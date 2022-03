No sirvió la certificación

No cabe duda que la mejoría o reivindicación del arbitraje en la Jornada 10 tuvo el respaldo de la disciplina practicada por los equipos, al estar apanicados por aquel suceso de Querétaro, ya que ahora que volvió la intensidad y competitividad en la disputa de los partidos, el arbitraje retoma su bajo nivel, donde fue latente el parco, nulo y disparejo criterio para calificar las faltas, incluido el VAR, pese a haber tenido en las dos últimas semanas (seis días) la certificación de nuevos elementos y que, según el señor Osses, esto iba a crear mayor competencia interna y mejores resultados.

En aquel pospuesto Monterrey vs Juárez usan a Víctor Cáceres, pese a haber permitido en el Chivas vs Santos reanudar el juego teniendo 12 jugadores los tapatíos y el único sancionado fue el cuarto oficial. Lo premian en la J-11, mandándolo de cuarto oficial al Clásico Norteño, "¿QUIÉN SERÁ SU PADRINO?”. Su arbitraje, de los peores de la semana.

Fernando Hernández, en el Querétaro vs San Luis, inicia bien al 12', aplicando en dos ocasiones la ventaja para los visitantes y sancionando penalti en la tercera falta, pero viene a menos, ya que añade sólo un minuto cuando se perdieron 6.20; en el segundo, sanciona bien el penalti sobre Angulo, pero el VAR lo tiene que asesorar a sancionar dicha falta pese a estar a metros de la jugada y de frente. Cierra su pobre actuación expulsando a Juárez, donde no hay falta y añade 5.18 cuando se perdieron 11.02.

Fernando Guerrero, en el Puebla vs Santos, el VAR tiene que sacarlo del error cuando expulsa a Salas, pese a estar a tres metros y de frente a la jugada, pero seguramente esta decisión será arbitralmente correcta.

Adonai Escobedo, en el Pumas vs Necaxa, reaparece después de seis jornadas parado, pero vuelve a mostrar su carente técnica, estorbando y chocando con los jugadores, la conducción y control de protestas fue nulo.

Con respecto a Bryan González, es sorprendente que con sólo dos jornadas de intervalo lo mandan a dirigir Pachuca vs Cruz Azul, ya que en la J-8 condujo Atlas vs Pachuca. Lo más increíble sucede al 24', cuando 'Shaggy' Martínez comete penalti sobre Romario poniéndole una plancha arriba del tobillo no sancionándolo ni expulsándolo y tampoco el VAR le sugiere revisarla, siendo el VAR los señores Ángel Monroy y Ángel Meza. ¿Para qué maldita cosa sirvió la certificación?

LOS CLÁSICOS

En el peor momento de la carrera de César Ramos, será la primera ocasión en la historia del arbitraje mexicano que no vaya el mejor de México al Mundial. Su arbitraje en el Clásico Tapatío, muy por debajo. Ahora hasta coyotea, la conducción de muy bajo nivel, el gol anulado al Atlas fue una mala decisión, ya que el balón nunca abandona el terreno de juego. Ahora lo buscarán resolver diciendo que no hay una toma contundente.

En la acción de Alvarado sanciona una falta inexistente para evitar que el jugador de Chivas inicie una acción de promesa de gol y, por último, la bronca donde debido a la complacencia de César se da este incidente, teniendo que ser auxiliado por el VAR para decretar una expulsión del equipo Atlas. Increíbles, los asistentes y César de frente a la bronca y no vieron nada, incluyendo que tenían que expulsar al técnico Atlista.

Jorge Pérez en el Clásico del Norte, en su nivel. Primero no sanciona un penalti a favor de Monterrey, por falta de Vigón sobre Montes y la acción más lamentable de la jornada lo de Kranevitter que agredió por detrás a Soteldo y como dicen por ahí "¿Y EL VAR, APÁ?”. Dónde estaba Gerardo Martínez para apoyar con este par de acciones y según la Comisión de árbitros es el mejor VAR de México.

SEGUNDA LLAMADA

Ya habíamos comentado la llamada de atención que les hizo el señor Íñigo al área de capacitación de la Comisión de Arbitraje, ahora con esta terrible J11 serán llamados para explicar el bajo nivel de los árbitros. ¿Tendrán excusa para tapar lo mal que anda el arbitraje o agacharán la cabeza como la cita anterior?

