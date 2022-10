Santander, con un trabajo siniestro en el Repechaje

De quién fue la brillante idea de designar a Santander con Chivas, vaya arbitraje tan siniestro, el VAR no existe ante el mal funcionamiento.

Dos penales que no sanciona a favor de Puebla, el primero fue una mano sancionable de Sepúlveda y el segundo fue un manotazo en la cara de un adversario del mismo jugador que vio pero no quiso sancionar. Cuándo se darán cuenta que Santander es de los peores árbitros del futbol mexicano y no puede seguir arbitrando, pero son tan descarados que seguramente lo veremos en Cuartos, así es el arbitraje en Mexico.

