Influyó el arbitraje

El arbitraje de Jorge Camacho con serios problemas, con sus decisiones le cambia el rumbo al partido, la acción de Alanís es de expulsión y solo lo amonestó, y después expulsa muy rigorista a González en el min. 61.

La calificación de faltas es muy pobre así como su técnica arbitral, le da la espalda a la jugada y estorba, el penal que sancionó lo invento porque no vio nada ya que había cuatro jugadores que no lo dejaron ver, ni con el VAR tomó la decisión correcta, muy verde y lejos de tener el nivel para arbitrar en Liga MX. Prepárenlo mejor por favor no arriesguen un partido y a su árbitro.

