Amaury medita incluir en 'sacudida chiva' a Peláez

SACUDIDA

Ah, qué Chivas locas que nomás no dan una, ni con la ayuda del señor Tribilín Santander, su árbitro de cabecera. Es una pena que uno de los dos más grandes de este país arrastre la cobija con tal displicencia y valemadrismo.

Me contaron que Amaury Vergara pegó un coraje monumental después de ver cómo se les fue una nueva Liguilla en Puebla, y para muestra, el plan de trabajo que tenía esta semana con las empresas de la familia lo alteró para centrarse en el futuro inmediato del Guadalajara.

El dueño del Rebaño está analizando con los miembros del Comité de Futbol no sólo la continuidad de Cadena, sino de todo lo involucrado con el equipo varonil, es decir, Richie Peláez está también sentado en el banquillo de los acusados. La sentencia no es sencilla, hay muchas variantes en juego, pero por lo que me dijeron de Amaury, los cambios en el Chiverío no serán superficiales.

ALEJA A LOS ABUSIVOS

Por supuesto que ya empezaron a sonar los candidatos para Chivas, pero ya te explico que el dueño no tiene resolución, así que es puro humo. Eso sí, para los que aseguran que Lillini ya hasta tiene el vuelo para Guadalajara, explico: aunque le guste a la directiva no existe negociación.

Ya te había dicho que Andrés no tiene representante y que varios promotores se apuntaron a ofrecerlo por todos lados, incluso me dijeron que el timonel ya le paró el carro a un par, que estaban abusando a su nombre pidiendo sueldos exorbitantes. Así que para cualquier dirigente que lo busque, la mejor forma será con trato directo. No caigan en trampas.

Por ejemplo, ya espantaron al Necaxa, para los que venden humo en Aguas. ¿Sabes quién es el bueno en los Rayos? Un excampeón del Mundo que ya dirigió en México y que tiene a uno de sus chalanes en inteligencia deportiva en Necaxa. El jueves te digo quién. Faltan detalles.

EL AUXILIAR INCÓMODO

En Necaxa no se cansaron del Jimmy como timonel, sino de su preparador físico. Resulta que la directiva de los Rayos no estaba inconforme con Lozano, pues que tenían previsto que cumpliera con el medio año más que le quedaba de contrato, sino que ya estaban hasta el gorro del protagonismo de uno de los auxiliares del timonel: el español Aníbal González, a quien se le subieron los humos después de acompañar al entrenador en los Olímpicos donde consiguieron medalla.

La alta plana estaba preocupada por la pobre pretemporada que detectaron en el equipo, y luego en el torneo se cumplió en lo físico en la primera mitad, pero se desplomaron drásticamente hacia el final. No hubo autocrítica y menos aceptaron los comentarios. La directiva estaba molesta y Aníbal, desubicado. Era déspota y grosero. La grieta se fue abriendo.

La directiva, con el visto bueno de Tinajero, le advirtió al Jimmy: si te quedas es sin el preparador físico español, a lo que Lozano no tardó en responder y se hizo a un lado, pues me aseguran que está obsesionado con su auxiliar.

NI TAN BARATO

Ahora, para los que creen que Lozano tiene una chance en Pumas, en realidad es que Tuca aún no tiene arreglo con Universidad. Pero a Jimmy no lo han contactado. Me explico.

Ferretti habló al fin con el Inge Silva el sábado anterior y ya le puso en la mesa sus intenciones, que no están aún aceptadas por los universitarios. Dos básicas, primero, la de su cuerpo técnico: sólo quiere excampeones con la UNAM, es decir, pidió que Memo Vázquez, Memo Orta, Ariel González y Miguel Mejía Barón. Así como lo lees, el Tuca pretende que el Doc lo acompañe como auxiliar en su retorno.

Y la otra: no hay acuerdo aún en el sueldo. Eso de que bajó sus pretensiones es un decir, pues el problema es que estaba muy alto desde antes: en Tigres se metía cuatro melones de los gringos al año y en Juárez se bajó a la mitad, la misma cantidad que pide hoy. Así que aunque a Pumas también le haga descuento, seguirá siendo más caro que Lillini, quien pasó de ganar 200 mil dolarucos al año al millón con su última renovación. En Universidad no hay con queso las quesadillas para superar esa cifra, aunque digan lo contrario. Quieren bueno, bonito y muy barato.

La propuesta ya la tiene Silva y la compartirá con el Rector estos días. Pumas quedó de resolver este miércoles. Veamos quién cede para que se haga.

PREFIERE A LA RIVAL DOÑA TV

Y ya de salida, qué mal se vio Alvarito Morales con su burla a Chivas, y no digo tanto por la mofa, porque ya lo conocemos, sino porque balconeó que aunque el partido en Puebla también estaba por ESPN, el conductor prefirió escuchar a mi Martinoli y García en Azteca.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJA Ni con Chivander pudieron. Cuando veas a un chiva, verás a un mediocre perdedor. pic.twitter.com/tZtHXmXwgj — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) October 9, 2022

