de Liga MX pueden seguir los partidos desde tomas ‘tácticas’ que ayudan a visualizar mejor los sistemas, en lugar de pasar el Puebla-Cruz Azul, ‘switchearon’ mal y pasaron la práctica en vivo desde el Coloso de Santa Úrsula sin que nadie corrigiera el problema. Error humano que encendió la alarma en el Nido, pero que me aseguran que el equipo de seeUplay ya se comprometió a que no volverá a suceder.

ARBITRAJE SIN CARGO DE CONCIENCIA

Y ya de resaca del Clásico, en especial de la polémica arbitral con Cesarín, te puedo decir que en Ramos y su cuerpo arbitral no existe ni un rastro de culpa por la actuación en el Azteca.

Me cuentan que ya con cabeza fría, los silbantes hoy saben que fue un juego de poco futbol y escaso peligro, donde no hubo tema de jugadas trascendentales, como penaltis o anotaciones, y que creen que lo más fácil ha sido cargarle la mano a Ramos Palazuelos. El árbitro está muy tranquilo por su actuación. Los jueces creen que los clubes deberían ‘echarle más ganas’ al trabajo propio y ‘enfocarse menos en otras situaciones’.

LE ECHAN GANAS CON ROMO

De quién me contaron que van viento en popa las negociaciones para renovar es de Luis Romo con Cruz Azul, pues a pesar de que el volante mantiene encendido el sueño europeo y ya le han acercado algunas ofertas, ninguna que convenza a La Máquina, las pláticas para que firme para extender su vínculo con los cementeros son vistas con ojos optimistas de ambas partes.

A Romo se le acaba el contrato justo antes del Mundial de Qatar, por lo que si no se apuran los celestes, se les va gratis igual que Orbelín. Me dijeron que Álvaro Dávila lleva directamente la negociación y vaya que endulzó el oído ya al representante de Luis, pues lo que cambió estas últimas semanas es la oferta de sueldo.

Ya te había explicado que en Cruz Azul, bajo la influencia de la 4T, siguen con la política de austeridad y está prohibido el ‘derroche’, así que no le habían puesto en la mesa una oferta jugosa al representante se Romo. Hasta ahora. “Es irresistible”, me contaron. Veamos al final qué gana, el deseo de brincar el charco y probar suerte en Europa o convertirse en uno de los mexicanos mejor pagados de la historia.

COMENTARISTA PIERDE DEMANDA POR 11 MDP

Hace unos días que te quería contar esta tremenda noticia para la casa editorial a la que pertenece RÉCORD: Le ganaron a Javier A. una demanda por 11 millones de pesos, luego de que el comentarista deportivo reclamaba daño moral por hablar de situaciones personales con una mujer que no era su esposa y de su abrupta salida de una televisora, pero no procedió. Aunque dijo haberse visto afectado por publicaciones, en especial de TV Notas, perdió el juicio.

La historia comenzó cuando llegaron a la redacción de TVN imágenes comprometedoras del comentarista con una mujer que no es su esposa. Meses más tarde, también llegó a nuestras oficinas la información del porqué de su súbita salida de la televisora en la que trabajó muchos años.

El comentarista demandó por daño moral y pidió como reparación del daño un pago de 11 millones de pesos y una disculpa o retractación, con lo que se dio inicio a un juicio a todas luces innecesario.

Luego de algunos meses y varias instancias legales, y aunque el juicio no había terminado ni había una sentencia, el periodista publicó en sus redes sociales que había ganado, lo cual no era cierto, ya que la demanda no prosperó debido a que el juez señaló que Notmusa no cometió ninguna de las conductas reclamadas para que se cometiera dicho daño moral y quedó totalmente absuelta. No hubo sentencia alguna a su favor por parte de la autoridad competente.

Ahora, Notmusa está evaluando demandar de Javier A. el pago de las costas judiciales por esta innecesaria demanda. También, analiza demandarle el pago de todos los honorarios legales en que incurrió, lo que ya se plantea como una política a seguir en todos los asuntos que terminen en demandas sin razón alguna, como sucedió en este caso. Al final, como él dijo, la verdad tarda pero siempre llega.

