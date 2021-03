América sí cedería a Ochoa para los Juegos Olímpicos

EL DILEMA DE LOS REFUERZOS

Ya con boleto a Tokio en mano, Jimmy Lozano tendrá mucha chamba para definir a los tres refuerzos que llevará al torneo olímpico. Y vaya contraste que hay con selecciones ya calificadas; pasemos de Francia, Brasil, España, Argentina o Alemania, que tienen refuerzos para aventar al aire, centremos en equipos de mucho menor jerarquía como Egipto; este lunes su DT anunció que sólo llevará a un mayor, que con eso les basta, y claro que le creemos cuando le pone nombre: Mohamed Salah. ¿Y México? Hoy es complicadísimo.

Lo único que voy a confirmar sobre lo que ya te escribí la semana pasada es que la recomendación que le hizo la FMF al timonel de la Sub 23 es que piensen en liderazgo y química con la tribuna, es decir, en mayores que aporten experiencia y que puedan agradar a la afición. Así que yo me quedo con el que te adelante ya: Memo Ochoa. Al tiempo.

…Y AMÉRICA SÍ LO CEDERÍA

Por cierto que del lado de Ochoa, es el primero en querer ir a los Olímpicos, y me cuentan que en América sí están pensando en darle el permiso, ya que el arquero está dispuesto y tres jornadas valen para buscar una medalla en Tokio.

Memo estaría casi toda la pretemporada del Apertura 2021 ausente, pero está gustoso por cumplir el reto olímpico; ya suma dos Mundiales como titular, Tokio es un sueño.

TOREARON A DOÑA FIFA POR EL GRITO

Para cerrar con el tema olímpico, el grito prohibido por FIFA ya no apareció en las tribunas de Guadalajara, el lugar donde nació en el futbol mexicano, así que bien porque la afición entendió.

El detalle del ‘comunicado’ que mandó FIFA tras los gritos que se escucharon en los primeros partidos del Tri Sub 23 causó desconcierto, incluso entre algunos colegas. Pero en realidad está fácil.

FIFA mandó la carta 16 a Doña Fede preguntándole por el tema del ‘Eh, put#%&!’, y de nuevo, desde las oficinas de Toluca supieron torear el tema: “Aunque es parte de la cultura festiva del mexicano, ya lo estamos atacando con una campaña de conciencia”. Y de nuevo, por decimosexta ocasión, no se hizo efectiva la multa.

Algunos abusados aseguraban que se podían perder los puntos o la calificación a los Olímpicos, pero se equivocaron: en caso de que se hubiera reincidido en el grito en la Perla Tapatía, el siguiente castigo era jugar sin afición la Final, pero nunca peligró el boleto.

Ahora, esto no quiere decir que debamos seguir jugando con fuego, porque nos vamos a quemar el día que Doña Fede se duerma y que Doña FIFA se canse de la letanía de que es parte del folklor mexicano.

TARDA PARA LA APERTURA EN LA CAPITAL

Sigamos con la clase de cómo publicar certezas. Ayer se regó como pólvora ooooootra vez el rumor de que en la Ciudad de México ya van a abrir los estadios… pero nada qué ver.

Volvieron a asegurar que ahora sería en el América-Cruz Azul el retorno a las tribunas del Azteca y en el Olímpico para el Pumas-Pachuca, es decir a mediados de abril.

Todo se desata porque es una realidad que en el Coloso de Santa Úrsula, especialmente, tienen juntas frecuentes para organizar a los equipos en caso de que llegue luz verde del gobierno de la CDMX para abrir, pero eso está muy lejos aún. Son reuniones de previsión, no quiere decir que ya va a suceder. Y otro dato matón: en CU van a regresar hasta semáforo verde, no antes.

De entrada, se necesita un poquito de criterio para visualizar que después de esta Semana Santa volverá un pico de contagios en la capital; seguro viste cómo estaba el aeropuerto y las centrales de autobuses, y cómo se pusieron nuestras playas. Yo pongo la apuesta de que incluso vamos a cambiar de color, pero a rojo. Ojalá que me equivoque, pero con esas condiciones no van a abrir el Azteca y el Universitario hasta el final del torneo regular. Si es que abren.

EL NUEVO NOMBRE DEL ESTADIO AZTECA

Y ya de un avestruz me sigo con lo del Coloso de Santa Úrsula. Mis compas de RÉCORD publicaron ya el plan de mejorar al Azteca de cara al Mundial de 2026, de crecerlo con algunas construcciones, pero acá debo corregir dos datos esenciales.

El primero tiene que ver con el tiempo del inicio de la edificación que no será en tres meses como lo pusieron, por una sencilla razón: aún no deciden qué proyecto es el ganador de la obra, así que no veremos pronto los camiones de concreto.

El otro justamente tiene que ver con qué se va a edificar, pues me cuenta mi oreja de Televisa, la empresa dueña del templo pambolero de nuestro país, que aún siguen analizando la mejor propuesta, la que tiene hotel como principal recinto o la de un centro comercial, y que incluso hay otras.

Ahora, lo que es un hecho que destapan mis compas de este diario tuyo y mío, es que sí aceleraron la búsqueda del nombre comercial para el Estadio Azteca, para que ayude justamente a pagar lo que se va a construir. ¿Ideas?

GIBER SE LAVA LAS MANOS

Para cerrar de temas del Nido, el preparador físico Giber Becerra salió con más críticas que alabanzas del América y no perdió oportunidad para defenderse a través de redes sociales. Para el exemplumado, el que haya habido tantos lesionados en las Águilas en su momento tuvo que ver con la paciencia y que los mismos futbolistas no hayan tenido el mismo cuidado en sus casas. No cabe duda que todos reparten y los más desobligados levantan la mano.

OTRA PALOMITA AL PACHUCA

Dentro de todo lo que le falta al futbol femenil en nuestro país, quienes siguen a la vanguardia para mejorar la categoría son los Tuzos del Pachuca, que se acaban de aventar otro 10 para su equipo, pues contrataron a una visionaria para ayudarlos en la Bella Airosa: Evelina Cabrera, quien llega a dar coaching.

Su vida ha dado tantos giros que se podría hacer una película: pasó de dormir en una plaza y buscar comida en la basura a convertirse en referente en su país, donde fundó la Asociación Femenina de Futbol Argentino (AFFAR), armó el primer equipo de jugadoras ciegas de Buenos Aires y habló en la ONU en Nueva York sobre su trabajo para empoderar a las mujeres y darles herramientas para tener una vida mejor. Desde hace unos días ya vive en México para asesorar al equipo femenil del Pachuca. Esperemos que tenga tremendos resultados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA MARTINO CONSIDERA ILÓGICO CONVOCAR A CARLOS VELA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS.