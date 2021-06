Lainez no sería prestado a JO y Chicharito no vuelve

LÍOS DEL TRICOLOR

Ya no quiero hacer corajes con lo que vimos del Tri ante Estados Unidos. Lo único que quiero poner bien en claro, aunque choque con la portada de mis compas de RÉCORD, es que el Tata no va a llamar a Javier Hernández de regreso. Así y punto.

Ahora, qué me dicen de la joyita que vimos reaparecer con los de negro y vivos en rosa, mi Diego Lainez de oro. Lo quiero para que brille en el Mundial como titular. Pero antes, ¿no les gustaría que fuera a Tokio a regar talento y personalidad?

La tarea no es sencilla. Primero porque el encargado de negociar es Gerardo Torrado y ya sabemos de sus capacidades. Segundo, porque Pellegrini no está dispuesto a prestar al que ya visualizan como jugador clave para el arranque de temporada; además, la directiva del Betis ve con buenos ojos que vuelva a adquirir valor en el mercado e incluso lo podrían utilizar para traer a los refuerzos que siguen buscando. Si tengo que apostar, no creo que Diego esté en los Olímpicos. Ojalá que me equivoque.

NO SE ARREGLARON PARA LOS DERECHOS

Por cierto, muchos me preguntaron por qué TV Azteca no pasó los partidos de la Selección Mexicana en la Nations League, especialmente porque se tuvieron que chutar a Chiquimarco en la señal de TUDN. Yo me quería sacar los ojos. Qué forma de fregar una transmisión; si de por sí los del Ajusco ganan en rating tricolor, con el enemigo en casa disfrazado de analista que ‘sabe de todo’, no sólo de arbitraje, sino de entrenador y hasta directivo, pues no se ayuda Televisa. Ojalá que se den cuenta pronto.

La respuesta es sencilla: el torneo es de Concacaf y Azteca no adquirió los derechos, Televisa se los ofreció, pero en una cifra fuera de lo normal. Una televisora no consideró que valió la pena y la otra lo quiso vender casi como Mundial. No se arreglaron y ya. Para el mole tour ante Honduras regresan las dos señales.

SE LE CAYÓ EL NEGOCIO AL ALETI EN SAN LUIS

Del plato a la boca se cae la sopa. Le pasó al Atlético de San Luis y a los nuevos inversores. Luego de que los españoles se despidieron de la Liga MX y que algunos de los empresarios presumieron que estaban a nada de convertir al equipo potosino en Club de Cuervos con dinero gringo, como el que llegó a mis Thunders del Necaxa, pues resulta que ya se cayó todo. Así como lo lees: no hay nuevos dueños para el San Luis.

Tras recibir la propuesta y dar aviso en Doña Fede, las negociaciones para que el Atleti vendiera su parte del San Luis a empresarios de Estados Unidos se congelaron; hacia el fin de la semana pasada tronaron. La razón: diferencias en el contrato final con Miguel Ángel Gil, máximo dirigente de la institución madrileña. Así que van para atrás, los españoles se quedan un rato más.

…PERO EL NUEVO GOBIERNO LOS APOYARÁ

Ahora, no todo es malo para el Aleti mexicano. Mi oreja potosina me puso al tanto de una ventaja que pudo sacar el equipo con los resultados de las elecciones.

De entrada, los números indican que el candidato del Verde y PT, Ricardo Gallardo, será el nuevo gober de San Luis, y me explica mi oreja que es uno de los mejores amigos en la entidad de Alberto Marrero, presidente del club potosino.

Me cuenta que el Pollo Gallardo apoyó al español desde su llegada y que es un entusiasta del equipo, así que eso vislumbra ‘ayuda’ de gobierno al Aleti mexa para que se vuelva protagonista y que los europeos no se vayan pronto. Veamos.

NO TODOS LOS TIGRES LO SIGUEN A JUÁREZ

De temas de ‘futbol de estafa’, se confirmó lo que te adelanté hace semanas, que el proyecto en Juárez, en donde está de nuevo al mando Álvaro Navarro bajo la dirección de la dueña, Alejandra de la Vega, iba a caminar con Miguel Ángel Garza.

Eso sí, aunque el expresidente de Tigres se llevó al Tuca Ferretti a la frontera, ya no pudo sacar a Toño Sancho del equipo de Cemex, pues Mau Culebro lo quiere poner como vicepresidente de los Felinos de San Nicolás. Increíble, pero cierto, a pesar de que tiene trapos sucios en la oficina le darán más peso.

