Concacaf se 'vengó' del América por palabras de Baños

GUERRA EN CONCACAF

La Guerra Mundial Z del pambol ya empezó y se pondrá candente. A nadie le conviene que se tengan que separar clubes poderosos y competencias tradicionales, pero sí creo que los equipos tienen derecho a mejorar dividendos de algo que ellos mismos crearon y de lo que los organismos creen ser dueños, cuando son los que menos ponen.

Esto me recuerda: el pleito no es exclusivo de Europa, en todas las confederaciones sucede y si ya pusieron ejemplo al otro lado del charco, ¿Qué hace pensar a Concacaf que los grandes de acá no buscarán su mejoría? Nomás recuerda lo que le acaban de hacer al Ame, que dejaron impunes las salvajadas del Olimpia y las Águilas no andan contentas.

Puse que había revancha, me explico. Mi oreja concacafquiana de Mi-a-mi me contó tras publicar la queja del Ame: “Que ni le busquen, no va a pasar”, y claro que cuestioné por qué. La respuesta: “Pregúntale a su presidente Baños”. Y es que aquellas declaraciones de que iban a desdeñar la copa calaron en los directivos de la región y ahora que necesitaron ayuda, se las cobraron.

Ahora seguro estoy que no van a tratar nada bien al Ame ante Portland en los Cuartos, especialmente con las entradas y el arbitraje. De mí te acuerdas.

DOÑA TELE LOS SALVA DEL MEDIODÍA

Les digo que los movimientos por recuperar lo perdido en la pandemia no es exclusivo del pambol europeo, también en este lado se hacen ajustes para tener mejores beneficios. Fue turno de Doña Tele.

El Ame calificó sin broncas y ahora cerrará con visitas a Toluca y Ciudad Universitaria, pero con cambios notables: el domingo en el Nemesio Díez ya no será en el tradicional mediodía, sino a las 17:30 horas, a pesar de que Cristante no estaba de acuerdo. Ante Pumas, el cotejo tampoco será en el calor infernal de las 12:00, sino por la noche, a las 21:05, también con molestia de Lillini. Pero no hay de otra.

CON LA RENOVACIÓN A MEDIAS

En Tigres no hay definición del futuro del Tuca, están trabados en un ‘detalle’ mientras el riudo sube de volumen y no se ayudan.

Te cuento que este lunes, el mero mero encargado del enlace entre Cemex y el club, Mauricio Doehner, hizo un comentario desafortunado, justo cuando está el debate sobre su técnico: en un tuit que informó la destitución de Mourinho con el Tottenham, tuiteó: “La soberbia se paga con humillación”. Vaya falta de tacto, olvidó que ya no es aficionado sino el máximo directivo del equipo y no puede publicar lo que se preste a especulaciones. Es de manual.

Bueno, ¿pues cómo va la situación? Los hechos: el Inge se va, Culebro toma oficialmente el mando junto a Valenzuela este verano y no han renovado con el Tuca, mientras Cemex pide ‘reestructura’.

Luego que Xolos amarró sorpresivamente a Siboldi como DT, queda libre el Piojo y es el favorito del vice felino. Sin embargo, como las platicas con Ferretti no están definidas no pueden negociar libremente con Herrera.

El tema de la permanencia del brasileño es uno. La directiva le propuso firmar sólo por un año más, para ver cómo les va en dos torneos y luego ir trabajando renovación año por año; sin embargo, Ferretti no quiere, pide al menos otros tres, pretende contrato largo. Y ahí están atorados. ¿Qué harías?

CÓMO RECUPERARON A MOZO

Ahora te vas a preguntar qué le pasó al Franco, porque voy a escribir temas positivos de Pumas; en esta columna se escribe sobre lo que alumbra en rincones oscuros, si es bueno o malo, ya en eso no se repara.

De entrada reconozco que el golazo que se mandó Mozo, anulado por el polémico VAR, iba a coronar su resurrección con Universidad. Qué lindo partido se mandó contra Tigres; seguro que la banda azul y oro coincide que retoma nivel.

Ya pregunté y me dieron luz de lo que hizo la directiva, para mí la mejor forma de controlar-reprender-hacer reaccionar al futbolista profesional: le tocaron el bolsillo. Así como lo lees. Tras los castigos al defensa, al fin Polo Silva decidió que ya no fuera multa simbólica, sino que le doliera al canterano que recién cumplió 24 años. Y resultó.

Ahora, sobre su futuro, es una realidad que te explicaba que el Presi se cansó de su conducta hace meses, pero también ha reconocido su cambio; sin embargo, en esta época de problemas económicos, me aseguran que la idea de venderlo en el verano aún no cambia. Veamos.

TENDRÁ OPORTUNIDAD …TRAS EL VERANO

Otro futbolista joven de Universidad que renace, aunque sea con Tabasco y la Sub 20, es Marco García, aquél chamaco de las fotos a la maestra. Te cuento que ante Tigres se aventó un jugadón: recibió del portero por izquierda, se quitó al marcador y avanzó, se comió la mitad del campo hasta los linderos del área, donde sacó derechazo lejano que se coló pegado al poste. Golazo.

Ya había escrito que venía de regreso al primer equipo y con estas actuaciones era lo más normal, pero me actualizaron: será después del verano cuando lo reincorporen, la directiva no quiere adelantarse, confía que con más tiempo pagando lejos volverá más maduro. Y vaya que lo necesitan.

AYUDAN AL FUNERAL, NADA MÁS

Por cierto que después del trágico accidente que privó de la vida al chamaco Ian Legorreta del Atlético de San Luis, una pena, me enteré que el club va a ayudar a la familia en todo el tema de costear los gastos funerales. Sin embargo, ya no asumirán una posible indemnización, esa le toca a la aseguradora, y me cuentan que el hecho de que venía de la fiesta lo complica todo. Una verdadera lástima.

OTRA REGADA DE DOÑA TELE

Qué show que se montó el árbitro Pérez Durán en el Rayados ante Pachuca, especialmente al ‘medio tiempo’. En la recta final del primer lapso, revisó un posible penalti para los Tuzos que no concedió, expulsó a Gallardo, y tras pitar el fin de la mitad, hizo una pausa y fue a ver al monitor una mano de Pachuca en su área, ¡cuando la señal de Fox Sports ya estaba en comerciales! Terminó marcando penalti al ‘descanso’.

La realidad es que la regla dicta que mientras no se reanude, el árbitro puede revisar y cambiar la marcación. El problema fue que Doña Tele se fue a corte con anuncios y cuando regresó, transmitió la revisión del silbante, la marcación y el tiro fallido de Funes Mori, ¡cuando ya había pasado todo! Era grabado y lo reprodujeron como si estuviera en vivo. Qué relajo.

Y eso no fue todo, en el segundo tiempo, mis compas de Fax Sparts hicieron un ‘Pedrito Sola’, es decir, cuando tenían una mención en vivo de una casa de apuestas, anunciaron una en audio y pusieron otra en imagen, a la competencia. Regadón.

LA SHAMPIONS, CERCA DE CAMBIAR DE CASA

Ya para cerrar temas de Doña Tele, aquello de que Fox Sports e ESPN no tendrán la Champions para la próxima temporada en México se está definiendo, aunque con esto del cisma entre los grandes ya no sabe uno cómo será el torneo siguiente.

El tema es que Warner le entró fuerte a la puja por los derechos de la ‘Shampiens’ para su nuevo canal de deportes, TNT Sports, y me cuentan que es mucho mejor esa oferta que la de los canales de Disney. Así que, aunque no está cerrado, todo indica que La Orejona se mudará de señal en nuestras teles.

