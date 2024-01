Importa más cuidar la imagen

Vaya cosa, cuando pensábamos que no había más fondo, un caso que renueva nuestra capacidad de asombro sobre la violencia con el futbol como pretexto. Esta vez, con muerte. Es un nuevo límite que mancha nuestro deporte. Hay que analizar los detalles para emitir juicio. Ahora me disfracé de C4 Jiménez y acá te traigo desmenuzado cómo sucedió la tragedia para poder hacer una opinión más certera.

LAS BARRAS INVOLUCRADAS

Había al menos dos barras involucradas en la muerte de la aficionada regia: eran cerca de 80 aficionados de Rayados los que caminaban por fuera del TSM para alcanzar el transporte que los llevaría de regreso a Monterrey. Es cierto que las autoridades de Coahuila interceptaron a varios camiones de seguidores del club visitante rumbo a Torreón y no los dejaron pasar, pero al menos este sí llegó hasta La Laguna.



La camioneta que arrolló a los seguidores rayados venía con integrantes de una de las barras de Santos, en los videos se ve con claridad alarmante cómo sacan trapos del equipo e instrumentos de la parte trasera tras el choque antes de huir. A bordo iban integrantes de ‘La Komún’.

La troca con placas de Texas con barristas laguneros circuló junto a este grupo de animación de los regios alrededor de las 23:40 horas y se hicieron de palabras, de mentadas de madre.

Pasó el vehículo, pero metros más adelante, dio una vuelta en ‘u’ para regresar al lugar. Acá es donde se descompone la versión, pero esto es lo más recurrente en los testimonios: la camioneta se dirigió de nuevo hacia el grupo rival, incluso circulando en sentido contrario, y chocó contra un taxi que estaba en el lugar, lo que hizo que después impactara sin control con los seguidores rayados, provocando las heridas a seis personas y la muerte de la señora de 50 años.

LOS RESPONSABLES DEL VEHÍCULO

Me dicen que estos elementos de la porra de ‘La Komún’ normalmente piden aventones tras los partidos del Santos sobre la vieja carretera San Pedro, por lo que no se puede asegurar que los conductores de la camioneta eran parte de la barra, conocidos o simplemente les dieron el ‘ride’.

Pues dos de las involucradas en la conducción de la camioneta fueron detenidas, quedaron en el lugar tras la tragedia, pero resulta que un tercer involucrado, que también huyó del lugar, se terminó entregando a las autoridades por ahí de las tres de la mañana; resultó ser un elemento de vialidad local que estaba inactivo ese día, pero que es pareja de una de las apresadas. Falta definir quién iba manejando.

¿Accidente, homicidio doloso o culposo, incidente vial? Las autoridades están por definir. ¿Tú qué piensas? Ahora, pasemos a un dato que te va a dejar helado.

LA ORDEN: CUIDAR LA IMAGEN

Te voy a contar algo más escalofriante que se gestó desde Doña Fede días antes. Cruel ironía del destino, se aplicó apenas cuatro días después. Despiadado destino. Pues resulta que el jueves anterior, desde las oficinas de la FMF se convocó a los 18 equipos para una reunión sobre … seguridad. Así es. Todos los clubes representados.

Y cualquiera creería que era para hablar de cómo prevenir la creciente violencia en nuestro balompié, nuevas medidas y acciones para combatir el problema de raíz, pero en realidad el centro de la charla fue “cómo controlar la conversación de afición y medios ante futuros casos de violencia”. Me explico. El mensaje clave fue que Doña Fede y los 18 clubes debían hacer frente común para bajar el ruido y la crítica que dañe la imagen de nuestro futbol ante cualquier brote de violencia. Es más, se aventaron a asegurar que eran los medios y reporteros los que buscaban alrededor de los partidos notas de violencia para “vender más”. Hazme favor.

Bueno, pues la orden fue muy clara: “Cada vez que suceda, todos vamos a salir a decir que fue un accidente”. Así como lo lees. “Accidente”. El mensaje lo encabezó Areli Cortés, la nueva directora de Comunicación Estratégica que llegó con el equipo que implantó La Bomba Rodríguez para tratar de controlar la narrativa en nuestro futbol. Basta revisar la comunicación oficial que se envió desde la FMF. Liga MX y clubes para leer que utilizaron el mismo concepto todos, cuadrándose a la orden.

¿Y EL ENCARGADO DE SEGURIDAD, APÁ?

Copiamos a los deportes gringos en tantas cosas, como el nuevo Play In que sustituye el Repechaje o no tener descenso, pero nos faltan las más importantes, como la seguridad. Para que te des una idea, el perfil de los jefes que se encargan de la protección en las Ligas profesionales del vecino norteño: la NFL tiene como vicepresidente y encargado de seguridad al ex jefe de la Policía de Washington y del Distrito de Columbia; las Grandes Ligas tienen a un consejero de Seguridad Nacional de EU y la NBA, a un ex miembro del servicio secreto. Nada más.

¿Y en México, apá? Pues ni más ni menos que Héctor Canchola, un personaje muy conocido al interior de la FMF por sus años y años y años de servicio como comisionado para partidos, es decir, el que dice cómo se opera, pero que es más famoso por ser el ejecutor de cuestiones oscuras de Enrique Bonilla y por aquel pleito por impedir que entrara el hijo de Chuy Corona al festejo de La Novena azul. Es decir, un encargado sin perfil de seguridad, hasta en eso se nota la importancia que tiene para Doña Fede la seguridad.

