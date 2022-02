¿Cuánto pagaría FMF al Tata si lo despide?

SALIDA MUY CARIÑOSA

Para los que aún piden la salida de Martino del Tri, hoy les cuento lo que cuesta y lo que se necesita para que Doña Fede utilice la guillotina. De entrada, con el resultado ante Panamá, en las oficinas de Toluca respiraron por meter tierra de por medio para no meterse en broncas de Repechaje, así que el Tata puede dormir tranquilo por su puesto (ya del rendimiento en cancha es otro boleto).

Si Doña Fede decide cesar a Martino, solamente si queda eliminado oficialmente de Qatar no le costaría ni un peso partido a la mitad, así lo establece el trato que firmaron. Pero si quiere mocharlo mientras el Tri aún tiene posibilidades matemáticas de acceder a la Copa del Mundo 2022, entonces hay que pagarle la rescisión de contrato y me contaron que está bien cariñosita.

La liga de Martino y nuestra Selección tiene vigencia hasta diciembre de este año, aunque existe una cláusula de renovación sujeta al balance de la participación en este Mundial para que se aviente el siguiente ciclo al 2026.

Así que si el ingeniero De Luisa y sus canchanchanes quisieran tronar al Tata aún con chance de calificación, tendrían que pagar una penalidad establecida en el contrato: al entrenador argentino le deberían dos años de su sueldo, así que si se está embolsando tres melones de los gringos anualmente, pues a Doña Fede le costaría ¡seis millones de dólares! Aunque el timonel argentino no es el que más gana en nuestro futbol (¡Saludos, Vasco, Piojo y Tuca!) la realidad es que cortarlo no estaba tan fácil, tú dirás si preferían morderse las uñas y dejar que Martino compusiera el rumbo, o hacer la vaquita para cepillarlo.

SIGUE SIN AGARRAR

Por cierto que hubo mucha especulación de los nombres que sondearía Doña Fede por si necesitaba un relevo de Martino en el Tricolore, y entre ellos, varios eligieron hacer ruido con que Jimmy Lozano era el bueno para entrar de bombero. Pero nada que ver, ni siquiera se lo plantearon en las oficinas de Toluca.

También me sorprendió que en el Norte vendieran tanto humo con que los Ti-gue-res estaban dispuestos a mandar a Miguel Herrera de retache a la Selección; es más sencilla: el Piojo no vuelve al Tri por su comportamiento salvaje, que no ha podido controlar a seis años del golpe que le lanzó a Martinoli. Así que mis compas regios, ya no rieguen el tepache.

Ahora, al técnico medallista olímpico sin medalla le llegaron varias propuestas de otros clubes, entre las que estuvo por ejemplo la de Tijuana, en la que el promotor Bragarnik, que hoy entre sus múltiples funciones es directivo de Xolos, entrevistó a Lozano en España (hay que recordar que también es el máximo accionista del Elche), pero el Jimmy no le puso mucho empeño a quedarse, pues estaba esperando una de la MLS, que tampoco se hizo.

La última que le pusieron con ganas de que la agarrara ya fue la del San Luis, la escuchó y les dijo que lo esperaran tantito para decidir (en lo que llegaba esa de la FMF que nunca existió), así que mis tíos españoles le dijeron a la nueva directiva que no podían aguardar, por lo que se fueron por otro medallista olímpico, el brasileño André Jardine, especialista en su país en categorías juveniles. Veamos hasta cuándo se le hace por fin al Jimmy.

VUELVE EL HIJO PRÓDIGO

Vaya respiro que dieron mis Chivahermanos con la noticia de que finalmente tienen refuerzo de lujo: Yei Yei Macías ya se arregló con mi Richie Peláez para volver y lo reciben con brazos abiertos.

Tanto directiva como cuerpo técnico lo consideran un fichaje de calidad, y me cuentan que confían en que vuelva al Rebaño para recuperar el nivel que lo llegó a convertir en el mejor delantero mexicano en la Liga Em Ex.

Macías aún está en España, arreglando detalles como el departamento que había rentado, para volver a la Perla Tapatía lo antes posible y reincorporarse al Guadalajara. Regresa el hijo pródigo por una gran revancha.

Me contaron también que Yei Yei cambió de representante, dejó al mexicano que lo llevó a enrolarse con el Getafe y prefirió agarrar a unos agentes españoles; ahora que vuelve, mantiene a los europeos y dudo que lo puedan atender como cuando tenía a uno de casa. Veamos.

LIMPIA EN EL NIDO

Pero no de jugadores o directivos, sino de las instalaciones. Bueno, por fuera de las instalaciones: resulta que los ‘asentamientos irregulares’ que estaban en la Puerta 4 del Nido, por donde salen los jugadores, ya fueron retirados después de casi tres años; por fin está libre la banqueta que rodea al club.

Me contaron que algunos inspectores mensajeros de la delegación Coyoacán fueron los que previamente hablaron con estas personas de pocos recursos que habían construido sus casas de madera para vivir ahí y se les dio aviso de que iban a ser retirados. La maniobra de desalojo se dio sin violencia esta semana y ahora la acera se aprecia totalmente diferente.

