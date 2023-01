Jaime Lozano se perfila para DT interino del Tri

YA HAY CANDIDATO

Mientras el reloj sigue avanzando, contando los días que estableció el Inge De Luisa para entregar el reporte y dar luz a lo que viene en el banquillo de la Selección Mexicana, te cuento que ya hay un principal candidato para agarrar al Tri en los partidos de la Nations Molera, aunque sea de forma interina: Jaime Lozano.

El medallista sin medalla de Tokio 2020 está sin chamba por ahora y tiene una virtud fundamental a ojos de Doña Fede: conoce a la generación que será la base de México en el 2026, así que es ideal para tomar el timón ante Surinam y Jamaica. Es más, tanto gusta la idea que es posible que lo puedan dejar más partidos para que demuestre que puede con el paquete y trate de quedarse con el cargo. Si de plano no da, por lo menos comprará algo de tiempo para ya después encontrar al bueno.

Eso sí, me dicen que cuando se entregue el reporte del ciclo a Qatar no vendrá el nombre aún del técnico final, sino sólo un balance de cuáles con las necesidades de nuestra selección, y que dentro del perfil que están buscando para el timonel sólo hay al momento una condición clara: que conozca nuestro balompié, ya sea extranjero o paisano, pero que sepa de qué se trata dirigir a México. Y así, se reduce a pocos nombres la opción.

POR COMITÉ DE SELECCIONES

Una de las propuestas que está trabajando Jaime Ordiales para el ciclo al 2026 del Tri es reactivar aquél Comité de Selecciones que actuó hace años, operado por algunos dueños que se metían de lleno a definir los pasos que tomaban los representativos nacionales y que después fue reemplazado por la Comisión que sirvió para pocas cosas.

Pero esta vez no necesariamente estará compuesto por los propietarios, pues hay muchos intereses repartidos y grupos de poder que seguramente no permitirán que se pongan de acuerdo, sino que puede ser integrado por exentrenadores de la selección, incluso jugadores históricos, que tengan una voz de consejo para quien quede como técnico nacional.

Es una idea que no está bajada aún, pero me dicen que están tan desesperados en Doña Fede que casi cualquier cosa que suene a que sumará la van a tomar en cuenta.

JUGOSO INTERCAMBIO

Lo de Viñas y Pachuca. Es cierto que después de soltar a Nico Ibáñez, los Tuzos voltearon a preguntar al Nido por el uruguayo que no es estelar con América, pero lo querían a préstamo, nada de compra. Le ofrecieron a los de Coapa que Fede jugaría mucho más en la Bella Airosa, se cotizaría y así después podrían venderlo, pero las Águilas respondieron que sólo saldría en venta.

Hicieron una contrapropuesta: les dan a Viñas, pero en intercambio y con la diferencia de costos en lana, por un jugador que está buscando el Tano Ortiz, el lateral derecho que le hace falta, es decir, por Kevin Álvarez. De entrada suena descabellado que Pachuca suelte al lateral mundialista de 23 años, pero hacer el trueque por un delantero siempre será benéfico, pues los atacantes se venden por precios mucho más altos y Fede con 24 años tiene gran proyección. El ejemplo es justo las ventas de estos dos clubes: a Jorge Sánchez lo mandaron al Ajax por seis melones, mientras que a Nico Ibañez, los Tuzos lo enviaron a la Sultana del Norte por 11 millones de los verdes.

Mientras se ponen de acuerdo los clubes, me cuentan que Viñas no ve mal emigrar al club Campeón del futbol mexicano, muy distinto a hacerlo al proyecto que le ofrecía Xolos, el equipo que ya estaba arreglado con América para ficharlo.

Y del lado de las Águilas, en caso de que emigre el delantero charrúa, me cuentan que no están cerrados a ir por otro atacante extranjero, al fin que aún quedan dos semanas para cerrar registros, pero no se volverán locos si no hay opciones atractivas.

ABOGADA COMPROMETE SOLUCIÓN

Me sorprendió que la semana pasada saliera la prensa amiga de Cruz Azul a asegurar que La Máquina ya había arreglado la regada de no meter el papeleo a tiempo por sus seleccionados que estuvieron en Qatar, pero volví a preguntar y lo mismo: el asunto no está solucionado y no se ve cómo cambie la historia. Faltan unos meses para que se entreguen todos los premios de FIFA y hasta entonces ya podremos saber que los Cementeros perdieron ese dinero.

Pues me explicaron que quien les dio esperanza fue la abogada que les ha ayudado estos últimos años con todas sus fallas: Ana Peniche, quien chambeó en Doña Fede y que como ahora es árbitro del TAS se las da de que puede hacer que FIFA revierta sus reglas para permitir que cobren lo perdido.

En principio no debería, pues al TAS no le gusta que sus árbitros tengan varias cachuchas, porque se presta a conflicto de interés; no es bien visto, pero a la abogada le valió y ya se lo ofreció a Cruz Azul. Ya después les podrá decir ‘se hizo lo que se pudo’.

Así que para todos aquellos que se fueron con la finta por la información que salió de La Noria que ya estaba arreglado, vuelvan a preguntar en unos meses más para no quedar en ridículo.

SIN AYUDA DE DOÑA

Por cierto que la abogada Peniche y el exjefe de Liga MX, Enrique Bonilla, quienes son muy amigos, y ya te había contado que tienen una asesoría legal para equipos en México, como esta de Cruz Azul, hace poco volvieron a tocar la puerta de Doña Fede para tratar de obtener ayuda.

Esta vez fue por lo que viene con el que fuera dueño del Veracruz, mi exdiputado favorito, Fidel Kuri, quien ya que logró salir del tambo para seguir el proceso legal en casa, no quita el dedo del renglón y aún quiere que Peniche y Bonilla se la paguen. ¿Y qué crees que les respondió Doña Fede? Pues que una vez afuera, ya cada quién se rasca con sus propias uñas, así que no van a ayudarles esta vez. Ni modo.

