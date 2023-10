En el marcador de la 'Indisciplina vs Chivas', la mala conducta va ganando por goleada, y acaba de meter una chilena al ángulo con la reincorporación de Alexis Vega, Chicote y el chavo Martínez.

Aunque el Rebaño comunicó oficialmente que por las disculpas aceptaron a los que hicieron fiesta con chavas y chupe en Toluca, violentando el código de comportamiento, la realidad es que al Guadalajara no le quedó de otra, se tuvo que tragar completita la indisciplina y a su ejemplar castigo se lo llevó el viento.

Chivas negoció con el representante de Vega para concluir de forma adelantada su contrato, que acaba en el verano de 2024 y que representa para el jugador 2.5 melones de los gringos al año, el mejor de la plantilla junto al Pocho. Pero no se dejaron, amparados por las reglas de FIFA, y el Rebaño tuvo que doblar las manos.

Hay de dos sopas: o venden a Alexis en el invierno y recuperan algo de lana, o lo aguantan hasta el siguiente torneo, en el que en algún momento podría jugar, anotar y hasta besar el escudo del Chiverío y así se gana a la afición de nuevo.

En cualquiera, pierde el Guadalajara, porque a su sanción se la pasaron por el arco del triunfo y quedó exhibido por no poder impartir disciplina en su equipo. Una verdadera lástima.

EL VIRUS DE FECHA FIFA

Y hay algunos despistados, los que friegan en automático en redes sin tener conocimiento, que creen que la directiva del América se puede negar a prestar a futbolistas, como el caso de Diego Valdés, que regresa lesionado de Chile, así que ahí va de nuevo: en Fecha FIFA es obligación de los clubes prestar a sus seleccionados. No hay más, es o-b-l-i-g-a-c-i-ó-n.

Lo de Diego es un desgarro en la pantorrilla, por lo que va de un mes a mes y medio, es decir, pinta para perderse el resto de fase regular de Liga Meme X (Santos, Monterrey, San Luis, Xolos y Tigres), luego hay Fecha FIFA y después el Play In, así que podría estar ya para Cuartos de Final.

Lo positivo del panorama también es que el armado del equipo permite cargar la ofensiva sin el alma al ataque, como ya se mostró sin Valdés esta temporada.

Ahora, para los que siguen enchinchando con lo mismo, vean los ejemplos del ‘virus FIFA’ a nivel internacional, como el caso de Neymar, que por esta fecha va al quirófano, ¡no se pueden negar a prestarlos! Es más, ni lesionados se pueden negar, acá vivimos un caso relevante reciente con Raúl Jiménez, por quien el Wolverhampton pidió no llamarlo para que se rehabilitara en Inglaterra, pero el Tata lo convocó, aunque no pudiera jugar, para que hiciera grupo y ver cómo estaba; por eso se pudo colar a Qatar 2022. Así que si quieren hacer polémica barata, mejor busquen argumentos sólidos para que no queden en ridículo.

NO VINO POR TEMOR LEGAL

Una mala: es una lástima que mi compa internacional Roberto Carlos no viniera a México, aunque tenía eventos agendados, como el juego de estrellas con Necaxa en Aguascalientes o a inaugurar el restaurante del Real Madrid en la capital, al que sí asistió Hugo Sánchez, por ejemplo.

El astro brasileño no vino por aquello que te conté de que le debe a una empresa de chavos mexicanos millón y medio de pesos tras haberles cobrado a través del ex representante Julio César y la empresa que lo representa en México y cancelarles cuatro veces, hasta que le pidieron el reembolso y no lo habían hecho.

Apenas abonaron menos de la mitad y prometieron que ya pronto quedará saldado; eso sí, sólo devolverán los 80 mil dólares, nada de pagar daños y perjuicios a la empresa que lo contrató, ni el tiempo que se quedaron la lana y menos la depreciación de la moneda gringa desde el pago hasta hoy, y eso que ya pasó más de un año desde la primera cancelación.

Por eso, la gente de Roberto Carlos prefirió volver a quedar mal a las invitaciones y no pisar México, por temor a que existan repercusiones legales en nuestro país, lo de Aguascalientes y otro evento en Querétaro.

Y les urge pagarle a los chavos, porque la Fundación del Real Madrid quiere traerlo a unas clínicas en Mérida, para las que ya repartieron hasta invitaciones y ya tienen patrocinadores comprometidos. Veamos, ojalá que ya se solucione.

INÉDITO TORNEAZO VIRTUAL

Y ya de salida, una para los gammers de este país, que es una industria que va en franco ascenso, con decirte que a nivel mundial ya genera más lana que la del cine.

Pues la Liga Meme X y el actual desarrollador de videojuegos que tienen como patrocinador, Konami, anunciarán el primer torneo en el que podrán participar amateurs y profesionales representando a los 18 clubes de futbol, una “competencia nunca vista”, se aventó a decir mi compa Mikel Arriola.

Este torneo será del 23 de octubre al 3 de diciembre y es abierto por primera vez a cualquier interesado, las Finales serán presenciales y los premios prometen estar de rechupete en dolarucos. El videojuego es el ‘eFootball’ de Konami y se disputará en móvil y consola, obvio con la crema y nata de los futbolistas que vemos en nuestro pambol en la cancha virtual.

