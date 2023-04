América esperará a la Liguilla para renovar al Tano

PRIMERO EL TÍTULO

El americanismo ya se prendió como no sucedía ni con los soberbios lideratos de Solari. Algo cambió con esta versión ultra ofensiva y espectacular que ajustó el Tano, y sin ser punteros. ¿Viste cuántos entraron al Azteca contra Rayados? ¡49,974! Récord absoluto del torneo, por encima de los regios en casa. Y eso que fue fin de vacaciones. Ahora espérate al sábado contra Cruz Azul en Santa Úrsula, y al siguiente repiten en el templo del futbol ante los Pumas de Mohamed.

Pues te cuento que al reencender a altas temperaturas la expectativa y conexión con la tribuna americanista, la directiva de las Águilas está más que contenta. Pero aún no echan campanas al vuelo: como gran objetivo se mantiene el título y por ello decidieron aún no sentarse a renovar con el Tano Ortiz.

El contrato del técnico de las Águilas termina en junio y quieren ver cómo se comporta el equipo en la fase final antes de las propuestas. Desde hace cinco años América no es Campeón, algo que pesa en Coapa; a la directiva encabezada por Baños le urge 'La 14'. Por eso, si no la consigue Ortiz, ni su sensacional estilo ni sus números le garantizan la permanencia.

Vaya suerte de Zendejas, una jugada fortuita con Gallardo le tronó la nariz y terminó sangrando escandalosamente. Pues me contaron que junto al cuerpo técnico y médico del América, el futbolista gringo decidió operarse después del torneo.

A la ‘fractura multifragmentada’ la estabilizaron para poder terminar el Clausura y le están buscando la máscara más adecuada para que no le moleste a la hora de jugar. Lo que es un hecho es que tras la cirugía, Alex se perderá la Nations League con EU y chance hasta la Copa Oro, pero también llegaría forzado. Veamos.

De esas cosas que no se cuentan mucho, pero vale la pena sacar a la luz es lo que pasó en el Akron este fin de semana: pues mientras Chivas batallaba con Necaxa, un aficionado sufrió un ataque al corazón. Protección Civil logró identificar y atender de inmediato, lograron estabilizarlo con los desfibriladores recién adquiridos por el Rebaño, que hace un par de meses justo hizo la inversión para la seguridad de los seguidores. El señor fue trasladado al hospital, después de salvarle la vida. Ejemplar.

Entre todo lo que El Turco está cambiando del desastre que dejó Rafita en Pumas, lo primero fue aquello que le pidió uno de los supuestos líderes, Nico Freire, y remarco ‘supuesto’ porque aunque su experiencia lo tendría que poner como cabeza, ya sabemos que el argentino no comulga con los jóvenes de Fuerzas Básicas; lo primero que pidió a Puente para darle apoyo fue que corriera a varios, historia que te conté desde inicios de año.

Entre los que cepilló el Junior estaban Caicedo y Carlitos Gutiérrez; al primero lo salvó Mejía Barón, pero Rafa se encargó de borrarlo aún en el plantel estelar, junto a Ruvalcaba. Con menos de una semana en Cantera, Mohamed detectó el desperdicio que había cometido Puente Jr. con el talento juvenil y estos tres ya fueron clave en su primer partido en CU. El Turco lo dijo bien claro: “Hoy no estamos para respetar jerarquías”.

Sobre técnicos, una de las primeras grandes decisiones de Andrés Fassi como ‘asesor deportivo’ principal de Bravos, porque aunque le habla a la oreja a Alejandra de la Vega, aún no tiene cargo oficial, es elegir al reemplazo de Cristante.

Me contaron que aunque el expachuco sueña con convencer a Diego Alonso a que tome a este equipo de Expansión que juega en Liga Meme X gracias a su amplia cartera, el que está más cercano es Mauro Camoranesi, con quien están en plena negociación. Veamos.

Para seguir en el Norte, el regioperiodismo aseguraba que a mis Ti-gue-res llegaba un técnico internacional, bomba millonaria del mejor nivel europeo. Primero pusieron a Nuno Espíritu Santo, que ganando petrodólares en Arabia “se muere por dirigir a Tigres”. Pasaron por Luis Enrique, el mismo del Barcelona y España, y por Sampaoli. Y después vendieron que el Muñeco Gallardo dio el sí por 13 melones de los gringos al año, una cantidad que nadie ha ganado (ni ganará pronto) en nuestro pambol. Luego al Predicador Osorio. Es más, levantaron la polémica de que Mohamed volvía con los de San Nico. Pero los Ti-gue-res contrataron a Siboldi sin que ningún regioperiodista se las oliera. Vaya ridículo.

Vuelven a la idea del Tuca: “Ganar como sea”, lanzó Dante en su rueda de prensa. Tan fácil que era mantener a Cocca y devolverlo al Tri después de calificar y luchar el título. Aunque dijeron “nada por encima de Tigres”, sólo hubo una cosa que los rebasa: su ego, muy encima.

Y de salida te cuento que este viernes es el límite para poder meter la solicitud en Expansión Em Ex a fin de solicitar certificación para ascender. La regla hasta hoy establece que deben ser al menos cuatro clubes para abrir y después que se lo ganen en la cancha. Sólo existe uno, Leones Negros, que debe refrendarlo con un plan de negocios.

Me cuentan Doña Fede ya ve al Atlante como el siguiente a certificarse, pero de ahí para afuera luce complejo que se junten los otros dos, pues la gran mayoría tiene un relajo interno. Por ejemplo, Morelia, resulta que al Mirrey de Michoacán desde las oficinas de Toluca ya le hablaron claro y directo: No se puede certificar en al menos dos años. Obvio Higuera no quiere que se sepa, pues sigue vendiendo humo por tierras de los Canarios. Ya te aviso cómo va el quorum, pero se ve en chino.

