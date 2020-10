Directivos, molestos con 'ataque' del Piojo al Tata

HABEMUS AFICIONADOS

Y se dio. Como se los adelanté: está ya cocinado el retorno a las tribunas, Doña Liga y la Secretaría de Salud acordaron el Protocolo del que te di detalles y los clubes toman un enorme respiro con la posibilidad de volver a ingresar algo por taquillas.

Todos los equipos aceptaron cargar con la responsabilidad de encargarse de la cuestión sanitaria en sus casas y de emprender campañas locales para que los aficionados que asistan lo hagan con conciencia plena de que deben aportar su granito de arena al cuidado de todos.

Ahora veamos cuántos se animan a ir a las gradas. Ojalá que sirva para la industria sin que tenga un efecto contrario como un rebrote o algo similar. Si nos cuidamos todos, seguro la hacemos.

HAY MOLESTIA CON EL PIOJO

Y cómo no, si sus declaraciones candentes rasparon a uno de los grandes activos de la empresa para la que trabaja. A Miguel se le olvida que también cuidan los intereses de la Selección Mexicana, está pateando el el pesebre, pues. Primero lo hizo en la conferencia del Clásico Joven y raspó al Tata. Para colmo, lo hizo con mayor intensidad después en Fox Sports, duro y dale contra Martino.

Resulta que los altos mandos ya se enojaron por tanto ruido del Piojo, pues me contaron que le habían pedido hace algunas semanas que moderara ya su exhibición en medios de comunicación, que lo limitara. Pero a Herrera le entró por un oído y le salió por el otro. Además, el hecho de dar la nota en un canal deportivo que no es TUDN encendió los ánimos de la alta plana de los emplumados.

Estoy convencido que el Piojo hará protagonista una vez más al América en la Liguilla, va a pelear por el título como acostumbra, pero le sigue aventado piedras al costal y se puede llenar de puros corajes de los de arriba antes de tener que revisar lo deportivo. Yo nomás lo pongo en la mesa.

RECOMPENSAN AL NENE DEL REBAÑO

He leído a más de uno especular con lo que sucede con Fer Beltrán en el Rebaño, porque a pesar de estar recuperado, no ha vuelto a ser indiscutible bajo el mando de Vucetich. La situación es más sencilla de lo que creen varios.

Primero, es una realidad que el Nene tuvo secuelas tras dar positivo de Covid, leves, pero sí las tuvo y recibió cuidados, no le exigieron como regularmente lo hacen. Y así, el Rey Midas empezó a rotar en mediocampo buscando las mejores opciones. Lo único que espero es que se haya dado cuenta que Villalpando no está para ser titular. Además, la buena es la recuperación de Molina, que me aseguran que estará ante el Atlas en el regreso tras la Fecha FIFA, pues fue un ligamento lateral la lesión y con una rodillera especial confían en que sólo se pierda el juego contra Tijuana.

Pues lo nuevo del caso Beltrán es que no es que esté negociando su renovación y que el club lo esté presionando al no ponerlo, pues tengo que explicar que su actual contrato dura hasta 2023. Lo que hará Chivas es recompensarlo, es decir, darle un nuevo contrato con un salario mucho más alto a lo que hoy percibe, pues tras su ascenso meteórico aún tiene sueldo de juvenil y la directiva del Rebaño considera justo ya mejorarle las percepciones. Así que, aclarado el tema está. Para que ya no inventen.

UN NUEVO INFLUENCER DEL BALOMPIÉ

De salida, te cuento otra de la chafísima Liga del Balompié Mexicano, que tiene menos estructura que la Liga de Tepito, esa que se juega en el Maracaná, el estadio del Barrio Bravo de donde salió el Cuau.

Hoy termino con lo que sucede con un ‘directivo’ de los Chinelos de Morelos, que está más preocupado por las redes sociales que por el equipo, y ya se siente talento de televisión: Moctezuma Serrato, aquel exjugador de América y Pumas.

El exdelantero quiso ser modelo, actor y hasta rockero, pero no se le dio, y ahora que tiene ‘poder’ en el poderoso Morelos FC, maneja a su antojo las redes sociales de su equipo y se graba haciendo entrevistas con autoridades de la liga y hasta ‘narró’ el último amistoso. Por supuesto, no paró de salir en las tomas. ¡Ah qué mi Moctezuma! La Liga de Balompié ya tiene a su primer ‘directivo-influencer’.

