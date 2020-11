Chivas, con tiempo límite para mandar permiso a Liga MX

ENCIENDE POLÉMICA ABRIR LA LIGUILLA

Vaya sorpresa que nos dieron al anunciar que en Guadalajara se podrá jugar la Liguilla con afición en la tribuna. Nadie lo veía venir, no para el Clásico y menos en Jalisco, donde el gobierno ya le había advertido al Rebaño que no se abriría la grada. Pero accedieron para el ‘partido piloto’ con seis mil pelados en el Akron. En el balance final me parece una medida adecuada, pues si lo hacen con el protocolo ya establecido, es un paso más para entrar a la nueva normalidad que nos ha dejado la pandemia mundial.

Ahora, te adelanto que también en Puebla están a punto de avisar que abrirán en Fiesta Grande para enfrentar a León, también se espera que sea al 15 por ciento y sólo falta que el gobierno del estado les termine de dar luz verde.

Pero pongo un tema en la mesa que no se debe pasar: deben enviar la carta correspondiente con el permiso de las autoridades estatales a más tardar este martes para que la Liga MX los deje llevar afición a su estadio. Hasta este lunes que toqué base en las oficinas de Toluca ningún equipo había mandado los documentos. Así que veamos hoy.

ARDE EL CLÁSICO DE PANTALÓN LARGO

El Clásico no arranca y ya está que arde. Saber que en Guadalajara iban a tener afición para enfrentar los Cuartos de Final fue una noticia bomba para el América, pues por la mañana en la junta con los equipos clasificados para definir días y horarios de los enfrentamientos, en ningún momento la directiva del Rebaño sacó a colación la intención del acceso a su afición para el gran duelo que paraliza al país.

No es secreto que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es ferviente aficionado de Chivas, y me aseguran mis orejas que entre él y la directiva que encabeza Amaury Vergara planearon por debajo del agua abrir las puertas de su estadio desde el domingo mismo que Rayados hizo el ridículo ante Puebla y se gestó el Clásico en Liguilla.

Después, las Águilas intentaron hacer lo mismo, tocaron base con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien tajantemente les respondió con un no, que ni pensaran que había posibilidad alguna de abrir el Azteca para la Vuelta del sábado, pues el semáforo epidemiológico está en color naranja con tonos escarlatas, granas y carmesí, es decir, a nada del rojo. La doctora les recordó como ejemplo que hoy mismo cerraron las puertas de la Basilica de Guadalupe ubicada al norte de la CDMX.

Así que ya de entrada, el Chiverío ya sacó ventaja como sea que lo quieras ver, legal o no, pero los de pantalón largo rojiblanco ya lo hicieron.

PIDEN CALMA AL POETA

Ya en lo deportivo, te cuento que en el Nido, mi buen Nico Benedetti ha mostrado mejoría en su rehabilitación de meniscos de la rodilla derecha, pero su incursión en la Liguilla aún no está asegurada, sobre todo porque es un jugador propenso a las lesiones.

El cuerpo técnico ya le mandó un claro mensaje: si no está listo al 100 por ciento no lo arriesgarán, es decir, que no ven la necesidad de forzarlo ante Chivas, pues prefieren tenerlo en plenitud para las fases de adelante. Las lesiones han sido un némesis para el Poeta, pero ya entrena cada vez mejor y me cuentan que su ferviente deseo es reaparecer en la recta final del Guard1anes. Esperemos que no sea contraproducente. Como dicen: despacio que voy de prisa.

SEMANA MOVIDA EN EL PEDREGAL

Si eres auriazul, mejor lee sólo el siguiente Franco, pero los dos posteriores sáltatelos, porque creo que no te va a caer bien lo que voy a explicar a continuación. Dentro de todo lo bueno que le ha sucedido a Universidad este semestre, con su gran torneo y el hecho de apostar por un técnico que les regresó el corazón y la esencia, ya empiezan a visualizarse las primeras bajas para el certamen que inicia el siguiente año.

De entrada te cuento las cosas que se hablaron en la Asamblea del Club de la semana anterior, en donde los socios votaron para ratificar a Polo Silva como presidente de la junta auriazul con amplia mayoría, aunque debo decirte que hubo dos votos que no fueron a favor; ya preguntando, me contaron que sorprendió en especial el de una socia cuya familia es muy cercana a rectores anteriores y se pensaba que apoyaría la decisión del Rector, porque ya sabes que en realidad poner al mandamás de Pumas sigue siendo responsabilidad principal de Rectoría.

