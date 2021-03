¿Cuándo planean reabrir el Azteca y CU?

EN CDMX NO HAY PARA CUÁNDO

Se soltó el rumor de que así como ya han abierto clubes de Liga MX al público con permiso de sus gobiernos locales, que en la Ciudad de México ya se veía la luz al final del túnel para que volvieran a cobrar vida las gradas del Azteca y del Olímpico de CU este mes, peeeeeero… Nada qué ver. Es más, seguro que serán los últimos en tener afición.

De entrada, la casa de los Pumas se abrirá al público hasta que la capital del país se ponga en semáforo verde. No hay más, instrucción de la UNAM, que es la dueña del inmueble. Del Coloso de Santa Úrsula, es una realidad que han estado en pláticas internas de cómo responder por si llegan a caer el permiso de la alcaldía Coyoacán y de CDMX, sin embargo, es mera planeación, me aseguran que desde Televisa y en el Nido no ven abrir pronto, sino hasta que realmente venga la ‘palomita’ de estas dos instancias gubernamentales. Así que por ahora, naranjas.

SÓLO EL TATA QUISO A EFRA

Vaya revuelo que se armó con la inclusión de Efraín Álvarez en la mayor de México y no en la Preolímpica, pero acá estoy para aclararlo: El Jimmy Lozano no cree que el volante del Galaxy sea mejor que Córdova y que Alvarado, así que no lo llamó; pero, como mi Jerry Torrado no hizo nada para evitar que el chavo se desilusionara del Tri y se fuera mejor con Estados Unidos, fue el Tata Martino el que pidió su convocatoria a la Mayor.

Si juega unos cuantos minutos en la gira europea será mucho. A Efra, Martino lo llama para que no se vaya con el enemigo, pues el Borrego no hizo nada o no supo cómo mantenerlo con México. Así está el tema.

SE VISLUMBRA LÍO POR COPA ORO

Y escribiendo de América y Cruz Azul, de una vez pongo en la mesa un tema que les preocupa, incluidos Rayados y León, los cuatro que van a participar en la próxima Concachampions de la Concacaf: el calendario del siguiente semestre, pues les va a sacar canas verdes.

De entrada, durante pleno Apertura 2021, van a correr dos competencias que involucran a seleccionados nacionales: los Olímpicos de Tokio, boleto que buscan en Guadalajara y que los involucraría en la justa veraniega (23 de julio a 8 de agosto), y la fabulosa Copa Oro de la Concacaf, ya sabes, la de altísimo nivel, pero a la que el Tri está comprometido a llevar a lo mejor de lo mejor (del 10 de julio al 1 de agosto). Los cuatro clubes tienen elementos para aportar a ambas.

Y encima, la Concachampions, que se realiza con su nuevo formato entre el 6 de abril y el 28 de octubre, a partidos de eliminatoria directa a Ida y Vuelta. Ahí nomás.

Esto implica que en Liga MX, los cuatro clubes no podrán contar con plantel completo en al menos una tercera parte del torneo, es decir, ¡sin seleccionados en seis partidos mínimo! Vaya lío. Veamos si la Concacaf se sensibiliza para acomodar el calendario o las selecciones no les convoca jugadores, cosa que veo complicada.

ROGER TOMA FUERZA

Por cierto que América tiene contrato para sacar su uniforme blanco ‘prehispánico’ al menos tres veces en este torneo y el próximo viernes en Mazatlán volverán a utilizarlo, después del triunfo en el Clásico Nacional vestidos de amarillo ante Chivas.

Pues los ánimos andan por los cielos en el Nido y Solari está contento con la entrega de su escuadra hasta ahora. En cuanto a la alineación que veremos el fin, el nombre de Roger Martínez empieza a tomar fuerza para suplir al ausente Sebastián Córdova, que se encuentra con el Tri Sub 23 en el Preolímpico, aunque Leo Suárez intenta levantar la mano.

NO TAN FELIZ CUMPLE, MI PIOJO

Mi estimado Miguel Herrera cumple este jueves 53 años de edad y me cuentan que sigue sin asimilar su salida del América en diciembre pasado, por aquella falta de crítica en la bronca extra cancha que ya todos conocemos ante el LAFC. Y aunque usted no lo crea: El Piojo quiere su revancha con América.

Miguel quedó tan dolido de su partida del Nido que no tardó en darle raspón a Santi Solari y a los jugadores que, desde su perspectiva, no lo defendieron. Le deseo lo mejor al Piojo, estoy seguro que pronto se le pasará este sinsabor, porque no cabe duda que es un técnico que se las sabe, pero eso sí, las puertas de Coapa para él ya están cerradas.

NAPOLI MANDA ‘RECOMENDACIÓN’

Ya de cierre, uno internacional: El Tata convocó al Chucky para esta próxima Fecha FIFA y a pesar de que su recuperación ha ido por buen camino tras el desgarro en el muslo que sufrió hace un mes, en Nápoles tienen sus previsiones y dieron una recomendación a la Selección Mexicana: que se la lleven con calma.

Por cierto, les puedo adelantar que el kinesiólogo Carlos Peçanha seguirá en las filas del Tricolor y aunque no pudo continuar con América de la mano de Piojo Herrera, su puesto no corrió peligro y está listo para concentrar con la escuadra nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA SEÑALA QUE HAY QUE APLAUDIR EL TRABAJO QUE HA HECHO SOLARI EN AMÉRICA.