Ya que estamos cerrando la Leagues Cup, el que hizo el ridículo del año por estarse quejando a diestra y siniestra es mi Tato Noriega de oro, al que se nota que la presión le pasa factura y eso que apenas vamos empezando.

En entrevista con ESPN, el encargado de Rayados se dejó ir como gordo en tobogán: “la ganancia económica para el Club de Futbol Monterrey va a ser de cero”. Como decía El Chavo: "Qué bruto, póngale cero".

O es tonto o se hace. Para mí, es lo segundo. Rayados es el único club de la Leagues Cup que ha ganado todos sus partidos, así que se lleva 150 mil dólares para el club, más otros 150 para la plantilla; por llegar a Dieciseisavos aseguraron 300 mil de los verdes; son 450 mil por Octavos, 600 mil por Cuartos y 750 mil por Semifinales. El Subcampeón se lleva 900 mil y el campeón dos melones de los gringos. Así que si el Monterrey conquista esta primera edición, recibirá más de cuatro millones de dólares. Así de claro.

Los gastos están pagados todos por la organización, hospedajes y viáticos, ya después cómo se quiera gastar las ganancias o que le signifiquen cacahuates comparados a lo que le pagan a Canales, ya es otra cosa. Pero está muy lejos de ser “cero”, mejor que le enseñen matemáticas a Noriega para que no quede como payaso hablando en la prensa.

SIN IDEA DE LA REALIDAD

Y otra, se aventó a decir mi Tato, fue que mientras los jugadores de equipos como el LAFC, su pasado rival, se pasean con las familias, sus jugadores están concentrados sin ver a los suyos, otra burrada.

Pues pásenle las fotos de su defensa central disfrutando de lo lindo San Francisco con la familia de Carlitos Vela. O no sabe que Héctor Moreno salió o se hace. Insisto, para mí, el Tato no es, sino que se hace. ¿O estaré equivocado?

Eso sí, me cuentan desde las oficinas de la Liga Meme X que están analizando si aplican el reglamento que va contra las críticas que le dan en la torre al torneo propio. Veamos.

COMO NO FIRMÓ, CHOCHEÓ

La Volpe prendió la mecha: “Para nada me senté como para llegar a un acuerdo y arreglar una situación para que uno sea protagonista del Consejo, no sé por qué dicen que yo estoy ahí, no es verdad”, y de inmediato La Bomba Rodríguez le habló al Pentatleta: '¿No que ya estaban todos arreglados?', a lo que Sisniega se cansó de explicar que habló con El Bigotón al menos en tres ocasiones explicándole lo que haría en el grupo de asesores del Tri.

En Los Ángeles, hace semanas, La Bomba le explicó a La Volpe a grandes rasgos lo que querían en el Consejo y después, el flamante presidente de Doña Fede charló con Ricardo Antonio para detallarle qué requerían, como que diera consejos tácticos al Jimmy Lozano, sin la necesidad de hablar con futbolistas, hasta le planteó el sueldo que le darían por ser miembro del grupo consultor, que equipara casi a lo que le pagan en TUDN, es decir, es una muuuuuy buena lana.

Como a Doña Fede le urgía anunciar al Consejo a la par de ratificar lo que ya sabíamos, de que Lozano se quedaba como estratega nacional, en cuanto La Volpe les dio el sí, pues fue el último de los seis, Ivar mandó la señal de que ya se podía hacer público. El único error que cometieron con La Volpe es no tenerlo con contrato firmado, pero todo lo demás estuvo explicado hasta el cansancio.

Incluso, a ninguno de los otros cinco los tienen firmados tampoco, ni Puyol, Hierro, Aguirre, Márquez o Cueva, con todos hay arreglo muy claro de palabra. Me cuentan que hasta la siguiente semana ya tendrán los contratos, pues aun con varios estaban arreglando en qué cuentas bancarias, la duración del contrato, y algunos detallitos.

Para mí que La Volpe sintió que como no había firma no habían llegado a un acuerdo, pero en Doña Fede me aseguran que sí lo hubo. Y esto no es lo peor, pues La Bomba estaba que hervía del coraje y no sólo lo bajaron del Consejo, sino que ahora me dicen que peligra su futuro en los micrófonos de Televisa, que como ya te habrás dado cuenta, de nuevo es una con Doña Fede y la Selección.

UN CONSEJERO EN CADA ÁREA

Muchos se preguntan qué caramba harán estos seis en el Consejo de Expertos y de una te explico que cada uno aportará desde su área de experiencia. Por ejemplo, Bernardo Cueva dará charlas de táctica fija y de tecnología para medir desempeño en la cancha; Aguirre, sobre manejo del entorno y gestión de grandes figuras en el vestidor; Hierro y Puyol van sobre manejo de grupo, cambio de mentalidad, y cómo potenciar jugadores individualmente. El aporte de La Volpe iba, por lo que más sabe, temas estratégicos, pero esa ya quedó vacante.

EL MAESTRO NO SERÁ EL ALUMNO

Para seguirle con los temas de los cambios interminables en Selecciones, lo del Tuca Ferretti que destapó el papá del Jimmy Lozano con mis amigos del ESTO, que el brasileño se iba a incorporar al cuerpo técnico del medallista sin medalla, pues se confundió y te lo aclaro de una: Ricardo no será auxiliar de la Selección Mexicana.

Me cuentan que quizás el papá de Jaime confundió la posible llegada del Tuca pero al Consejo de Expertos del Tri, y es que podría ser a futuro, pues hoy ya está cerrada la base del grupo de maestros que le enseñarán a Lozano cómo ser un entrenador de la Selección. La idea de Doña Fede es ir rotando a los decanos a futuro, para irle dando clases al Jimmy, así que Ferretti está dispuesto, pero por ahora descansará en Acapulco y luego verá qué viene en su futuro profesional.

Eso sí, en Cruz Azul aún no le pagan, quedaron de hacerlo desde la semana pasada, pero no ha caído como prometieron. El Tuca confía que no exista problema y que quede esta semana.

