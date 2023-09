Vamos dándole claridad a la violencia de Monterrey y la labor del Fan ID. Te puedo contar que después de que me quejé por acá de la falta de acción del club regio con sus seguidores más salvajes, me contaron que aquel que ventilé en esta columna ya está identificado, es abonado del club y miembro de la barra como se dijo. Y no es el único; esta info ya la tiene la Fiscalía del Estado y la Liga MX.

Ahora, lo que hará Rayados es vetarlo de su estadio y gracias al Fan ID se podrá también del resto de inmuebles. El proceso es: una vez identificado el violento, se boletina a la FMF, que transmite los datos a Incode (dueño de la base de datos) y activa el bloqueo en el código para cuando este individuo quiera volver a entrar, se lo impidan. Si se la llegan a aplicar realmente, estoy seguro de que al tipo le va a doler más no volver al estadio que los días que pueda pasar en el bote. Veamos si realmente la aplican, estaremos atentos.

FALLA EL REPRESENTANTE

Ahora, el caso de Gera Espinoza, que se quedó como el perro de las dos tortas, sin Tri Sub 23 ni Puebla. Al final hay muchos responsables, pero para mí es uno principal: su representante, que es la agencia Promofut de Lalo Hernández. Voy por partes. Desde la semana pasada, Espinoza era opción del Puebla, el sábado tomó fuerza y el domingo, después que se cayó la opción de Fentanes, recibieron respuesta de Gerardo, que estaba entusiasmado y aceptaba la chance de dirigir a La Franja. Antes, tocaron base con Doña Fede, donde pusieron el grito en el cielo, pues acababa de ser parte de la presentación del plan 2026 del Tri, como estratega de la Juvenil. Pero al final entendían que era crecimiento y que quería irse, así que fue la propia 'Bomba' Rodríguez quien dio el visto bueno para su marcha.

El plan era que viajara el lunes a firmar y ser presentado; sin embargo, mi compa Medrano destapó el tema del reglamento y se volvió viral; La Franja entendió que no podía hacer una simulación o forzar a darle la vuelta 'a la mexicana' y decidió darle las gracias. En Doña Fede ya estaba el enojo y no lo aceptaron de regreso. El oso ya estaba hecho. Para mí son responsables los cuatro por desconocer el reglamento: La Fede por dar luz verde, Puebla por buscarlo, Gerardo por no preguntar y, en especial, Promofut, que le presta los servicios legales al técnico, que le dan asesoría en los contratos y debería prever los reglamentos para sus representados. Y ahora Espinoza no tiene sueldo, ¿quién lo va a mantener?

¿CUÁNDO SÍ Y CUÁNDO NO?

Es más, me enteré de que el Puebla pudo hacerse de la vista gorda hace unos meses con un caso en la Femenil: contrataron a un técnico que les mintió, pues resultaba que debía una materia, no se había graduado como entrenador y no podía dirigir, así que le dieron las gracias en lugar de hacerse de la vista gorda. Como sí pasó con Tigres: ya te ventilé el caso de Francisco Rotllán, quien estuvo registrado en FMF como auxiliar de Puente Jr. en Pumas de la J1 a la 12, pero cuando los cepillaron de CU y le surgió la oportunidad de ir al club de San Nico con Siboldi, ni lo dudó, integró a su cuerpo técnico y cuando fueron campeones, hasta se subió a recibir medalla. Violaron el reglamento. Es decir, a Tigres le valió sombrilla el reglamento y Doña Fede se lo permitió sin castigo, pero a Espinoza, lo dejaron sin chamba por seguir las reglas. Qué poca.

SE SIENTEN DEFRAUDADOS

Donde están que echan rayos es en Aguas, y no de felicidad, sino de la crisis en la que está sumido Necaxa en su pleno centenario. Ya hay un principal responsable para los dueños, y no es el recién cepillado técnico Dudamel, sino quien montó el proyecto: el hijo del comunicador Pepe Hanan, chavo que pasó de ser representante a directivo en Celaya (cuyos dueños son promotores) y creyeron que podía con el paquete en Liga MX, pero hoy se han decepcionado. Me cuentan que los Tinajero creen que les vieron la cara al contratar a Pepito, el mismo que escenificó el pleitazo a golpes hace unos meses ya con la playera de Necaxa, pues no es lo que les vendieron. Es más, para la elección de Fentanes fue Santi hijo quien metió la mano, pues están relegando a Hanan para que no hunda más a los Rayos. Me aseguran que el director deportivo que recién llegó, termina el torneo y le dan las gracias. Veamos.

AHORA SÍ AGUANTÓ

Por cierto, nomás por no dejarlo pasar después del oso del Atlas y su estadio: en La Corregidora le dieron duro a la cancha el viernes pasado, esta vez fue el concierto del Potrillo, pero ayer que jugaron no se veía tan fregada. Y aún faltan conciertazos con el de mi Luismi.

GOLEADA Y SIN SALARIO

Para los que siguen pensando que ya se debe abrir de par en par la Expansión Em Ex, más de la mitad de clubes tienen graves, graves problemas, son pocos los que están listos para subir. Hoy te cuento de Alebrijes, uno de los peores casos. El club de Oaxaca acaba de perder 7-0 contra uno de los coleros del campeonato, los Correcaminos de Tamaulipas, y pues de pura casualidad, resulta que al plantel de los Alebrijes les deben sueldos y la directiva nomás no da la cara. ¿Adeudos de salario y goleada? Qué raro, ¿no? Eso sí, como no está en controversias, Doña Fede no van a decir nada.

