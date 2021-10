Auxiliares de Jimmy Lozano, desesperados por no tener chamba

¿QUIÉN DIJO FRÍO?

El Tri regresa a la próxima semana y el Tata suelta hoy la lista para concentrar el domingo, de cara a los partidos contra Canadá, Honduras y El Salvador.

Me cuentan que Martino anda de lo más tranquilo, sin que la presión por convocar a los que tanto pide gente y algunos periodistas/promotores, pues no sólo sigue firme en no llamar al Chicharito, sino que el Titán Salcedo sigue más borrado que pizarrón de primaria rural.

LA ESPERA QUE DESESPERA

Los que andan desesperados son los ex auxiliares del Jimmy Lozano, pues no encuentran chamba a pesar de venir de conquistar la medalla olímpica. Ni Miguel Fuentes, Ryota o Arredondo, el sobrino del Piojo.

¿Te acuerdas que te conté que en Tigres no quería tantos familiares de Herrera, como sí los aceptó América? Pues Arredondo presumió por cielo, mar y tierra que después de los Olímpicos ya tenía chamba segura en el club de Cemex, pero pues ‘nanay’. Hay que recordarle que del plato a la boca se cae la sopa.

Y para el Jimmy, la bronca no es su talento para posicionarse como opción de algún banquillo profesional, sino que a su representante, Enrique Nieto, ya se le juntó la chamba y no le dedica el tiempo necesario para colorcarlo, pues sigue sin encontrarle lugar a varios de sus representados, como Diego Alonso, quien también ya lleva rato desesperado por una oportunidad.

LES VALE LA TURBULENCIA DEL ARBITRAJE

No cabe duda que el arbitraje mexicano va de mal en peor, con Brizio descansando en Cuernavaca y dejando la chamba de la instrucción al chileno Osses, que trae muchas ideas sudamericanas y no logra implantar un criterio parejo.

Basta escuchar las charlas del andino con los silbantes para entender por qué dejan pasar tantas jugadas que deberían revisarse en el VAR o marcarse de forma adecuada. “El árbitro moderno debe ser flexible”, les dice a los jueces, “hay que surfear la ola… En el partido necesito que el avión despegue, y si hay turbulencia, caen las máscaras de gases, que el avión aterrice como sea”.

Ya te adelantó mi compadre La Sombra Rodríguez que a Brizio le tienen preparado un análisis a profundidad de su trabajo para fin de año, y que podría traer consecuencias fuertes si sale reprobado. El problema es que si el jefe de la Comisión es el mismo que hace el examen y el que califica, pues está cañón que lo muevan, ¿no?

LAVADO QUE MANCHA A TOLUCA

Seguramente viste el relajo que se desató en Argentina por la investigación de lavado de dinero y otras linduras en la AFA, a al menos ocho de sus clubes, y que están relacionados con traspasos a equipos de la Liga MX. Pues el nombre de promotor es el eje de la investigación por su protagonismo por meter mano: don Uriel Pérez, quien le dio vuelo a la hilacha con harto gusto y libertad en Toluca para hacer los fichajes de Triverio, Maidana, Gigliotti y Mancuello, además de los recientes de Samudio y Vanegas, que ya te platique que mueve los hilos desde lo oscurito.

Pues en la capital mundial del chorizo ya están sudando la gota gorda para ver cómo salen del lodazal sin manchas. ¿Te acuerdas que hasta salieron a darse baños de pureza en público luego de una columna que publiqué sobre su relación con el promotor hace poco? Pues quiero ver cómo se desligan de don Uriel Pérez, a quien tenían registrado como directivo en Drafts anteriores y sigue con las manos metidas en el club de don Valentín Díez. Pronto, pronto.

VALIENTE ASOCIACIÓN DE DOS VAROS

Una de las mejores noticias de las últimas semanas es la recuperación de Diego Gama, quien regresó a las canchas después que le detectaran cáncer por un balonazo en los testículos en abril pasado.

Después del golpe en ‘las joyas de la corona’ y de saber la enfermedad que enfrentaba, Coyotes de Tlaxcala lo cortó y no recibió ayuda ni de la brillantísima Asociación Mexicana de Futbolistas que tanto se llena la boca echándose flores. Nada de nada. Les valió un pepino. Valiente organismo de patea balones, que sólo piensa en los que ahí trabajan y que no resuelve un carajo; pero eso sí, cuando hay que salir en la foto ahí están en primera fila.

Pues gracias al empuje propio, a su carácter y a que sigue vivo el sueño de ser profesional, Diego ya volvió, ahora con Cafetaleros en la Premier, tras ausentarse para hacer rehabilitación, con las secuelas de las quimioterapias: “Me pregunta si me da pena que me vean así, ¿pena por seguir haciendo lo que más amo? ¿Pena por haber vencido el cancer? ¿Pena por qué? Soy feliz, estoy vivo, hago lo que me gusta, juego futbol, mi familia está sana. ¡Lo que menos tengo en esta vida es pena!”.

Venga, Diego, eres un chingonazo por encarar así la vida, te estaremos echando porras. Eres un ejemplo.