Eso sí, me sorprendió que el Tuca llegue a Juárez sin su cuerpo técnico acostumbrado y que esté en pretemporada armándolo. Ferretti sólo seguirá con su preparador físico, Memo Orta, pero los demás que ya fueron cepillados de Tigres no van con el brasileño, ni el Doc Mejía Barón ni Hugo Hernández, quien me dicen que pasa por problemas de salud; le deseo pronta recuperación. Quien sí se quedó en la Sultana fue el Chima Ruiz, para estar junto a Herrera en la nueva era.

TIENE UNA CLÁUSULA DE SALIDA

Vaya coraje que armaron mis compas de Tigres cuando publiqué que Thauvin llegó gratis y que se puede ir gratis. Basta decir que por el francés no pagaron ni un euro partido a la mitad en transferencia. Eso significa gratis, no hubo compra. Ahora, es otro boleto que la nueva directiva decidiera darle el sueldo más alto en la historia de la Liga MX. Ese gasto no se suma a la transferencia. Llegó gratis y punto.

Ahora, ¿por qué se iría gratis? Mis compas salieron a filtrar ya a la nueva prensa amiga que la cláusula de rescisión es de 30 melones de los verdes. Como quieran, lo que no explican es que en el contrato del mundialista galo existe otra ‘cláusula de salida’ que le permite volver a Europa sin que tengan que pagarles la millonada que ventilaron. Y ya no explico de dónde saqué esta info porque traen un relajo intentando encontrar a mi oreja felina, pero nunca le van a dar. Quédense tranquilos con que el ‘dato’ lo soltó uno de los picudos a otro picudo que me lo filtró. Con eso tienen.

REFUERZOS EN PACHUCA, NO SALIDAS

Por cierto, hace unas semanas te conté de la llegada de Alan Calleja al Pachuca, procedente del León, pero equivoqué el cargo: no será director deportivo, sino el encargado de las visorias, así que Marco Garcés se queda y no emigra a España como escribí.

De inmediato mi oreja de la Bella Airosa me aclaró: el club europeo no es de los Martínez, sino es un proyecto de Andrés Fassi, quien hace meses te había adelantado que se separaba del grupo, y como Marco y el argentino no se pueden ver ni en pintura, pues era una locura pensar que volverían a trabajar juntos. Así que aclarado está.

EL NUEVO AMIGO INCÓMODO DEL MIRREY

Te cuento de otro movimiento de pantalón largo que tiene que ver con el Mirrey de Morelia, al que ya había dejado descansar sin contarte de sus fechorías.

Resulta que Higuera acaba de hacer un nuevo aliado, un personaje que por muchos años fue ‘non grato’ ante la opinión pública, pero que controlaba a clubes como Veracruz o Celaya, mientras acomodaba jugadores en otros equipos. Así es, es Memo Lara el nuevo amigo del Conde de Michoacán.

Ya se hizo oficial el arribo de Arturo Domenech como gerente deportivo de los Canarios, luego de que Higuera cepilló al hijo de su examigo, Víctor Arana. Pues este muchacho es gente de Lara, quien le operó en Irapuato, Jaguares y Zacatepec. No cabe duda que Dios los hace y ellos se juntan.

LA SHAMPIONS SE QUEDA SÓLO EN LA NUEVA SEÑAL

Ya para cerrar, ¿Te acuerdas que te conté que los derechos de transmisión de la Shampions ya los había ganado Warner y que los iba a revender con otras señales? pues ya me explicaron que todavía no pasará eso. Así que tendremos que ver los partidos de la Orejona por la nueva señal o en streaming en HBOmax en la siguiente temporada.

El plan es que en televisión de paga los juegos europeos se vean en exclusiva en TNT o en Space. 72 partidos por estas señales que se convierten en ‘superstations’ con programación variada; en meses posteriores se añadirá el canal franquicia de los contenidos deportivos: TNT Sports.

Expertos de estos temas me aseguran que el negocio no le va a salir a Warner y que en un año tendrán que salir a revender a otras televisoras, como ESPN, el nuevo Fox Sports, Televisa o TV Azteca. Veamos cómo le sale este primer año en solitario.

