Pobreza arbitral

Mientras las faltas no representaban ningún riesgo de expulsión todo está tranquilo para Fernando Hernández, lo malo vino cuando tenía que expulsar y es cuando demuestra su escasa calidad y personalidad.

No es posible que la patada de López la califique con amonestación, pero como siempre prefiere que el VAR le resuelva todo, la patada de Tabó es similar, la única diferencia es que no hubo sangre y por eso no expulsó, la presión lo pierde y empiezan las protestas, mostró 9 tarjetas que no sirvieron de mucho, al no expulsar a Tabó perdió credibilidad.

