Indecisión de Cruz Azul con Alonso

Qué enredos siguen al interior de La Máquina: no han firmado a Alonso ni presentado oficialmente; al Conejo lo tienen en La Noria chambeando aún; Pachuca ya salió a confirmar con clase, lo que acá te destapé de las mañas del uruguayo, que también ya se defendió públicamente sin ser preciso. ¿Y la cabeza de Cruz Azul? Brilla por su ausencia y por eso no hay definición aún. Pero eso sí, ya me enteré cómo es que llegó la opción del charrúa a las oficinas de Gran Sur y de eso te platico hoy.

LA CATEGORÍA DE PACHUCA

Vaya categoría que tuvo Armando Martínez, Presi del Pachuca, para explicarle a los de ‘Línea de 6’… perdón, ‘Línea de 4’ (es que como ya sentaron a Marín y Faitelson más otros cuatro, me confundo), lo que me cuestionaron sobre las mañas de Alonso. Al buen entendedor pocas palabras, explicó sin rebajarse a dar los detalles de cómo Iván traicionó la confianza tuza. Para que sigan dudando de lo que pongo.

Luego, Martínez se conectó con Fax Sparts después de que hicieron la defensa de Alonso para hablar de valores, la razón en la que no coincidieron; estupenda pregunta de Aguinaga: ¿Cuáles valores? A lo que dándole vueltas, el presi del Pachuca respondió claramente: “Ética, honestidad, solidaridad”.

Cuando le preguntaron por la lana, respondió muy claro: “No te puedo responder eso públicamente, sólo digo que no comulgamos con cómo actúa, cómo se comporta”. Sobre recomendarlo, se limitó a decir: “Al buen entendedor, pocas palabras”. Y sí. Quedó claro.

Y también quedó claro que Jesús Martínez ya le explicó a Víctor Velázquez con pelos y señas, lo que hizo Alonso, en corto, en privado, para que la cabeza de Cruz Azul tome la decisión. Si al final lo termina contratando, quedará claro cómo están las prioridades en La Noria, ¿no?

CÓMO LO CACHARON

Me confirmaron que fue en la transacción de Jesús Trindade de Peñarol como te adelanté. ¿Sabes cómo se enteraron en Pachuca que le metió la mano a la canasta? ¡Fue el propio jugador el que echó de cabeza la operación!

Resulta que el mediocampista reclamó la comisión de su transferencia en la Bella Airosa, pero ahí le respondieron que ya la habían pagado, por lo que se dieron cuenta de que había un desvío, en el que estuvo incluido el propio representante de Trindade, Gerardo Rabajda, aquel portero gratamente recordado en su época con el Puebla. Empezaron a investigar con el Peñarol y descubrieron que lo que salió no llegó completo, ni al club ni al jugador.

LOS ASESORES QUE MUEVEN A ALONSO

Ahora, es cierto que Jaime Ordiales sigue siendo asesor personal de Víctor Velázquez, pero también es una realidad que perdió mucho poder en lo que sucede en Cruz Azul y en esta elección del director deportivo no tuvo qué ver. Pero sí hay otros asesores, que te cuento hoy.

Resulta que quienes le pusieron en la mesa al presidente cementero el nombre de Iván Alonso, es decir, quienes fueron contactados y convencidos por el promotor que lo trae en México (Fernando Pavón) y quienes hoy están tratando de difundir en medios la inocencia del uruguayo para que no se les caiga la propuesta, son los dos personajes a los que ahora más escucha Velázquez para tomar decisiones estos días: ni más ni menos que Éder Velázquez y Gilberto Palafox.

Ya se habían expuesto sus nombres desde hace un rato de cómo ya opinaban como si fueran directivos, aunque no tengan cargo oficial. No es nuevo. Lo que no había pasado es que el sobrino de Velázquez y su amigo fueron los que promocionaron el nombre de Alonso con el tío y al fin les compró la opción, sin saber de las mañas que le cacharon en Pachuca. Una vez destapado el perfil de Alonso en medios, el mandamás de la Cooperativa ya se puso a valorarlo. Y ahora sí, ya se enteró también por voz del propio Jesús Martínez.

No ha tomado la decisión final de nombrarlo o mejor cepillarlo. Por eso, a Éder y Gilberto les urge limpiar la imagen de Alonso, pues tienen interés porque sea el uruguayo el bueno de Cruz Azul, ¿por qué? Pues imagínate tú. Justo ayer le ofrecieron a su gran amigo Alejandro Blanco, con quien trabajaron en TV Azteca hace años como reporteros, que le ponían para la mesa de LUP en Fax Sparts a Alonso, para que se defendiera. Seguirán con la campaña en otros medios para convencer al tío de que es el bueno a pesar del terrible prestigio que ya se destapó.

LES REVIENTA LA MENTIRA DEL TUCA

Y ya nada más para no dejar de poner en la mesa el tapón de boca que le puso el Tuca a todos los reporteros que me contradijeron en su momento, cuando les avisé que había renunciado, pero que le rogaron quedarse.

En aquel momento salió la prensa amiga a asegurar que era falsa mi información, más falsa que billete de 300 pesos, peeeeeerooooo… Ferretti habló en ESPN sobre la situación

“No nos respetaban, no nos hacían caso. La renuncia tuvo que ser con valor..”, explicó el brasileño, a lo que Alvarito Morales le preguntó: “¿Pero?”, a lo que Ferretti detalló que lo convencieron: “… Oye, quédate, no seas así, tranquilo, no se desesperen’… Cuando renuncié, no (debí) dar vuelta atrás”.

Cómo me reí cuando lo escuché a mi Tuca de oro. La verdad es que tenía muchas ganas de restregarlo en la cara a estos chicos que responden al compromiso con la directiva de Cruz Azul. Sobre todo, me importa que tú sepas que aunque reporteros de la fuente canten al unísono la defensa a Velázquez o a las decisiones en La Máquina; yo expongo lo que sé y que deberías de saber sobre tu equipo.

Me podré equivocar y he dado la cara cuando así sucede, pero en esta, te trataron de ver la cara y los que quedaron como mentirosos son los periodistas aceitados en La Noria.

