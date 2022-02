Montaño, con arbitraje de espanto en el Rayados vs San Luis

Por arbitrajes como el de hoy en el Monterrey ante Atlético de San Luis, Diego Montaño será un árbitro del montón, no sé cómo porta el gafete de FIFA, limitado, tibio y transpira inseguridad.

Indignante la forma en que lo enfrentan los jugadores, le gritan, lo encaran, le manotean y no hace nada, pasivo y tibio.

Si el VAR le va resolver todo, mejor que no se presente: 3 revisiones donde perdió 11 minutos, lo rescatable fue no sancionar penal en una acción donde Moreno es el que comete la falta, lo demás no sirve para nada, nunca será un árbitro confiable.

