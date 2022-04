Chivas y Vega, lejos de llegar a un acuerdo de renovación

NI CERCA DEL ARREGLO

Hablando de técnicos, ya ayer mi Richie Peláez confirmó lo que te puse en la columna: Marcelito Michel Leaño no se mueve del banquillo rojiblanco, así que todos los nombres que suenan como reemplazo son puro humo del denso. Es una realidad.

Lo que no me cuadra de lo que ayer dijo es el caso de Alexis Vega, que es cierto que tienen cerca de nueve meses de negociaciones para la renovación, pero no están ni cerca de un arreglo aún. Es más, mi oreja rojiblanca me contó que el representante Alex López ya mejor pidió hablar directamente con Amaury Vergara, porque con sus esbirros nomás no se entiende. Habrá que ver si el dueño del Rebaño acepta negociar con el promotor, pues no lo acostumbra, pero tratándose de Vega podría doblar las manos.

SE VAN A QATAR

Vaya desconcierto que en la lucha por el pase al Mundial, el Azteca luciera tan pobre entrada, entre la poca respuesta de la afición y el famoso embudo que aún significa el Fan ID. Con la victoria ante El Salvador al fin se callaron los reclamos y gritos incómodos, como el “Fuera Tata”.

La realidad es que, como ya te adelanté, nunca hubo Plan B en la FMF para pensar en un relevo de timonel, pues los directivos y jugadores están a muerte con el argentino, así que ya ni le muevan. Penoso episodio para los promotores de técnicos con micrófono.

Aunque a Martino le confirman mañana cómo va del ojo para poder viajar, ya está lista una comitiva de Doña Fede, con integrantes del cuerpo técnico, para ver las instalaciones donde se quedará la Selección y hacer la inspección de las sedes que les tocará después del sorteo de mañana.

DECIDE QUEDARSE

El timonel que no pasa un buen momento es el Tano Ortiz, al que le mando un sincero pésame por el sensible fallecimiento de su señora madre. Como puede, Fernando trata de sacudirse el amargo momento y decidió como gran profesional no viajar a Argentina para dar el último adiós, sino mantenerse al mando del América para enfrentar este sábado contra Necaxa. El apoyo del grupo fue total y para el partido en Aguascalientes me dicen que le tienen una sorpresa. Si al largo viaje al Cono Sur le sumamos las restricciones que aún existen, el Tano se iba a perder más de una semana con las Águilas, así que decidió no irse. Vaya contraste con lo que hace el Piojo Herrera, quien por ir a la CDMX a un show de televisión se perdió el entrenamiento de los Tigres. Se notan las prioridades.

SE QUITAN CARGA

Volvió a sorprender Pumas al dar de baja en pleno torneo a uno de sus extranjeros, como lo hizo con el panameño Gabriel Torres el torneo anterior. Esta vez fue el argentino Battocchio, el mismo que habían anunciado con bombo y platillos como refuerzo europeo para llenar el hueco de Vigón, pero que pasó de noche y entre lesiones.

El comunicado alude a ‘cuestiones personales’, pero la explicación es más sencilla, pues igual que con Torres, le ofrecieron terminar el contrato para que quedara libre de una vez, ya que contaba como un cero a la izquierda, Battocchio aceptó y así se rompió una taza.

POR SUS EUROPEOS

Los que no dejan de chambear de cara al próximo torneo son mis compas de Bravos, que ya están buscando refuerzos internacionales y de buena categoría. Pues me contaron que los fronterizos están ya en negociaciones para traer a un compañero de Guardado y Dieguito Lainez, un jugador que ha contado para Pellegrini esta temporada y que también es buscado por el futbol de Turquía: ni más ni menos que Christian Tello, aquél extremo zurdo que fue vinculado con América en años anteriores, surgido del Barcelona y que no tiene claro su futuro con el Betis.

Ciudad Juárez está haciendo la lucha por traer a su europeo. Y también están buscando a otro jugador del Viejo Continente, repatriar a un español que recién tuvo momentos interesantes con el Cruz Azul: Édgar Méndez, que ahora juega con el Alavés. Así que en la frontera están abriendo la cartera, veamos si les alcanza.

