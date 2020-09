Irarragorri se gana 'nuevos enemigos' en Expansión

LOS MANDAN AL INFIERNO EN TAMPICO

Para seguir con temas de Expansión, te cuento que quien nomás no puede estar en gracia con sus colegas en el futbol mexicano es don Alejandro Irarragorri. Ahora te cuento que mis amigos de Venados se quejan del mandamás de Orlegi por cómo los trataron en Tampico en la visita que hicieron el miércoles pasado.

Por si no sabías, una de las medidas en el circuito es que el equipo local le consigue hospedaje y comidas al visitante, con la idea de que los clubes de casa siempre conseguirán mejores tratos que los que vienen de fuera y así se bajan notablemente costos. Es una regla que aplica para todos los partidos. Pues resulta que mi querida Jaiba Brava se pasó de lanza con el hospedaje que le dieron a los de Mérida: un hotel con ganas de no volver jamás, y no lo digo porque le faltaba lujo, sino porque le faltaba lo básico para poder descansar. Terrible experiencia.

Me cuentan que en la ciudad tamaulipeca andaban por los 35 grados de temperatura ¡con sensación térmica de 45! Con humedad de 75. Digamos que en condiciones normales no tendrían de qué quejarse los Venados, pero en el hotel al que los mandó Grupo Orlegi ¡no había aire acondicionado! Como lo lees. Ni en la zona de comedor ni en los cuartos. Tan mal estaba la cosa que tuvieron que ir a conseguir un ‘mega cooler’ para cuando el equipo iba a comer, porque estaba insoportable la cosa. Y con eso apenas.

Lo que la directiva de Mérida asegura es que ésta fue otra triquiñuela para sacar ventaja. Una más de Irarragorri, dicen, pues ya ven que están también subidos en el tema del TAS contra la FMF, Liga MX y el que aseguran, fue el autor intelectual de quitar el ascenso: el mandamás de Orlegi. Sea verdad o mentira, parece que la mala imagen de Alex no se va a sacudir jamás en la Liga de Expansión MX.

CADA BANDO CON SU VERDAD

Mucho ruido y pocas nueces en torno al caso de los clubes rebeldes contra la FMF y Liga MX en el TAS. La única realidad es que desde cada bando consideran que llevan las de ganar. Del lado de los clubes, Venados, Correcaminos y Leones Negros, y su titular, Alberto Castellanos, han filtrado información que hace pensar que van a concluir el alegato victoriosos, casi casi les van a dar el título de Liga MX. Ni la UAT ni los de Mérida tienen idea de cómo va el pleito, sólo la universidad tapatía, empeñada en ganar notoriedad a partir de este pleito.

Del otro bando, en la Femexfut y Liga MX están muy calladitos, andan de puntitas para no levantar especulaciones. Lo único que me ha dicho mi oreja es que no están nerviosos, como ya aseguró mi compadre el Fantasma Suárez, quien se aventó otra biblia sobre el caso: “Cayó en muchas imprecisiones”, también me dijo mi informante de pantalón largo. Y, obviamente, creen que les darán la razón, peeeero, la diferencia es que no se han ido de boca como mi cuate Castellanos.

Lo único que te puedo decir es: será un proceso que no tardará ni cuatro semanas para tener ya argumentos y resolución. Es más, podría ser en tres. Lo que es un hecho es que los tres rebeldes ya se ganaron la enemistad del futbol mexicano, por aquello de que si son ganadores, los demás dueños de clubes tendrán que aflojar lana para pagarles, y además, dejará el voto de los nueve equipos del antiguo circuito, que votaron por la ayuda económica que generó la pausa en el ascenso, terminarán siendo ridiculizados, pues ahora quiere decir que ese tipo de asambleas no valen. ¿Para qué votar si cualquiera puede revertir el resultado en un juicio? Absurdo.

Yo pongo mi apuesta de una vez para el final del pleito: no regresan el ascenso y no obtienen ni un peso de resarcimiento de daños. En tres o cuatro semanas sabremos.

ALGO ES ALGO PARA LOS ÁRBITROS

De salida, les cuento que dentro del panorama de los árbitros de las categorías debajo de la Expansión en FMF, hay una luz al final. Me cuentan que la FMF ya hizo que los dos laboratorios con los que se asociaron para las pruebas sanitarias, también hicieran extensivo que ayuden a las pruebas de los más de 640 silbantes que tienen. Claro, una vez que vayan a regresar a competencia, cosa que no tarda. Así que no hay prisa.

Y me contó mi oreja federativa que de la parte de lana que recibe Doña Fede de la FIFA hicieron ya un pellizco para que le pudiera tocar a los árbitros que aún no han cobrado, porque no hay partidos. Les dieron un bono para aguantar el duro momento que atravesamos.

Es decir, esa lana que viene de Suiza, casi el 70 por ciento se va distribuido entre los clubes de Liga MX, expresamente para la división femenil, es decir, le dan a cada equipo casi 28 mil dólares etiquetados, para atender las necesidades de las mujeres profesionales. El sobrante, lo destinaron para los árbitros que no han recibido pagos por falta de juegos. Algo es algo. Esperemos que mejore la situación una vez que arranque la TDP y la Premier. Yo aviso por acá.

