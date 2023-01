Lo desmantelan

Después de una exhausta investigación por parte de la FMF, salió el comunicado de que Antonio López y César Moreno Roa quedarían fuera de la Comisión de Árbitros; el primero, compadre de Benito Archundia, y el segundo, el más gansteril de los comisionados en los últimos años, ambos acusados de prepotencia, abusos y de ofrecer ascensos y descender a quien se les antojara, sobre todo López, que allanaba el camino para su hijo con la autorización de Benito para poder debutarlo prontamente en Liga MX.

Benito se quedó sin sus dos cómplices que le hacían el trabajo sucio, nadie puede decir que Benito no sabía lo que hacían, primero le impusieron al chileno Osses y ahora le quitan a su compadre; sin duda, el quedarse en el puesto le queda bien ese adagio: "MUCHAS COSAS PIERDE EL HOMBRE Y ALGUNAS LAS PUEDE HALLAR, PERO SI PIERDE LA DIGNIDAD Y LA VERGÜENZA, ESAS NUNCA LAS PODRÁ ENCONTRAR".

Muestra que es un presidente sin autoridad, cuando tomó el puesto dijo que se preparó para ser presidente de la Comisión haciendo un diplomado deportivo, pero creo que lo timaron.

Ojalá las investigaciones sigan, hay mucha gente que está dando cursos en la República haciendo de las suyas y ofreciendo ascensos a los árbitros, hay que seguir con la limpia en el arbitraje.

Parece que el puesto le quedó bastante grande a Benito, ya que el arbitraje va de mal en peor, presumieron las actuaciones de los árbitros en el Mundial, pero localmente se sigue arrastrando la crisis que desde hace varios años padece el arbitraje, los problemas internos y las puñaladas entre comisionados están a la orden del día y se ve difícil que puedan levantarlo, hay mucho material para que el arbitraje mejore, pero la capacitación, instrucción, administración de la Comisión y del arbitraje están por los suelos y para nada puede seguir así esta situación.

LA JORNADA

Los novatos se salvaron, Víctor Cáceres y Jorge Camacho, ambos con buenas actuaciones, si trabajaran con ellos en forma personal, mejorarían bastante, porque hay varios detalles técnicos que hay que mejorar, no hay quién los atienda y el sacar bien un partido es oro molido para la Comisión.

LOS MUNDIALISTAS

Vaya mentada de madre que se llevó Cesarín Ramos por parte de Jesús Corona, bienvenido a la Liga MX; lógico, cómo se atreve amonestarlo por perder tiempo cuando va perdiendo, totalmente incongruente, se enojó y arrasó con la gente de la banca, por eso comenté en mi columna pasada que ojalá y la capacidad y seriedad que puso en el Mundial la pusiera en práctica aquí en México, pero regresó peor.

Fernando Guerrero en el Toluca vs América, no sancionó un penalti para las Águilas, no se atrevió a mostrarle la segunda tarjeta amarilla a Baeza, quien fue amonestado al 41' y en el penalti que vio y no marcó, el mismo jugador sujeta de la playera a Valdez y se hizo el occiso para no expulsarlo, muy localista.

Debutó con gafete de FIFA Daniel Quintero, muy rápido le entró a la coyoteada en los partidos, al igual que muchos otros ya se hace el que no ve para no mostrar la segunda amonestación a los jugadores, este fue el caso de Sanabria que estando de frente a la jugada y no lo expulsó, y el VAR tuvo que intervenir, cada jornada el VAR lo tiene que salvar, ojalá y hablen con él, creo que el gafete le quedó muy grande.

Qué decepción me llevé con Marco Antonio Ortiz, vio de frente que André-Pierre Gignac le hizo corte de manga y mejor se alejó de la jugada, eso no puede hacerlo el mejor de México, mal en la calificación de faltas, por eso lo tienen que corregir y por eso también no expulsa a Aquino.

Por último, hablar del arbitraje de Luis E. Santander en el Santos vs Pumas, donde realizó un buen trabajo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: FEDERICO VIÑAS, EN LA ÓRBITA DE PACHUCA TRAS LA SALIDA DE NICO IBÁÑEZ