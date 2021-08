¿Cómo negoció Pumas la salida de Johan Vásquez?

CEDIERON PARA GANAR A FUTURO

Que Vásquez sea el único olímpico ya con boleto al Viejo Continente no sólo se debe al enorme talento del central y a su estupendo momento, sino que mucho hay que apuntar a que Pumas, contrario a otros clubes, aceptó ceder en sus pretensiones y encontró una negociación inteligente que valiera perder a su gran pilar de la central, que hoy está convertida en una pachanga de goles en contra.

Te lo pongo claro: Johan se va vendido, pero no en las cantidades que algunos volados ponen, pues Universidad se queda con un gran porcentaje de su carta, que según me cuenta mi oreja azul y oro, es casi la mitad, algo inusual para un traspaso. Me asegura que el valor de esta operación casi alcanza los 3.5 de melones europeos, para pagar durante este año, y que esperan que Genoa, un club acostumbrado a vender mucho en Serie A, les haga ganar todavía más con una transferencia posterior. Es un modelo para ingresar una buena lana de una vez y apostar a que sea mayor rendimiento a mediano plazo.

También me cuentan que el club genovés lo quiere de titular, pues les falta un central de categoría para esta temporada, por eso la confianza de que Vásquez luzca en la liga por excelencia de los defensas y que aspire a un equipo de mayor jerarquía en unos años.

No fue fácil al interior de Universidad, porque si bien necesitan esa entrada de lana, también es cierto que desprotegen una de las líneas más perjudicadas este torneo.

SE SALVARON DE UN REEMPLAZO LESIONADO

Ahora, con la salida de Johan y la lesión de Freire, es natural pensar que Universidad va por un fichaje para reemplazar al juvenil mexicano; sin embargo, me cuentan que no necesariamente es así.

De entrada, el sustituto del que se habló el fin de semana, Emiliano Velázquez, uruguayo de 27 años de edad que acabó contrato con el Rayo Vallecano, por lo que puede llegar libre, ya no es opción para Pumas. Resulta que el charrúa fue propuesto por Chucho Ramírez, pues un agente se lo puso en la mesa hace algunos meses cuando vieron la posibilidad de que Vásquez emigrara.

Cuando el fichaje del Genoa avanzó, Chucho volvió a llamar a este representante y le preguntó si seguía libre Velázquez, sin embargo, el agente le explicó que sí, pero que le habían descubierto una lesión en la rodilla izquierda, por eso no renovó con el Rayo. A pesar de esto, Ramírez recomendó a otro promotor buscar al central charrúa para proponerle venir a Pumas, por eso se mantuvo como primera opción, además de venir libre.

Sin embargo, al conocer la oferta, Lillini investigó y se dio cuenta que Emiliano trae esta lesión, por lo que le dijo a Chucho que mejor no, y así se cayó la opción que propuso Ramírez.

Ahora, me asegura mi oreja de Pumas que ante el mercado complicado, lo más probable es que no vayan por nadie de afuera y que se queden con lo que tienen en Cantera, cosa que me parece muy arriesgada, pues no han encontrado una buena central ante la falta de Vásquez y Freire. Veamos.

SE PONEN GENEROSOS

La medalla de Bronce del Tri en Tokio ha traído un maremoto de reacciones positivas por lo que hizo la Selección del Jimmy Lozano; sin embargo, son pocas las que se concretarán en cambios valiosos para los ganadores del Bronce. Me explico.

De entrada, ya sabes que ni el técnico recibió medalla tras ganar a Japón, resulta que para las fotos se la prestó Córdova, para posar junto a su esposa. El cuerpo técnico también se retrató con otras que les prestaron jugadores. Es la práctica normal que las preseas sean sólo para los atletas, ni entrenadores ni directivos reciben. Eso sí, me contaron que el ingeniero De Luisa ya ordenó que se busquen opciones para poder entregarles una medalla simbólica en nuestro país, por su tremendo trabajo.

EL SIGUIENTE ‘OLÍMPICO’ A EUROPA SERÁ…

El entusiasmo por el nivel del Tri en Tokio, especialmente por tipos como Alexis, Córdova, Montes, Vásquez, incluso por los refuerzos mayores como Romo y Henry, generó una petición mayoritaria para que ya no regresaran a Liga MX, sino que encontraran acomodo en Europa. Sin embargo, una cosa es el deseo y otra la realidad, que acá te cuento.

Johan es el primero que emigra, y hasta hoy el único con oferta concreta a partir de lo hecho en los Olímpicos. De ahí en fuera, ninguno. Ni Córdova tiene oferta del Ajax, ni Jorge Sánchez de la Premier, ni han preguntado por Vega, como aseguran algunos volados. Eso sí, el que sigue del central de Pumas para tener una oferta en concreta está en La Noria: mi Luis Romo. En dos semanas te cuento qué clubes volverán a lanzar oferta a Cruz Azul por el mejor mediocampista que tiene nuestra Liga MX, después de que desecharan la del Getafe que ya te conté. Pero de una vez hago la apuesta: el celeste es el que sigue para acercarse a Europa.

BUSCAN REEMPLAZO… PERO LUCE IMPOSIBLE

Vaya escalofrío que provocó la lesión de mi querido Santi Naveda, un chavo con talento suficiente para ser titular de las Águilas a pesar de tener sólo 20 años. Ya sabemos que Solari lo comprobó al inicio del torneo anterior, pero que después llegaron monstruos como Aquino para ser titulares. Pero de que el chavo iba a ser opción para el trajín que junta Liga MX y la Conca, eso seguro.

Ahora, aunque me contaron que la operación fue un éxito, y que contrario a lo que sucedió con Chucho López, con una lesión muy similar, sobre todo en la mecánica de cómo se dobla, la gran diferencia es que Naveda no sufrió fractura, lo que augura que la recuperación será incluso antes que la de su compañero.

Pero la directiva que encabeza Baños cree que les va a hacer falta Santi, así que desde el domingo ya se pusieron a buscar por cielo, mar y tierra un reemplazo para Naveda, es decir, otro mexicano que cumpla su función en media cancha. Lo bueno es que el reglamento les permite traer a un ‘comodín’ hasta el siguiente mes, es decir, a un futbolista que no haya jugado en Liga MX. Lo malo es que de las buenas opciones todos ya pisaron cancha, y eso los imposibilita para ser cambiados al Ame. Así que por como veo las cosas, se van a quedar con ganas de contratar a un reemplazo, porque está en chino.

LO VENTILAN …UN AÑO DESPUÉS

Me sigo con tema del Ave de las Tempestades y con el ruido que desató una chica al revelar una plática con Henry Martín en Instagram, en la que asegura que el delantero del América le fue infiel a su mujer al escribirse con ella.

Sofía Silva subió recién un video en la red social junto a capturas de la plática que tuvo con el goleador y aseguró que lo hizo por su esencia feminista, para ayudar a la esposa de Martín, y apenas ayer se hizo tendencia en Twitter, a pesar de que la conversación fue en octubre del año pasado. Yo lo único que pregunto acá es, ¿por qué subirlo justo cuando Henry ganó la medalla de Bronce y no en su momento? Me parece extraño y ahí la dejo botando.

