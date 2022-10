Se confirma

Al usar para los partidos de Repechaje a Diana Pérez Borja y Edgar A. Morales como AVAR, los designadores demuestran lo comentado en la pasada columna, incluso pareciera que lo hacen caprichosamente.

Ya que sólo así se entiende que con únicamente cinco designaciones en el AVAR los antes mencionados alcancen Repechaje, siendo esta fase tan competitiva y complicada, provocando molestia en el grupo arbitral, porque hay otros con más actuaciones.

Como por ejemplo, J.J. Rangel o Gerardo Martínez, con 15 y 10, respectivamente, devaluando así y ninguneando lo hecho por los últimos mencionados y otros más durante las 17 jornadas.

Se percatará de esto el que da el visto bueno a las designaciones o le vale, no es momento de inventar o de jugar con los equipos participantes, los resultados fueron terribles, por lo que las designaciones deberán ser más responsables y con gente que en verdad se ganó una designación en Liguilla.

JORNADA

Serios problemas en los partidos de Repechaje, a pesar de que supuestamente designaron a lo mejor, lamentablemente de los cuatro designados sólo uno se salva: los mundialistas fallaron, Santander en su nivel de toda la vida y Marco Ortiz sobresaliendo.

Cesarín Ramos anda en caída libre, perdió credibilidad, autoridad y respeto, varios errores en el partido, comenzando con el penalti sobre Córdova que no sancionó, una auténtica tacleada de futbol americano.

La expulsión de Aquino, bien, pero no amonestó a ninguno de los siete jugadores que se le fueron encima de Tigres, y a Gignac le tiene un miedo y hasta blanco se pone cuando se le acerca. Increíble que la jugada de Batista no la vea.

El Cantante anda muy desafinado, qué forma de cambiarle el rumbo al partido, de no comprometerse y de acomodarse cada jugada; quiere quedar bien con todo mundo para seguir en la Liguilla y cerró de forma vergonzosa.

De frente a la jugada y no sanciona el penalti sobre Estrada, vaya planchón que le puso Tesillo, pero como era penalti y expulsión, mejor no sancionó para no comprometerse.

Al 94' deduce o supone que hay penalti de una mano, porque en su posición por lo menos lo tapan ocho jugadores. La pregunta importante, por qué en el penalti sobre Estrada no lo llamó el VAR y en la mano sí; Guerrero se ha convertido en un peligro para el arbitraje y futbol mexicano.

Santander es aferrado y necio para demostrarnos que no tiene capacidad, calidad, personalidad y autoridad. Bueno, en el amateur con este arbitraje lo agreden; tiene serios problemas de conducción y recursos arbitrales, técnica arbitral deficiente y la calificación de faltas, por eso no sancionó dos penaltis a favor de Puebla.

Se le vino el mundo encima cuando Chivas empató, afortunadamente para Santander pasó Puebla, porque de lo contrario vaya escándalo y seguramente estaría diciendo adiós.

Aunque le duela a la Comisión de Árbitros y no les guste que lo manifieste, Marco A. Ortiz es el mejor del momento, control total del partido, buena conducción y aplicación de la ventaja, por eso Toluca logra su primer gol, ya que hay falta sobre Fernández que deja correr perfectamente y Sambezzo logra el gol.

Sería una injusticia que sigan aferrados a que César Ramos debe dirigir la Gran Final teniendo a uno muy confiable.

QUIÉNES PARA CUARTOS

Se les agotó la cartera, seguramente Santander saldrá de las designaciones, ya que sería un acto de burla para el futbol mexicano si lo designan.

Cesarín y el Cantante continuarán porque van al Mundial, pero necesitan a ocho árbitros y no tienen, tendrán que recurrir a Fernando Hernández, Adonai Escobedo, Daniel Quintero, Óscar Mejía y a Diego Montaño o Yair Miranda, no hay más.

Entiendo que es lo que le dejaron a Benito, pero en estos meses no hizo nada por mejorar.