En otros temas de la Asamblea, me contaron que uno de los temas más recurrentes entre algunos socios fue la petición a la directiva de que se mantenga a la mayoría del plantel para el siguiente torneo, por lo que se supone que no harían muchos movimientos. Pero pasemos al siguiente Franco.

SE VA FIGURA DEL PEDREGAL

Ya te había adelantado algo la semana pasada, pero estos días, conforme avanzó la Liguilla me lo ratificaron, así que no le doy vueltas: Carlos González ya tiene las maletas hechas para emigrar, se va para el Norte, con los Ti-gue-res. Así como lo lees, ya hay arreglo y se hará oficial hasta que termine la Fiesta Grande. Al final, le llegaron al precio a los Pumas, que aunque tienen un maravilloso presente deportivo, en finanzas no andan tan bien y esa lanita les caerá como bajada del cielo.

Llevar al goleador paraguayo fue deseo expreso del Tuca Ferretti, que tras las salidas de Valencia y ahora de Edu Vargas, necesitaba a otro acompañante o relevo de Gignac. No sé para qué, pero lo pidió el entrenador. Y en Cantera, a Carlitos ya no lo ven indispensable, pues creen que con Dinenno podrán sobrevivir en los siguientes torneos. Ahora que si llega otro postor a comprar al argentino, no duden que también le pueden poner precio que convenga. Pero no es el caso, no me adelanto. Por lo pronto, despídanse de González, que seguirá rugiendo, pero ahora en San Nicolás de los Garza.

EL QUE HACE LA OPERACIÓN

Y también te había adelantado que era Espinosa de los Monteros, aquél representante con el que hizo todas las operaciones auriazules en el pasado Ares de Parga, el que está por cerrar esta transferencia. Varios me han preguntado: Si no es el promotor de González, ¿porqué aseguras que lo está negociando? Pues porque justamente cuando estaba mi examigo como presidente de Universidad le entregó el poder sobre los futbolistas que llegaron, y ahora que su amigo Sancho le pidió llevarse a Carlitos, pues volvió a meter cuchara. Aunque no sea su agente de cabecera.

Acá también vale otra aclaración del tema: Muchos creen que el acierto de llevar a Carlos a Cantera fue de Ares de Parga, pero te puedo sacar del error. Resulta que quién vio a Charly en Necaxa y lo pidió para que reforzara a Pumas fue mi querido Leandro Augusto, incluso tuvo que convencer al expresidente universitario de que se lo llevara, pues Rodrigo no quería y no quería, me cuentan que llegó a decir que González tenía “un perfil bajo” para jugar en el Pedregal. Por fortuna se impuso el instinto del excampeón auriazul y Carlitos rugió, aunque claro que su medallita se la colgó mi examigo.

NO VEN A TALA EN LIGUILLA

Para cerrar con Pumas, ya sólo te cuento que el próximo jueves contra Pachuca no estará el mejor hombre del Club Universidad, mi Tala de oro, y me cuentan desde dentro del conjunto felino que no confían en que pueda volver dentro de la Liguilla. Así que el guardameta suplente, Julito González, ya recibió el mensaje de que puede ser el arquero de toda la Fiesta Grande y esperan que aproveche toda la oportunidad. La recuperación de Alfredo va por buen camino, pero no son optimistas de que pueda estar en estas finales.

LLEVAN AL NIÑO POR MERO REQUISITO

La semana pasada escuchamos de un caso en la Liga de Expansión, de un chavo de apenas 13 años de edad que salió a la banca con Mineros. ¡Sólo 13 años de edad! Una irresponsabilidad tener la intención de debutar a una criatura ante los jugadores que están en la división, que es cierto que tiene un promedio más bajo de años, pero aún así, contra uno de 21 o 22 hay mucha diferencia en lo físico y lo mental. Así que me puse a investigar qué había sucedido ahí.

Resulta que llevar a Yaro Martínez Moctezuma fue producto de las relaciones públicas del equipo de Zacatecas, pues es hijo de un empresario de buena lana en el estado, y nunca lo pensaron para que se metiera al campo. Es más, ni siquiera entrena con el equipo de Expansión MX, sino que necesitaban a alguien para llenar la banca, y como este muchacho fue el único que pudo pagar la prueba de PCR para cumplir con el requisito y ya había estado inscrito en oteas categorías, pues decidieron llevarlo. Así las cosas que suceden en nuestro futbol.

